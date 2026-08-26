Poncho de Nigris va por pelea entre Masad Altamimi y Ese Pérez en Ring Royale

El creador de contenido regiomontano buscará llevar el duelo de La Casa de los Famosos México hasta Ring Royale. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rivalidad entre Masad Altamimi y Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos México 2026 podría trasladarse al cuadrilátero.

El influencer regiomontano Poncho de Nigris lanzó la propuesta a través de su cuenta de X y confirmó poco después que el equipo de Masad ya habría aceptado participar en Ring Royale.

En la encuesta que De Nigris publicó junto al anuncio, 8,803 personas votaron sobre quién ganaría el combate. Masad se llevó el 65.9% de los votos frente al 34.1% de Ese Pérez.

La propuesta llegó en dos publicaciones. En la primera, De Nigris escribió: “Lo único bueno de todo esto es Masad vs Ese Pérez en RR, ¿la cerramos?”.

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Poncho de Nigris busca a Masad y Ese para la segunda edición de Ring Royale (x: @_PonchoDeNigris)

Horas después confirmó avances en la negociación: “Masad ya está para RR, solo me falta cerrar a Ese Pérez, se viene otra buena pelea”.

Poncho de Nigris lanzó una encuesta a sus seguidores para preguntar quien gana en la hipotética pelea de Masad y Ese en Ring Royale (x: @_PonchoDeNigris)

Por ahora, el combate no forma parte de la cartelera oficial, aún falta la confirmación oficial de ambos, ya que se encuentran dentro del reality.

A pesar de que ambos se encuentran dentro de La Casa de los Famosos México y no pueden responder directamente a la propuesta, los equipos de los creadores digitales son los que se encargan de la negociación.

Sin embargo, la decisión final de participar queda solo en Masad Altamimi y Ese Pérez, Ring Royale volverá el 2 de marzo de 2027 con una segunda edición que busca repetir el alcance digital de su debut.

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Ring Royale confirma su segunda edición para el 2 de marzo de 2027 con Poncho de Nigris al frente de la organización

Poncho De Nigris ya los tenía en la mira

La propuesta no es nueva, desde el 18 de agosto, De Nigris había mencionado que tenía en la mira a los dos participantes para Ring Royale una vez que terminaran su participación en el reality.

“No puedo decir nada, pero lo más seguro es que sí se avienten un round”, dijo en esa ocasión.

La primera edición se celebró el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, con peleas protagonizadas por celebridades e influencers. La cartelera completa de la segunda entrega aún no ha sido presentada.

El creador regiomontano asegura que tiene cerrado a Masad Altamimi. (Redes Sociales)

El conflicto entre Masad y Ese Pérez escaló dentro de la casa

La tensión entre Masad Altamimi y Ese Pérez comenzó con desacuerdos menores dentro de la casa, pero escaló rápidamente.

Masad acusó a Ese Pérez de hacer bromas que consideró ofensivas hacia su cultura y religión, entre ellas insinuaciones relacionadas con “bombas”, y exigió que se respetaran sus raíces.

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El conflicto subió de tono durante los posicionamientos, cuando Ese Pérez hizo comentarios sobre la cultura y la higiene de Masad, el influencer árabe respondió frente a las cámaras y confrontó directamente a su compañero.

La situación se agravó cuando los comentarios de Ese Pérez involucraron a la familia de Masad, aunque el influencer mexicano intentó explicar que se trataba de un modismo, Masad consideró que había cruzado un límite.

El punto más tenso llegó en la última Gala de Eliminación, cuando Ese Pérez comparó la vestimenta de Masad con la de los Reyes Mago y lo señaló como “primo de los Reyes Magos”.

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El enfrentamiento continuó en los pasillos después de la transmisión, donde ambos estuvieron cerca de llegar a los golpes. Yahir y Karina Torres tuvieron que intervenir para contener la confrontación.

Masad Altamimi y Ese Pérez se dijeron todo lo que habían callado en los posicionamientos. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Ese Pérez se encuentra en el Exilio tras la pelea

El creador de contenido fue enviado al Exilio junto con Yanet García y Luis Chaparro tras la dinámica La Mudanza, en la que el público votó para señalar a los habitantes considerados “muebles” de la temporada.

Yanet García, Luis Chaparro y Ese Pérez fueron enviados al Exilio por ser considerados los más "muebles" de la temporada. (Captura de pantalla YouTube9

Según la producción del reality, la votación acumuló 4 millones de votos y el traslado ocurrió el lunes 24 de agosto, un día antes de que Ese Pérez cumpliera 27 años.