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Aficionados del Olympiacos ponen apodo “doble sentido” a la Hormiga González en Grecia

Los griegos compartieron con los mexicanos el nuevo apodo que le dieron a González

Los aficionados de Olympiacos encontraron una manera peculiar de decirle a la Hormiga. (Ilustración: Jovani Pérez)
Los aficionados de Olympiacos encontraron una manera peculiar de decirle a la Hormiga. (Ilustración: Jovani Pérez)
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Armando “Hormiga” González acaba de comenzar una nueva etapa en el futbol europeo. El delantero mexicano dejó atrás a Chivas para convertirse oficialmente en jugador del Olympiacos, uno de los clubes más importantes de Grecia, después de un semestre en el que consolidó su nombre como uno de los atacantes mexicanos con mayor proyección.

El fichaje representa su primera experiencia fuera de México y, apenas después de su llegada, la afición griega ya encontró una manera peculiar de referirse a él.

El cambio no pasó desapercibido en redes sociales, particularmente entre aficionados mexicanos que descubrieron el término utilizado por seguidores del conjunto de El Pireo.

La expresión llamó la atención porque, traducida literalmente al español, tiene un significado de doble sentido que puede resultar bastante distinto a la intención con la que se emplea en el contexto futbolístico griego.

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¿Por qué la afición del Olympiacos llama “Cachondo” a la Hormiga González?

La tradicional “Hormiga” González encontró un nuevo sobrenombre desde sus primeros días como jugador del Olympiacos.

Algunos aficionados comenzaron a utilizar la palabra griega καυλιάρης (kauliáris), cuya traducción al español puede interpretarse como “cachondo”. El término generó sorpresa entre los mexicanos debido a la connotación que tiene esa palabra en México.

Usuarios en redes le hicieron ediciones (Facebook: PincheDanny)
Usuarios en redes le hicieron ediciones (Facebook: PincheDanny)

Sin embargo, el contexto es importante para entender por qué apareció este apodo. En las explicaciones difundidas por aficionados griegos en redes sociales, la expresión puede emplearse dentro del lenguaje futbolístico para describir a un jugador que transmite energía, intensidad, carácter y entusiasmo, particularmente cuando genera expectativas por su desempeño dentro de la cancha.

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Por ello, el sobrenombre no debe interpretarse como una descripción literal de la personalidad del futbolista mexicano.

Más bien, se trata de una expresión coloquial que los seguidores del Olympiacos utilizan de manera positiva para referirse a un jugador que consideran capaz de marcar diferencias.

La situación provocó un evidente choque cultural entre los aficionados mexicanos y griegos. Mientras en México el término puede resultar inesperado por su significado habitual, en el entorno futbolístico señalado por los seguidores del club griego adquiere una intención diferente.

Para González, esta curiosa situación llega apenas después de concretar uno de los movimientos más importantes de su carrera. El atacante surgió de las fuerzas básicas de Chivas, se consolidó en el primer equipo y fue campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones, antes de dar el salto al futbol europeo.

(X / @olympiacosfc)
(X / @olympiacosfc)

¿Cuándo podría debutar la Hormiga González con el Olympiacos?

Ahora que el curioso apodo comenzó a llamar la atención, el siguiente objetivo para el delantero será mucho más importante: debutar con el Olympiacos. El mexicano se incorporó recientemente a la institución y ya aparece en el plantel oficial del club con el número 34.

El posible estreno de Armando González está contemplado para el domingo 30 de agosto, cuando el Olympiacos visite al Asteras en la Jornada 2 de la Superliga de Grecia.

El encuentro está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México, y podría representar los primeros minutos de la “Hormiga” en el futbol europeo.

El escenario también tendría un ingrediente particular, pues en el Asteras milita el mexicano Jordan Silva, por lo que González podría encontrarse con otro futbolista mexicano apenas en su primer partido oficial en Grecia.

El debut dependerá de las decisiones del técnico José Luis Mendilibar y de que el atacante complete su adaptación al equipo. González llega con ritmo competitivo después de haber iniciado el torneo con Chivas, por lo que la expectativa estará puesta en saber si puede trasladar rápidamente su capacidad goleadora al futbol griego.

La llegada de la “Hormiga” al Olympiacos ha generado así una combinación particular de expectativa deportiva y curiosidad cultural. El peculiar apodo ya comenzó a circular entre aficionados, pero será su rendimiento en la cancha el que finalmente determine si el delantero mexicano consigue ganarse un lugar entre los seguidores del club griego.

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