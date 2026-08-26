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Por qué la película mexicana “La Captura” ya es el estreno en español más visto en Netflix de este 2026

La cinta, dirigida por Chava Cartas, que retrata la última captura de “El Chapo” Guzmán y alcanzó el primer lugar en el Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix

Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)
Alfonso Herrera interpreta a un policía que rechazó millones de pesos del Cártel de Sinaloa y terminó entregando a Joaquín "El Chapo" Guzmán a las autoridades. (IG: Alfonso Herrera/Cuartoscuro)
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Es oficial, Netflix coloca a La captura como el estreno en español más visto de 2026, tras sumar 18 millones de vistas en su primer fin de semana y aparecer entre las películas más vistas en 90 países, según datos de la plataforma.

La cinta, dirigida por Chava Cartas, que retrata la última captura de “El Chapo” Guzmán y alcanzó el primer lugar en el Top 10 global de películas de habla no inglesa de Netflix.

El ranking también la ubica en el #1 en 24 países, desde Argentina hasta Suiza y Portugal, según Netflix. En ese mismo reporte, la plataforma señala que su presencia en 90 territorios no se registra este año en títulos que no sean de origen estadounidense o británico.

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En un boletín de Netflix, Cartas sostuvo que le llenaba de orgullo “formar parte de un proyecto tan interesante y con una mirada distinta sobre nuestro país: demostrar que hay una luz real y que no todo es corrupción. Más allá de la política, nuestra responsabilidad como creadores es ofrecer entretenimiento de alto nivel a través de historias con alma, genuinas y profundamente humanas”.

El elenco incluye a Alfonso Herrera, Noé Hernández, Héctor Kotsifakis, Paola Fernández y Juan Pablo Cruz García. SensaCine México destaca que la película forma parte del catálogo exclusivo de Netflix y se mantiene entre las más vistas en México.

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La captura - serie
(Netflix)

Por qué la película mexicana “La Captura” ya es la película más vista en español del 2026 de Netflix y ha recibido tan buenas criticas

De acuerdo con la crítica especializada en cine, “La Captura” se ha convertido en la película mexicana más vista en español de Netflix en 2026 por varios factores, entre los que destacan los siguientes:

  • La película, dirigida por Chava Cartas y protagonizada por Alfonso Herrera y Noé Hernández, recrea la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016. La historia se centra en dos policías federales que, durante un patrullaje rutinario en Los Mochis, Sinaloa, detienen un coche robado y se enfrentan por casualidad con uno de los criminales más buscados del mundo. El guion toma como base las crónicas del periodista Héctor de Mauleón y decide enfocar la narrativa en los policías, no en los criminales, lo que la distingue de otras producciones sobre narcotráfico y resalta a los “héroes anónimos” de la historia reciente de México.
  • El estreno el 21 de agosto de 2026 llevó a la película al primer lugar del Top Global de Películas de habla no inglesa en Netflix, con 18 millones de vistas en el primer fin de semana. Se coloca en el Top 10 de 90 países y logra el primer lugar en 24 territorios. El impacto internacional es inmediato, superando incluso a producciones estadounidenses y británicas en el ranking de popularidad.
  • La crítica destaca la calidad de la producción, el ritmo de la acción y la solidez del reparto. La película obtiene buenas calificaciones de público y prensa especializada: la historia se considera interesante y bien ejecutada, la producción es robusta y el guion evita clichés y enfoques sensacionalistas. Además, el director y el elenco tienen trayectoria previa en éxitos nacionales e internacionales, lo que suma expectativa y credibilidad.
  • El éxito también se explica por el contexto social: la película abre conversación en redes sobre el trabajo policial, la corrupción y la violencia en México, pero desde una mirada distinta a la habitual. La acción y el suspenso se combinan con un enfoque humano, lo que amplía su atractivo más allá del público mexicano.

En resumen, “La Captura” triunfa por su enfoque narrativo, el respaldo de un elenco y director reconocidos, su producción de alto nivel y el interés social que genera al abordar un hecho real desde una perspectiva inédita en el cine mexicano contemporáneo.

Alfonso Herrera con bigote y camisa oscura mira hacia adelante desde el interior de un automóvil junto a otra persona
El actor Alfonso Herrera aparece caracterizado dentro de un vehículo durante una escena de la serie Facing El Chapo de Netflix. (Netflix Latinoamérica/La captura)

Así fue el evento real de la captura de “El Chapo” que la pelicular retoma desde la mirada policial

En La captura, Alfonso Herrera interpreta a Arturo Carmona, uno de los dos agentes de la extinta Policía Federal que la madrugada del 8 de enero de 2016 interceptaron en la carretera Los Mochis-Navojoa el vehículo robado en el que huían Guzmán Loera y su escolta Jorge Iván “El Cholo” Gastélum.

Minutos antes, ambos habían escapado por el sistema de drenaje de Los Mochis tras el operativo de Semar; Noé Hernández interpreta al segundo agente, Héctor Rosales.

Los nombres de los policías reales nunca se hicieron públicos. El guionista Bernardo Esquinca explicó a EFE que el equipo nunca logró contactarlos: “Lo que se sabe de la realidad es muy poco, porque estas personas están escondidas. Jamás tuvimos contacto con ellas, entonces tampoco es una historia feliz, es la historia de dos héroes que se las vieron negras”.

Herrera dijo en entrevista con Carmen Aristegui que esa perspectiva fue la razón para aceptar el papel: “Cuando hablamos de historias que hablan de narcotráfico, siempre el ángulo es desde el lado del criminal. Me parece muy valioso que esta historia sea desde el ángulo de los policías”.

Cartas también explicó a la agencia el criterio con el que levantó el proyecto: “Tuve una cruzada con mi productor, Francisco González Compeán, con quien desde hace ya años tenemos la misma ideología de poner en pantalla a héroes, porque nuestro país necesita héroes, y es que de repente nos olvidamos de que hay gente buena también”.

Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)
Alfonso Herrera y Noé Hernández protagonizan ‘La captura’, dirigida por Chava Cartas el director de ‘Contraataque’. Este verano solo en Netflix. Inspirada en la operación para capturar a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. (Instagram: netflixlat)

En una mesa de análisis de El Universal, Héctor de Mauleón sostuvo que los agentes reales que participaron en la detención de Guzmán Loera fueron “abandonados por el estado” cuando desapareció la Policía Federal al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.

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