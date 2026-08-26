México

El momento exacto en que Antrax se rebanó el dedo en MasterChef y por el cual ahora tiene riesgo de necrosis

La salida del streamer de la competencia culinaria de México escondía una complicación médica seria que él mismo confirmó días después en una transmisión en vivo

antrax masterchef -México- 26 agosto
(MasterChef)
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Antrax se cortó el dedo pulgar durante un reto de MasterChef México y fue operado de urgencia. Lo que en un principio parecía una lesión manejable derivó en una complicación médica que alertó a sus seguidores: el streamer reveló en una transmisión en vivo que los médicos le dieron una alta probabilidad de desarrollar necrosis en el tejido afectado.

La buena noticia llegó también de su propia voz: gracias a la evolución positiva del tratamiento, ese riesgo bajó a 20%.

¿Cómo fue el accidente de Antrax?

El accidente ocurrió un domingo de eliminación, en plena competencia. Antrax cocinaba junto al chef Diego cuando la emoción del momento le hizo olvidar la técnica elemental: doblar los dedos hacia adentro para que el cuchillo resbale sobre los nudillos y no sobre la piel.

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“Llevaba tres y de repente sentí la rebanada. Muy buenos cuchillos, por cierto. Salió el pedazo (de dedo)”, relató el creador de contenido en su visita al programa Venga la Alegría el pasado 21 de agosto.

antrax masterchef -México- 26 agosto
(MasterChef)

El reto tenía un límite de cuarenta minutos. Cuando ocurrió el accidente ya habían pasado diez. La doctora en el set le pidió que retirara la mano para evaluar la herida; al hacerlo, la sangre escurrió de inmediato. El equipo médico intervino para estabilizarlo y Antrax tomó la decisión de regresar a terminar el platillo.

“Estoy orgulloso de haber regresado, porque a final de cuentas eso representa el compromiso que uno tiene con el proyecto y con entregar el platillo”, dijo ante los conductores de Venga la Alegría.

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La herida, sin embargo, nunca dejó de sangrar. Al día siguiente, en la revisión médica, fue trasladado de urgencia al hospital.

@yosoyantrax

Pobre Antrax 😥 no sabemos si podrá seguir cocinando. Envíen sus mejores vibras! 🙌🏻 #masterchefmx #teamantrax #reality #cocina

♬ sonido original - Antrax 💚

La cirugía no fue suficiente: los médicos advirtieron riesgo de necrosis

En el quirófano, la cirujana explicó que el dedo pulgar es una zona de alta sensibilidad para los humanos y que, por esa razón, no era posible realizar un injerto convencional. La intervención consistió en cubrir la herida con tejido del propio dedo.

Tras la operación, Antrax recibió indicaciones estrictas: diez días con vendaje, sin correr, sin cargar objetos pesados y sin acercarse a fuentes de calor. Esas restricciones hicieron imposible su regreso a la competencia.

El doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando. Tengo que estar en reposo obligatorio, no puedo cargar cosas pesadas, correr o estar cerca de algo caliente y pues sabemos que eso es imposible aquí”, declaró el streamer.

Un hombre joven de cabello oscuro y camisa negra con lágrimas en el rostro.
El streamer mexicano sufrió un grave accidente en el dedo pulgar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que vino después generó mayor preocupación entre sus seguidores.

En una transmisión en vivo posterior a su salida, Antrax reveló que la cirujana le había dado un porcentaje alto de probabilidad de desarrollar necrosis en el dedo pulgar, una condición en la que el tejido afectado muere de forma irreversible y puede extenderse si no se trata a tiempo.

La necrosis puede derivar en complicaciones graves como infecciones generalizadas o pérdida de función en la zona afectada. En casos severos, el tratamiento requiere cirugía para retirar el tejido muerto o, en los más extremos, amputación.

El streamer informó que su evolución fue favorable: el tejido respondió al tratamiento y la probabilidad de necrosis se redujo a 20%. Aun así, confirmó que seguía bajo observación médica.

“Me quedo con lo que se vivió. Me voy orgulloso de que sé que veo a los profesores a los ojos y siento su respeto, que es mutuo”, dijo Antrax en Venga la Alegría antes de cerrar su participación en la competencia.

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