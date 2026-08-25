Muestra Internacional de Mujeres en el Cine llega a CDMX: cuándo y dónde disfrutar de la programación

Uno de los eventos más importantes del séptimo arte llega a la Ciudad de México con la 22.ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, cuya programación estará conformada por 41 cortos y largometrajes.
La Secretaria de Cultura dio a conocer que esta jornada cultural contará con actividades de forma presencial y en línea, por lo que los interesados podrán disfrutar de una programación más amplia, más allá de solo la proyección de las cintas.
Fecha de la 22.ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión
De acuerdo a la información proporcionada por la institución, este encuentro se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026, teniendo como sedes en la capital del país:
PUBLICIDAD
- Cineteca Nacional México
- La Casa del Cine
- La Sala Carlos Monsiváis de la Filmoteca UNAM
- El SAE Institute México
- Cinemanía
Esta muestra también tendrá presencia en la ciudad de Morelia, Michoacán el día 29 de agosto en la Casa Natal de Morelos.
Cartelera de las cintas en la Cineteca Nacional
Miércoles 26 de agosto
No cubres el perfil
- Directora: Diana Xanat Palacios
- País: México
- Género: Documental
- Año: 2026
- Duración: 21:34 min.
- Horario: 14:00 hrs
Retrato de una cerila
- Directora: Claudia García de Mateos
- País: España
- Género: Documental
- Año: 2026
- Duración: 80 min.
Steve Buscemi
- Directoras: Lucía Lopatin y Martina Vogelfang
- País: Argentina
- Género: Ficción
- Año: 2026
- Duración: 19 min.
- Horario: 16:30 hrs
Marina y la falda
- Directora: Tania Huidobro
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2026
- Duración: 14 min.
Punkie
- Directora: Audrey Olsen
- País: EEUU
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 74 min.
Inauguración
La era de las plantas con flor
- Directora: Magaly Ugarte de Pablo
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 17:42 min.
- Horario: 19:00 hrs
Muña Muña
- Directora: Paula Morel Kristof
- País: Argentina
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 72 min.
Jueves 27 de agosto
Khilawadi
- Directora: Shobhita Thakur
- País: India
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 25 min.
- Horario: 14:00 hrs
La mudanza
- Directora: Ariana Andrade Castro
- País: Perú
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 16 min.
Armando la historia, Mujeres cannábicas del sur
- Directoras: Noel Tapia, Flor Zitti, Macarena Calvo y Laura Frank
- País: Argentina
- Género: Documental
- Año: 2026
- Duración: 68 min.
A los 11
- Directora: Priscila Núñez
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2026
- Duración: 14:46 min.
- Horario: 16:30 hrs
Bandidas
- Directoras: Margot Rondia e Irina Coutrot
- País: Francia, Argentina
- Género: Documental
- Año: 2026
- Duración: 21:21 min.
Eché raíces en tu hogar
- Directora: Adriana Páramo
- País: España, Reino Unido
- Género: Documental
- Año: 2026
- Duración: 61 min.
Memenoneura
- Directora: Isabella Conconi Haro
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 16:17 min.
- Horario: 19:00 hrs
En camino a Leo
- Directora: Ana Bárcenas
- País: México
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 87 min.
Viernes 28 de agosto
Mamita
- Directora: Chiara Boiani
- País: Argentina
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 9 min.
- Horario: 14:00 hrs.
Mama
- Directora: Ana Cristina Benítez
- País: Ecuador
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 95 min.
Las Manzanas No Flotan
- Directora: Marina Castañón
- País: México
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 9:20 min.
- Horario: 16:30 hrs.
La Decisión
- Directora: María Gabaldón
- País: Italia-España
- Género: Ficción
- Año: 2026
- Duración: 10 min.
Juntas Somos Fuertes
- Directora: Tania Claudia Castillo
- País: México
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 81 min.
Carcome
- Directora: Natalia Audirac Avendaño
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 9:55 min.
- Horario: 19:00 hrs.
Hasta Pronto
- Directora: Jennifer Skarbnik
- País: México
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 14 min.
Llamarse Olimpia
- Directora: Indira Cato
- País: México
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 75 min.
Sábado 29 de agosto
Chi Chi
- Directora: Carmina Belén Gonella
- País: Argentina
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 8:14 min.
- Horario: 14:00 hrs.
Brasa
- Directora: Diane Maia
- País: Brasil
- Género: Ficción
- Año: 2025
- Duración: 20 min.
Norma También
- Directoras: Natalia Andrea Vinelli y Alejandra Guzzo
- País: Argentina
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 74 min.
Aquí Nadie Sabe Quién Fui
- Directoras: Vanessa Navari, Kate Vela y Alejandra Villegas
- País: México
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 10:29 min.
- Horario: 16:30 hrs.
Martha y Mari
- Directora: Verónica Ramírez
- País: México
- Género: Ficción
- Año: 2026
- Duración: 9:57 min.
Ellas en la Ciudad
- Directora: Reyes Gallegos Rodríguez
- País: España
- Género: Documental
- Año: 2025
- Duración: 70 min.
Sueños de Pingüino
- Directora: Ana Sofía Caballero
- País: México
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 5:20 min.
- Horario: 19:00 hrs.
Desdoblándome
- Directora: Natalia Pájaro
- País: México
- Género: Animación
- Año: 2025
- Duración: 7:30 min.
El Claro
- Directora: Magdalena Ewa Pieta
- País: Polonia
- Género: Ficción
- Año: 2024
- Duración: 81 min.
La programación para las otras sedes se puede consultar en la cuenta oficial de X de Mujeres Cine y TV (@MujeresCineyTV), donde también habrá más detalles sobre la muestra de cine creado por la comunidad femenina.
PUBLICIDAD
Actividades durante el evento cinematográfico
Sala 5 de la Cineteca Nacional México
Jueves 27 de agosto
- 10:00 a 11:45 horas: Taller “Elaboración de carpetas de financiamiento” Imparte Rose Peral
- 12:00 a 13:45 horas: Charla “La historia del documental a través de la óptica femenina” Imparte Maricarmen de Lara
Viernes 28 de agosto
- 10:00 a 11:45 horas: Charla “Políticas de sana convivencia y respeto para las mujeres en la producción” Imparte Sandra Carbonell
- 12:00 a 13:45 horas: Charla y presentación del libro Vestuario 1931-1981. 50 años de creación en el cine mexicano Imparte Elisa Lozano
Oferta académica en línea
Sábado 29 de agosto
- 11:00 a 13:00 horas: Charla “Inteligencia artificial y derechos audiovisuales” Imparte Alexa Muñoz
Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Casa Natal de Morelos, Morelia
29 de agosto
- Proyección de Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz Conversatorio “Mujeres realizadoras en el cine contemporáneo” Imparte Cristina Prado
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD