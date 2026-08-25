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Muestra Internacional de Mujeres en el Cine llega a CDMX: cuándo y dónde disfrutar de la programación

Esta muestra también tendrá presencia en la ciudad de Morelia, Michoacán el día 29 de agosto

Una mujer con audífonos sostiene una libreta y mira un monitor de video rodeada de focos y equipos en un set de cine.
22.ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Uno de los eventos más importantes del séptimo arte llega a la Ciudad de México con la 22.ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión, cuya programación estará conformada por 41 cortos y largometrajes.

La Secretaria de Cultura dio a conocer que esta jornada cultural contará con actividades de forma presencial y en línea, por lo que los interesados podrán disfrutar de una programación más amplia, más allá de solo la proyección de las cintas.

Fecha de la 22.ª Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión

De acuerdo a la información proporcionada por la institución, este encuentro se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026, teniendo como sedes en la capital del país:

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  • Cineteca Nacional México
  • La Casa del Cine
  • La Sala Carlos Monsiváis de la Filmoteca UNAM
  • El SAE Institute México
  • Cinemanía

Esta muestra también tendrá presencia en la ciudad de Morelia, Michoacán el día 29 de agosto en la Casa Natal de Morelos.

Cartelera de las cintas en la Cineteca Nacional

Miércoles 26 de agosto

No cubres el perfil

  • Directora: Diana Xanat Palacios
  • País: México
  • Género: Documental
  • Año: 2026
  • Duración: 21:34 min.
  • Horario: 14:00 hrs

Retrato de una cerila

  • Directora: Claudia García de Mateos
  • País: España
  • Género: Documental
  • Año: 2026
  • Duración: 80 min.

Steve Buscemi

  • Directoras: Lucía Lopatin y Martina Vogelfang
  • País: Argentina
  • Género: Ficción
  • Año: 2026
  • Duración: 19 min.
  • Horario: 16:30 hrs

Marina y la falda

  • Directora: Tania Huidobro
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2026
  • Duración: 14 min.

Punkie

  • Directora: Audrey Olsen
  • País: EEUU
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 74 min.

Inauguración

La era de las plantas con flor

  • Directora: Magaly Ugarte de Pablo
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 17:42 min.
  • Horario: 19:00 hrs

Muña Muña

  • Directora: Paula Morel Kristof
  • País: Argentina
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 72 min.

Jueves 27 de agosto

Khilawadi

  • Directora: Shobhita Thakur
  • País: India
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 25 min.
  • Horario: 14:00 hrs

La mudanza

  • Directora: Ariana Andrade Castro
  • País: Perú
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 16 min.

Armando la historia, Mujeres cannábicas del sur

  • Directoras: Noel Tapia, Flor Zitti, Macarena Calvo y Laura Frank
  • País: Argentina
  • Género: Documental
  • Año: 2026
  • Duración: 68 min.

A los 11

  • Directora: Priscila Núñez
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2026
  • Duración: 14:46 min.
  • Horario: 16:30 hrs

Bandidas

  • Directoras: Margot Rondia e Irina Coutrot
  • País: Francia, Argentina
  • Género: Documental
  • Año: 2026
  • Duración: 21:21 min.

Eché raíces en tu hogar

  • Directora: Adriana Páramo
  • País: España, Reino Unido
  • Género: Documental
  • Año: 2026
  • Duración: 61 min.

Memenoneura

  • Directora: Isabella Conconi Haro
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 16:17 min.
  • Horario: 19:00 hrs

En camino a Leo

  • Directora: Ana Bárcenas
  • País: México
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 87 min.

Viernes 28 de agosto

Mamita

  • Directora: Chiara Boiani
  • País: Argentina
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 9 min.
  • Horario: 14:00 hrs.

Mama

  • Directora: Ana Cristina Benítez
  • País: Ecuador
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 95 min.

Las Manzanas No Flotan

  • Directora: Marina Castañón
  • País: México
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 9:20 min.
  • Horario: 16:30 hrs.

La Decisión

  • Directora: María Gabaldón
  • País: Italia-España
  • Género: Ficción
  • Año: 2026
  • Duración: 10 min.

Juntas Somos Fuertes

  • Directora: Tania Claudia Castillo
  • País: México
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 81 min.

Carcome

  • Directora: Natalia Audirac Avendaño
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 9:55 min.
  • Horario: 19:00 hrs.

Hasta Pronto

  • Directora: Jennifer Skarbnik
  • País: México
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 14 min.

Llamarse Olimpia

  • Directora: Indira Cato
  • País: México
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 75 min.
Infografía con texto, iconos de cine, un globo terráqueo con banderas, un reloj y personas junto a una cámara de filmación.
Una infografía de Infobae detalla la exhibición de 28 películas dirigidas por mujeres en la Cineteca Nacional de México entre el 26 y el 29 de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábado 29 de agosto

Chi Chi

  • Directora: Carmina Belén Gonella
  • País: Argentina
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 8:14 min.
  • Horario: 14:00 hrs.

Brasa

  • Directora: Diane Maia
  • País: Brasil
  • Género: Ficción
  • Año: 2025
  • Duración: 20 min.

Norma También

  • Directoras: Natalia Andrea Vinelli y Alejandra Guzzo
  • País: Argentina
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 74 min.

Aquí Nadie Sabe Quién Fui

  • Directoras: Vanessa Navari, Kate Vela y Alejandra Villegas
  • País: México
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 10:29 min.
  • Horario: 16:30 hrs.

Martha y Mari

  • Directora: Verónica Ramírez
  • País: México
  • Género: Ficción
  • Año: 2026
  • Duración: 9:57 min.

Ellas en la Ciudad

  • Directora: Reyes Gallegos Rodríguez
  • País: España
  • Género: Documental
  • Año: 2025
  • Duración: 70 min.

Sueños de Pingüino

  • Directora: Ana Sofía Caballero
  • País: México
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 5:20 min.
  • Horario: 19:00 hrs.

Desdoblándome

  • Directora: Natalia Pájaro
  • País: México
  • Género: Animación
  • Año: 2025
  • Duración: 7:30 min.

El Claro

  • Directora: Magdalena Ewa Pieta
  • País: Polonia
  • Género: Ficción
  • Año: 2024
  • Duración: 81 min.

La programación para las otras sedes se puede consultar en la cuenta oficial de X de Mujeres Cine y TV (@MujeresCineyTV), donde también habrá más detalles sobre la muestra de cine creado por la comunidad femenina.

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Actividades durante el evento cinematográfico

Sala 5 de la Cineteca Nacional México

Jueves 27 de agosto

  • 10:00 a 11:45 horas: Taller “Elaboración de carpetas de financiamiento” Imparte Rose Peral
  • 12:00 a 13:45 horas: Charla “La historia del documental a través de la óptica femenina” Imparte Maricarmen de Lara

Viernes 28 de agosto

  • 10:00 a 11:45 horas: Charla “Políticas de sana convivencia y respeto para las mujeres en la producción” Imparte Sandra Carbonell
  • 12:00 a 13:45 horas: Charla y presentación del libro Vestuario 1931-1981. 50 años de creación en el cine mexicano Imparte Elisa Lozano

Oferta académica en línea

Sábado 29 de agosto

  • 11:00 a 13:00 horas: Charla “Inteligencia artificial y derechos audiovisuales” Imparte Alexa Muñoz

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Casa Natal de Morelos, Morelia

29 de agosto

  • Proyección de Valentina o la serenidad, de Ángeles Cruz Conversatorio “Mujeres realizadoras en el cine contemporáneo” Imparte Cristina Prado

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