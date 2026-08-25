¡Yaba daba doo! Troncomóvil de Los Picapiedras conquista México al circular en las calles de Torreón

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Los habitantes y visitantes que transitaban por el Centro de Torreón se llevaron una inesperada sorpresa al encontrarse con un vehículo que parecía haber salido directamente de la prehistoria y de una de las caricaturas más famosas de todos los tiempos: Los Picapiedras.

La peculiar unidad fue captada mientras circulaba por el Paseo Morelos, una de las zonas más conocidas de la ciudad, y rápidamente llamó la atención de peatones y automovilistas que no podían evitar voltear para observar el curioso automóvil.

El momento quedó registrado en video y posteriormente fue publicado en TikTok por la cuenta @Arturoguillermobe, donde las imágenes comenzaron a generar reacciones entre los usuarios de la plataforma.

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En la grabación aparece una réplica del famoso “Troncomóvil”, el vehículo utilizado por Pedro Picapiedra y su familia en la popular serie animada.

El Troncomóvil de Los Picapiedras circula por Torreón

El peculiar automóvil inspirado en la famosa caricatura fue captado en video y rápidamente provocó sorpresa entre los usuarios de TikTok.

La aparición del automóvil generó sorpresa debido a que conserva buena parte de los elementos visuales que hicieron reconocible al vehículo de la caricatura.

La unidad presenta una apariencia rústica, un toldo en la parte superior y grandes estructuras circulares que imitan las enormes ruedas de piedra características del automóvil de Pedro Picapiedra.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre el vehículo de la serie y el que recorrió las calles de Torreón.

En la caricatura, Pedro y los demás personajes debían impulsar el automóvil utilizando sus propios pies, debido a que los habitantes de Piedradura no contaban con los avances tecnológicos de los vehículos modernos.

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La réplica captada en Coahuila, en cambio, aparentemente cuenta con algún tipo de mecanismo que le permite desplazarse por sí misma, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre el sistema utilizado para construirla o hacerla funcionar.

El video tampoco revela quién fabricó la unidad ni cuál es su propietario.

Video del peculiar vehículo se vuelve viral

La peculiar unidad fue grabada mientras circulaba por Paseo Morelos y el video ya acumula miles de reacciones en TikTok.

La publicación consiguió llamar rápidamente la atención de los usuarios de TikTok. El contenido acumuló más de 6 mil reacciones, además de numerosos comentarios relacionados con la caricatura y la peculiaridad del automóvil.

Algunos internautas aprovecharon la oportunidad para recordar a los personajes principales de la serie, mientras otros hicieron bromas sobre la posibilidad de encontrarse al mismísimo Pedro Picapiedra conduciendo por las calles de Torreón.

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La escena también generó comentarios relacionados con la cantidad de situaciones poco comunes que son captadas en las calles de la ciudad y posteriormente terminan convirtiéndose en contenido viral.

Entre las reacciones también hubo usuarios que aseguraron que la persona responsable de construir este vehículo tendría otros diseños similares. No obstante, esa información no pudo ser confirmada a partir del material difundido.

Por ahora, tampoco existe información precisa sobre cuánto tiempo llevó fabricar la réplica, qué materiales fueron utilizados o qué tipo de motor o mecanismo permite que avance por las vialidades.

Pedro Picapiedra llegó a las calles de Torreón

Una réplica del vehículo de Los Picapiedras llamó la atención por su diseño y por contar aparentemente con un mecanismo que le permite desplazarse.

La peculiar escena consiguió transportar por unos instantes a los espectadores hasta Piedradura, el mundo ficticio donde vivían Pedro, Vilma, Pablo y Betty.

Los Picapiedras se estrenó durante la década de 1960 y con el paso de los años se convirtió en una de las producciones animadas más reconocidas de la televisión. Su particular estética prehistórica, sus personajes y sus vehículos forman parte del imaginario de varias generaciones.

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Por ello, observar una réplica del Troncomóvil desplazándose por una avenida moderna resultó especialmente llamativo para quienes presenciaron el momento.

El contraste entre el diseño inspirado en la Edad de Piedra y los edificios, automóviles y calles contemporáneas del Centro de Torreón hizo que la escena pareciera sacada directamente de una película o de un episodio de la serie.

Mientras el automóvil avanzaba por el Paseo Morelos, varias personas tuvieron la oportunidad de verlo y algunas decidieron registrar el momento con sus teléfonos.

Así, lo que pudo haber sido simplemente un recorrido por las calles de Torreón terminó convirtiéndose en una escena viral que despertó nostalgia entre los fanáticos de la caricatura.

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Y aunque todavía se desconoce quién está detrás de esta peculiar creación, una cosa quedó clara: el Troncomóvil volvió a las calles y esta vez Pedro Picapiedra parece haber cambiado Piedradura por Torreón.

¡Yaba daba doo!