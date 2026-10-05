La cantidad de votos totales que obtuvo cada finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Cuántos votos hubo en la final de La Casa de los Famosos México 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mariana Ochoa se coronó ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 con 10,825,542 votos, la cifra más alta entre los cinco finalistas de la cuarta temporada, en una votación final que acumuló 49,077,106 sufragios, la cantidad más alta registrada en las cuatro ediciones del reality hasta ahora.

El conteo final colocó a Mariana Ochoa por encima de Memo Schutz

Galilea Montijo reveló la cantidad exacta de votos que obtuvo cada uno de los finalistas al cierre de la gala de este domingo 4 de octubre. Mariana Ochoa encabezó el conteo con 10,825,542 votos, la cifra más alta entre los cinco habitantes que llegaron hasta el último día de competencia tras 71 días de convivencia, pero la más baja de los cuatro campeones de todas las ediciones del reality.

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Los cinco finalistas del programa La Casa de los Famosos México celebran el cierre de la temporada junto a maletines llenos de dinero y confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memo Schutz se quedó con el segundo lugar con 9,834,625 votos, una diferencia de aproximadamente 990,917 votos respecto a la ganadora. El margen definió el desenlace de una temporada que arrancó con 18 personalidades de la música, la televisión e internet.

Karina Torres ocupó el tercer puesto con 9,718,852 votos, a solo 115,773 votos de distancia de Memo Schutz.

Ese Pérez se ubicó en el cuarto sitio con 8,618,224 votos, mientras que Gema Garoa cerró el conteo con 8,155,417 votos y el quinto lugar de la temporada.

Antes de la gran final, Yahir había sido eliminado en sexto lugar con 3,844,422 votos, y Ernesto Laguardia lo precedió en séptimo lugar con 1,080,024 votos, ambos fuera del conteo de los cinco finalistas.

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El comparativo de voto con las anteriores temporadas

La ganadora de la primera temporada propuso entrar junto a los otros ganadores para generar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La final de este domingo superó en participación a las tres ediciones anteriores del reality. La primera temporada, ganada por Wendy Guevara en 2023, cerró con más de 40 millones de votos totales y una cifra individual de 18.2 millones para la ganadora.

La segunda temporada, en la que Mario Bezares se coronó en 2024, sumó más de 39 millones de votos en la final frente a Karime Pindter, sin que se desglosara públicamente el total individual de cada finalista en ese cierre.

La tercera temporada marcó récord en 2025 con 43,155,107 votos totales, y Aldo de Nigris ganó con 19,139,698 votos individuales, casi el doble de lo obtenido por Mariana Ochoa en la cuarta edición.

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La comparación entre ediciones deja un contraste: pese a que la cuarta temporada superó a todas las anteriores en volumen total de votación, con 49,077,106 sufragios, la cifra individual de Mariana Ochoa resultó la más baja entre los ganadores con desglose público, por debajo de los 18.2 millones de Wendy Guevara y de los 19.1 millones de Aldo de Nigris.

Mariana Ochoa fue la primera eliminada y regresó gracias al Exilio para ganar la temporada

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla)

El camino de Mariana Ochoa hacia el primer lugar arrancó con una salida temprana. La cantante de OV7 se convirtió en la primera eliminada de la temporada el 2 de agosto, tras una gala en la que el público decidió su expulsión frente a otro nominado, luego de una semana marcada por roces con el grupo.

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Tras su salida, Ochoa reconoció que su equipo de seguidores se confió. “Es un programa que se maneja por votos. Yo creo que mi fandom se confió un poco y ahí nos dormimos”, declaró la cantante días después de abandonar la competencia.

La historia dio un giro el 11 de agosto, cuando Mariana regresó a la casa desde El Exilio con el respaldo de alrededor de 5.5 millones de votos del público, luego de permanecer 48 horas junto a Ximena Herrera.

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

Su regreso estuvo marcado por una protección temporal: no pudo nominar ni ser nominada durante su primera semana de vuelta.

La cantante enfrentó varios conflictos en la recta final de la competencia, incluidos enfrentamientos con Gema Garoa, a quien calificó de “manipuladora”, y con Flor Vigna. También protagonizó tensiones con Aldo Rendón, Ese Pérez y Memo Schutz, a quienes los internautas señalaron de hacer bullying a la cantante e insultarla.

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En la recta final, Mariana obtuvo un pase directo a la última gala durante la dinámica de La Boutique, lo que la convirtió en la primera finalista oficial de la temporada.