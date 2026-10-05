¿Cuánto dinero le quitará el SAT a Mariana Ochoa tras ganar el premio de los 4 millones de pesos en LCDLFM 2026?

Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026. (LCDLFM)

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El título de ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 garantizó a Mariana Ochoa un premio de 4 millones de pesos. Sin embargo, la cifra anunciada no llegará íntegra a sus manos.

Como marca la ley, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descuenta una parte proporcional por impuestos. Así, incluso tras ganar la final, el monto que recibirá la cantante es menor al que se anunció en pantalla.

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¿Cuánto ganará realmente?

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los premios obtenidos en concursos legalmente autorizados están sujetos a un régimen fiscal específico, distinto al de sueldos o ingresos acumulables. El artículo 137 de la ley ubica estos premios en un capítulo separado, y el artículo 138 fija la tasa federal aplicable en 1% cuando el impuesto local no excede el 6%, o en 21% si lo supera.

El Código Fiscal de la Ciudad de México, entidad donde se graba y transmite el reality, establece una tasa local de 6% sobre premios de concursos, sorteos y juegos con apuestas. Bajo estas reglas, la retención conjunta sobre el premio de Mariana Ochoa sería de 7%, resultado de sumar el 1% federal y el 6% local.

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El cálculo es el siguiente:

Premio anunciado: 4,000,000 pesos

ISR federal (1%): 40,000 pesos

Impuesto local de la Ciudad de México (6%): 240,000 pesos

Monto total retenido: 280,000 pesos

Premio neto para Mariana Ochoa: 4,000,000 - 280,000 = 3,720,000 pesos

(La Casa de los Famosos México)

Así, aunque Mariana fue reconocida públicamente como la acreedora de 4 millones de pesos, podría disponer en la práctica de un estimado de 3,720,000 pesos, luego de aplicar la retención que la ley fiscal mexicana reserva específicamente para premios de concursos televisivos.

El cálculo de 3,720,000 pesos parte de que la producción de Televisa declare el pago bajo el régimen fiscal específico para premios de concursos y sorteos, vigente en la Ciudad de México. Si la empresa estructura el pago bajo otra figura contractual, la retención podría ajustarse a una tasa distinta.

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Así se vivió la gran final de La Casa de los Famosos México 2026

La gala del domingo 4 de octubre reunió a los cinco finalistas de la cuarta temporada tras 71 días de convivencia: Mariana Ochoa, Memo Schutz, Karina Torres, Ese Pérez y Gema Garoa.

Gema Garoa fue la primera en conocer su resultado, con el quinto lugar de la competencia. La actriz fue recibida en el foro por el público, su abuela Linda y sus amigas, y declaró sentirse “en éxtasis total” por el apoyo recibido durante su estancia.

Ese Pérez ocupó el cuarto puesto tras el conteo de votos realizado por la producción. El creador de contenido fue recibido por su abuela, Leonor Sánchez, y agradeció al público por el respaldo que le permitió llegar hasta la recta final del reality.

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(Captura de pantalla YouTube)

Karina Torres se quedó con el tercer lugar, a un paso de disputar la gran final. La Jefa le dedicó un mensaje de despedida antes de que la originaria de León, Guanajuato, saliera por la puerta grande de la casa, donde la esperaban sus padres y su hermano.

Con la salida de Torres, la definición del primer y segundo lugar quedó entre Mariana Ochoa y Memo Schutz. El conductor deportivo se quedó con el segundo puesto y se reunió con su familia al salir del foro, cerrando una estrategia basada en la convivencia y la mediación de conflictos dentro de la casa.

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Mariana Ochoa se coronó como la ganadora absoluta de la cuarta temporada con 10,825,542 votos. La cantante rompió en llanto al conocer el resultado y quedar sola en la casa antes de apagar las luces. “No sé qué hice bien”, dijo al enterarse de su triunfo.

La Jefa le dedicó un mensaje al confirmar su victoria: “Mariana escúchame, fue un honor tenerte en mi casa. Mamá luchona, claro que valió el sacrificio, hiciste historia, fuiste la primera en regresar del exilio. Hoy te conviertes en la absoluta ganadora de La Casa de Los Famosos México, hasta siempre campeona”.

La encargada de entregarle el maletín con los 4 millones de pesos fue su propia madre, Yolanda Reyes, con quien la ganadora se fundió en un abrazo frente al público del foro. Mariana Ochoa llegó a la transmisión final entre los aplausos de su familia, que incluyó a sus hijos y a su hermano.

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Antes del cierre de la transmisión, Galilea Montijo confirmó que La Casa de los Famosos México tendrá una quinta temporada en 2027. Por el momento no se han revelado detalles sobre posibles habitantes, fecha de estreno o cambios en la dinámica de la próxima edición.

Mariana Ochoa se dedicó unas palabras tras conocerse como ganadora

La votación final dejó a dos concursantes frente a frente por el premio mayor, luego de un cierre de temporada con eliminaciones en bloque. (Captura de pantalla YouTube)

Ya en la Post Gala, Mariana Ochoa fue recibida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, con quienes compartió sus primeras impresiones tras el resultado. “No lo puedo creer, estoy en shock, no entiendo nada, no sé qué hice bien”, repitió la cantante frente a las cámaras.

La cantante se dirigió a sí misma con un mensaje que resumió su paso por la casa, desde su salida en la primera semana hasta la coronación final.

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“Mariana muchas veces no te la crees y por eso te sacaron la primera semana, por wey, porque te la tienes qué creer, lo eres, eres capaz, eres talentosa, chistosa, aguantadora, también eres broncuda, eres grande, pero no sólo créetela, demuéstraselo al mundo”, declaró Ochoa durante la transmisión de la Post Gala.