Mariana Ochoa reaccionó a su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026: “No sé qué hice bien”

Con la votación más alta de la final, la cantante se quedó con el premio de 4 millones de pesos tras más de dos meses de encierro. (La Casa de los Famosos México)

Guardar

Mariana Ochoa se convierte en la ganadora absoluta de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de permanecer 71 días dentro de la casa más famosa del país. La cantante se impuso en una votación que acumuló 48 millones entre todos los finalistas y se llevó un premio de 4 millones de pesos. Minutos después de conocer el resultado, Mariana ofreció sus primeras declaraciones en la Post Gala conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

“No lo puedo creer, estoy en shock. No entiendo nada, no sé qué hice bien”, dijo Mariana Ochoa durante la entrevista posterior a la gala final.

PUBLICIDAD

La cantante llegó al foro entre aplausos y gritos del público. Ahí la esperaba su familia completa: sus hijos, su madre y su hermano, quienes siguieron de cerca el proceso de votación hasta el anuncio final.

Galilea Montijo reveló la cifra exacta de votos que recibió cada finalista antes de cerrar la transmisión de esta cuarta temporada. La exOV7 logró 10,825,542 de votos, una cantidad que la colocó por encima de Memo Schutz, quien terminó en segundo lugar de la competencia.

El resultado se dio a conocer al cierre de un proceso de votación que acumuló un total de 48 millones de votos entre todos los participantes que llegaron a la final del programa.

PUBLICIDAD

La cantante se impuso con más de 10 millones de votos y se llevó el premio de 4 millones de pesos tras permanecer 71 días en la competencia. (Captura de pantalla YouTube)

La conductora gritó de la emoción en el momento de anunciar el nombre de la ganadora, un instante que marcó el cierre de la transmisión en vivo desde el foro.

“Si soy una guerrera”, afirmó la cantante sobre su paso por el reality

Mariana resumió su experiencia dentro de la casa con una frase breve durante la Post Gala. “Si soy una guerrera”, expresó la cantante al hablar sobre el proceso que vivió a lo largo de más de dos meses de convivencia con el resto de los participantes.

La ganadora rompió en llanto en el momento en que se confirmó su triunfo, al quedar sola dentro de la casa antes de apagar las luces de la producción, el gesto simbólico con el que se cierra cada temporada del programa una vez que se conoce al ganador.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista en la Post Gala, la cantante compartió una conversación previa que tuvo con su compañero de competencia, Memo Schutz, quien le había augurado el resultado antes de que se celebrara la gala final.

Entre lágrimas, la cantante recordó las palabras de Memo Schutz, quien le había anticipado el triunfo semanas antes de la final. (Captura de pantalla YouTube)

“No me la creo y Memo me lo dijo, ‘tú renaciste de las cenizas y vas a ganar’”, relató Mariana Ochoa ante las cámaras del programa, al recordar las palabras de su compañero durante su estancia dentro de la casa.

La cantante dejó ver que ese comentario se quedó presente a lo largo de las últimas semanas de competencia, en especial después de los momentos más difíciles que enfrentó dentro del reality.

PUBLICIDAD

La actriz cerró su intervención en la Post Gala con una reflexión dirigida a ella misma, en la que reconoció haber dudado de sus propias capacidades durante distintos momentos de la competencia.

“Mariana, muchas veces no te la crees y por eso te sacaron la primera semana. Es más, no te la creas porque lo eres, eres capaz... demuéstraselo a todo el mundo”, se dijo a sí misma frente a las cámaras.

La frase hizo referencia directa a su salida temprana en la primera semana de competencia, de la cual regresó a través del Exilio, jugando hasta llegar a la final y convertirse en la ganadora absoluta de la temporada.

PUBLICIDAD

La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

Su madre le entregó el maletín con el premio en efectivo

El momento de la entrega del premio en esta ocasión fue diferente a las temporadas anteriores, pues se esperaba que Wendy, Mario Bezares o Aldo De Nigris la premiaran. Sin embargo, fue la señora Yolanda Reyes, madre de la cantante, quien le entregó el maletín con los 4 millones de pesos correspondientes al primer lugar de esta cuarta temporada.

Madre e hija se dieron un fuerte abrazo frente a las cámaras, luego de que Galilea Montijo diera por concluida la transmisión de la gran final.