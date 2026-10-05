México

Así fue el paso de Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026: de primera eliminada a resurgir del Exilio

Luego de 10 semanas de encierro y de salvarse mediante una dinámica inédita, la cantante apagó las luces de la casa como la triunfadora absoluta

Mariana Ochoa
La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)
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Mariana Ochoa se consagró como la ganadora absoluta de La Casa de los Famosos México 2026, tras un camino que incluyó ser la primera eliminada de la temporada y regresar a la competencia a través de una dinámica inédita conocida como El Exilio. La cantante, exintegrante de OV7, se llevó 4 millones de pesos después de 71 días dentro de la casa.

La producción confirmó que Ochoa acumuló 10,825,542 votos en la votación final, de un total de 48,000,000 registrados durante todo el proceso para elegir al ganador. Galilea Montijo reveló su nombre ante gritos y aplausos del público en el foro.

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“Eres tú, si tú... créetelo. Créelo porque eres tú Mariana”, exclamó la conductora.

El Exilio marcó el regreso de Mariana Ochoa a la competencia

Mariana Ochoa había sido la primera eliminada de esta temporada. Su salida se dio en la segunda gala de eliminación del reality, cuando la dinámica llamada El Exilio debutó por primera vez en el formato mexicano.

Mariana Ochoa regresó a la casa gracias a la dinámica de El Exilio. (ViX)
Mariana Ochoa regresó a la casa gracias a la dinámica de El Exilio. (ViX)

En lugar de abandonar el programa, Ximena Herrera —la segunda eliminada— fue enviada a un espacio contiguo a la casa principal donde ya se encontraba Ochoa. La Jefa les reveló entonces la existencia de ese cuarto: “Este espacio siempre existió dentro de mi casa, pero ustedes son las primeras que lo utilizan”.

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El sitio contaba con condiciones básicas: una mesa pequeña, una cocina reducida, una cama individual, un baúl con ropa y una regadera improvisada. Ahí convivieron ambas durante 48 horas, a la espera del veredicto del público.

Cinco millones de votos la devolvieron a la casa

El público tuvo 48 horas para votar a través del portal oficial del programa, con un límite de 10 votos diarios por suscripción activa. Mariana Ochoa acumuló 5 millones de votos y derrotó a Ximena Herrera, lo que la convirtió en la primera exiliada en regresar a la competencia en la historia del formato.

Su reingreso no fue sin condiciones. Odalys Ramírez explicó ante los demás habitantes que Ochoa no podría nominar ni ser nominada durante su primera semana de regreso, una restricción que la volvió intocable en ese periodo.

La Casa de los Famosos México
La exintegrante de OV7 superó a Memo Schutz en la final y recibió el maletín de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

El 11 de agosto, mientras los habitantes seguían desconcertados por la salida de otro participante, sonó el timbre de la casa. Entre bromas sobre quién podría estar del otro lado, las puertas se abrieron y apareció Ochoa, eufórica y con una licuadora en mano. Abrazó a Cynthia Klitbo y saltó a los brazos de Yahir antes de que la producción explicara lo ocurrido en El Exilio.

No obstante, su permanencia estuvo marcada por enfrentamientos y nominaciones. Una semana tras regresar a la competencia, quedó en la placa por nominación directa de la líder Gema Garoa, acumulando al menos dos nominaciones directas antes de llegar a la final.

Dentro de la casa vivió duras confrontaciones: Gema Garoa la calificó de “hipócrita” y la criticó por usar temas familiares en una imitación, mientras Ochoa la tildó de “manipuladora”. Además, sostuvo fricciones con Flor Vigna, sumadas a fuertes ataques en redes sociales que señalaron presunto fraude en sus triunfos.

La competencia terminó con Memo Schutz en segundo lugar, detrás de la cantante. La ganadora rompió en llanto al enterarse del resultado y, de acuerdo con la dinámica de cierre del programa, fue ella quien apagó las luces de la casa antes de salir al foro.

Ahí la esperaban su familia, sus hijos y su madre, Yolanda Reyes, quien fue la encargada de entregarle el maletín con los 4 millones de pesos del premio. Madre e hija se fundieron en un abrazo frente a las cámaras, en el cierre de la cuarta temporada del reality.

Mariana Ochoa y OV7 (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)
Además de dedicarse a la música, Mariana también hizo trayectoria como actriz en las telenovelas mexicanas. (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

Tres décadas de carrera previas al reality

Mariana Yolanda Ochoa Reyes nació el 19 de febrero de 1979 en la Ciudad de México. A los nueve años se integró a La Onda Vaselina, agrupación que en 1997 cambió de nombre a OV7 y se consolidó como uno de los grupos de pop en español más exitosos de México y Latinoamérica.

Tras la primera separación del grupo en 2003, firmó contrato con TV Azteca para protagonizar tres telenovelas, entre ellas La hija del jardinero (2003-2004), donde también interpreta el tema principal. Participó además en Top Models y Amor sin condiciones.

Como solista, grabó Yo Soy (2004) con EMI Music y Luna Llena (2007) con Warner Music. Dos décadas después regresó al estudio con un EP que fusiona pop, regional mexicano y sonidos urbanos, donde se presentó también como compositora, con sencillos como “Te mandé a la goma” y “Déjame el tequila”.

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