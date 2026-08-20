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Persisten denuncias por maltrato en el Zoológico de Chapultepec: animales bajo estrés, estancias reducidas y malas condiciones

Videos evidencian cómo un mono araña se golpea contra el vidrio, demostrando una situación alarmante de estrés

Las imágenes más recientes exhiben pingüinos, que requieren climas fríos y húmedos, permaneciendo bajo el sol y la lluvia sin protección adecuada.
Las imágenes más recientes exhiben pingüinos, que requieren climas fríos y húmedos, permaneciendo bajo el sol y la lluvia sin protección adecuada. (Captura de pantalla tomada de videos de PETA Latino)
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La situación que viven los animales que habitan el Zoológico de Chapultepec ha generado preocupación por las condiciones en las que viven, según ha documentado la organización PETA Latino. Pingüinos expuestos a la intemperie del clima de Ciudad de México, leopardos de las nieves en ambientes cálidos y venados en espacios precarios forman parte de los reportes documentados en los últimos meses. La presencia de comportamientos repetitivos, agua sucia y recintos pequeños refleja un escenario que especialistas consideran alarmante.

Desde hace semanas, PETA ha realizado distintas visitas al zoológico y ha recabado imágenes en donde se aprecia una situación preocupante de las especies. Por ejemplo, en su último recorrido, se observa que el espeso pelaje y la fisiología del leopardo de las nieves, adaptados a temperaturas extremadamente bajas, no corresponden al calor del entorno urbano.

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A finales de julio, la organización reportó que las condiciones de macacos y antílopes en el emblemático zoológico también son motivo de denuncia. Los macacos estarían en estado grave y los antílopes muestran signos de desnutrición.

A finales de julio, la organización reportó que las condiciones de macacos y antílopes en el emblemático zoológico también son motivo de denuncia.
A finales de julio, la organización reportó que las condiciones de macacos y antílopes en el emblemático zoológico también son motivo de denuncia. (@officialpetalatino)

Las imágenes más recientes exhiben pingüinos, que requieren climas fríos y húmedos, permaneciendo bajo el sol y la lluvia sin protección adecuada. Además, el estrés es visible en especies como el lobo gris mexicano, que camina en círculos de manera constante, y un mono que se golpea repetidamente contra el vidrio mientras observa a los visitantes. Este tipo de conductas son indicios claros de estrés crónico y falta de bienestar.

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Condiciones alarmantes para los animales del Zoológico de Chapultepec

Son varios los animales que PETA ha documentado que se encuentran en situaciones críticas. Por ejemplo, leones y bisontes enfrentan entornos hostiles por factores como el ruido y la falta de espacio. De acuerdo a la evidencia recopilada por PETA, todos los días, los leones están expuestos a música, gritos y ruido constante. Solo una delgada reja los separa del bullicio de los visitantes. El recinto de los bisontes es tan reducido que el excremento se acumula en el mismo lugar donde viven. Esta situación propicia focos de infección y eleva el riesgo de enfermedades.

Las denuncias también señalan que muchos animales no pueden aislarse del estrés ambiental. Los espacios destinados a su resguardo no cumplen con los estándares necesarios para ofrecer bienestar. El aislamiento y la precariedad de los recintos afectan la salud física y mental de los ejemplares. La falta de condiciones óptimas queda documentada en la suciedad del agua, la falta de sombra y la acumulación de desechos.

A finales de julio, la organización reportó que las condiciones de macacos y antílopes en el emblemático zoológico también son motivo de denuncia.
A finales de julio, la organización reportó que las condiciones de macacos y antílopes en el emblemático zoológico también son motivo de denuncia. (@officialpetalatino)

Por otro lado, algunas especies también tienen espacios muy reducidos. En el caso de las serpientes, sus habitáculos apenas permiten el movimiento; en libertad, estos reptiles pueden recorrer decenas de metros en una sola noche, pero en cautiverio apenas pueden desplazarse, según evidenció PETA en su denuncia a través de redes sociales.

Las imágenes difundidas por la organización defensora de los derechos de los animales reafirman la persistencia de estas condiciones. Los reportes insisten en que los recintos, lejos de ser refugios, representan ambientes hostiles para la mayoría de las especies. Con ello, el Zoológico de Chapultepec permanece bajo la observación de activistas y ciudadanos que documentan día a día el deterioro en la calidad de vida de los animales.

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