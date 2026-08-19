Emilio Azcárraga apoya el ascenso y descenso en el futbol mexicano tras su desaparición (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Emilio Azcárraga Jean, director y propietario del club América, se pronunció sobre la desaparición del ascenso y descenso en la Liga MX. Luego de que se publicara en el reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el que se estipuló que ya no existirá el ascenso para que clubes de segunda división compitan en primera, el empresario compartió su opinión.

En una reciente entrevista para Línea de 4 de TUDN, Azcárraga Jean fue claro al exponer su opinión sobre el descenso y aseguró que está a favor de ese modelo de competencia en el futbol mexicano. Sin embargo, puso en evidencia algunas deficiencias que hay en el balompié nacional.

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“Sí, yo te voy a decir una cosa. Yo lo que creo es que hay que entender, yo estoy a favor del ascenso y el descenso”, sentenció.

Emilio Azcárraga apoya el ascenso y descenso, pero pone condiciones (Liga BBVA ExpansiónMX)

Emilio Azcárraga apoya el ascenso y descenso, pero pone condiciones

A pesar de mostrar su apoyo a este modelo de competencia que permite el desarrollo de clubes, el propietario del Estadio Azteca puso sobre la mesa problemáticas que aún no se resuelven en el futbol mexicano, pese a las constantes comparaciones con otras ligas, aseguró que las segundas divisiones de otros países están consolidadas en varios aspectos, cosa que en México no sucede.

“Ahora, todo mundo compara y te dice: ‘Es que en España, es que en Inglaterra, es que Portugal...’ Okey. Ahí tienes una segunda división, diferente liga, muy sólida. En el sentido de que, como es un negocio hay una inversión muy grande que cada uno de los equipos hacemos en jugadores, en instalaciones, en estadio. Cuando tú desciendes, no se ha logrado consolidar esa liga de segunda división sólida”, compartió.

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El empresario aseguró que el problema no es solo lo deportivo o la inversión de los clubes en la Liga de Expansión, sino que es todo el “ecosistema” que rodea al futbol nacional. “Como todos somos parte del ecosistema, entran los medios también. En cuánto valen los derechos de esa liga que le dan una viabilidad económica a ese equipo, que en dado caso si desciendes, cómo caes a esa segunda división, que si bien caes, cómo te puedes recuperar”.

El propietario del América dio explicaciones de los pro y los contra que tienen los dueños de la Liga MX sobre el regreso del Ascenso y Descenso. (Ilustración: Jovani Pérez)

Analizó que la Liga de Expansión tiene debilidades para aspirar a competir en Primera División. Razón por la cual no ve ideal este formato de competencia en la actualidad. Consideró que los equipos no están preparados en instalaciones, jugadores y equipos operativos para pelear por un lugar en la Primera División, insistió que la Liga MX y la Liga de Expansión deben trabajar en conjunto para lograrlo.

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“Hoy yo sí siento que esa viabilidad económica es bien difícil para abajo y para arriba, o sea, de los dos lados. Y yo no tengo una fórmula o una idea puntual para arreglar esa parte. Si se lograra y hubiera una idea inteligente o funcional donde todo mundo estuviera, pero es un juego de todos ponen. Porque eso de que nada más ponga la liga, pues te digo, no”.

“El ascenso es importante para no estar cómodos”: Emilio Azcárraga

De acuerdo con Azcárraga Jean, los clubes de segunda división se tienen que preparar para la competencia en diferentes aspectos, no solo en lo deportivo, sino en todo tipo de certificaciones de calidad para competir con los equipos de Primera División. Emilio Azcárraga precisó que el descenso y ascenso es vital para “no estar cómodos”.

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“Si se lograra y hubiera una idea inteligente o funcional donde todo mundo estuviera, pero es un juego de todos ponen, ¿eh? Porque eso de que nada más ponga la liga, pues te digo, no. O sea, es todo patrocinadores. Creo mucho en la certificación de los estadios, en la certificación de los lugares de entrenamiento, en las certificaciones tanto en la primera división de la Liga MX como en la liga de expansión. Creo que ahí hay una cosa que se tiene que trabajar para poder tener un ascenso y un descenso, porque sí creo que competitivamente es importante para no estar cómodos".