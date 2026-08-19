Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia tóxica

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia celosa. IG: samadhiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actriz mexicana Samadhi Zendejas asegura estar feliz y muy enamorada de Gabito Ballesteros, rechaza ser una novia celosa o tóxica.

La actriz capitalina habló ante la prensa sobre el estado de su relación con el cantante sonorense, agradeció el respaldo de la comunidad de fans del intérprete y descartó tener cualquier vínculo con la polémica entre Kenia Os y Belinda, en la que el nombre de Ballesteros ha circulado como posible detonante del distanciamiento entre las cantantes.

La pareja confirmó su noviazgo a principios de julio de 2026, cuando un video filtrado en redes sociales los mostró besándose en una habitación privada del Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México.

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Esto tras una presentación del cantante, desde entonces, ambos han mostrado una faceta más abierta de su relación, aunque mantienen ciertos aspectos en privado.

Al ser cuestionada sobre cómo marcha el noviazgo, la actriz no dudó y aseguró que la relación se encuentra firme.

“Bien, muy feliz, muy enamorada, obviamente yo soy muy feliz, muy agradecida con su comunidad, porque lo hace cada vez un artista más completo”, señaló Samadhi Zendejas.

La actriz señaló estar muy enamorada del cantante. (Instagram/@samadhiza)

La declaración llega días después de que la pareja presumiera una escapada de dos días en Acapulco, Guerrero.

Zendejas publicó en su cuenta oficial de TikTok un video que documentó paseos en cuatrimoto, un chapuzón en el mar y varias salidas a comer.

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Ballesteros respondió en los comentarios: “2 días con mi persona favorita! Looovvveeeeeuuuuu”.

Desde la confirmación del romance, la actriz ha dejado ver que el vínculo entre ambos se construyó antes de formalizarse como pareja.

En una entrevista previa ante los medios, respondió “Sí, ya, ya mucho tiempo” al ser preguntada sobre cuánto tiempo llevaban conociéndose.

Una pareja se abraza en la playa, con el sol poniente reflejándose en el agua y la arena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Zendejas niega ser celosa y defiende la privacidad de su relación

Ante la pregunta de si es una novia celosa, Zendejas fue directa y aseguró que no es ese tipo de novia, Zendejas lo atribuyó a la privacidad que ambos le dan a su relación.

“No, no soy celosa, no podría ser celosa. Agradecemos siempre el cariño. Creo que guardamos muchas cosas para nosotros, que creo que también eso es importante, en el amor, pero estamos muy felices”, comentó Samadhi.

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La actriz ha mantenido esa postura desde el inicio del noviazgo, en julio, al hablar por primera vez con la prensa sobre la relación.

Zendejas adelantó que serían más visibles como pareja, pero dejó en claro que ciertos aspectos permanecerían fuera del ojo público: “Ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí”, dijo entonces.

La pareja señaló que intentan mantener algunas partes de su relación en privado. (Instagram)

Zendejas se deslinda de la polémica entre Kenia Os y Belinda

La actriz también fue cuestionada sobre los rumores que señalan a Ballesteros como el posible “tercero en discordia” en el distanciamiento entre las cantantes Kenia Os y Belinda. Zendejas se limitó a responder: “No, no sé, de eso sí no sé nada, de eso nada más. Estoy muy feliz”.

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La versión que circula en redes sociales apunta a que el cantante habría tenido algún vínculo con ambas figuras antes de confirmar su relación con Zendejas, aunque ninguna de las partes involucradas ha salido a confirmar o desmentir los señalamientos.

Samadhi Zendejas descartó saber algo de los rumores que posicionan a Ballesteros como "el tercero en discordia". (Instagram)

¿Quiénes son Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros?

Samadhi Zendejas nació el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Debutó en Televisa a los 12 años y se consolidó con proyectos como Falsa identidad, Rosario Tijeras y Vuelve a mí, junto a William Levy.

Acumula más de 8 millones de seguidores en TikTok y más de 5 millones en Instagram.

Por su parte, Gabito Ballesteros, es un intérprete de corridos tumbados nacido en Cumpas, Sonora, acumula una trayectoria que incluye el número 1 en México con “AMG”, junto a Natanael Cano y Peso Pluma, y una entrada al Billboard Hot 100.

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Su segundo álbum de estudio, Ya No Se Llevan Serenatas, llegó en mayo de 2025.

La pareja se perfila como una de las más mediáticas dentro de la farándula nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pareja se perfila como una de las más comentadas del espectáculo mexicano, Zendejas ha dejado claro que la relación avanza en sus propios términos: con presencia pública cuando ellos lo deciden y con una parcela privada que ninguno tiene intención de abrir.