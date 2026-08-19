México
Agregar Infobae enGoogle

Las razas de perro más fieles y cariñosas, ideales para quienes aman las muestras de afecto

Para quienes buscan un compañero que responda con lealtad y cariño a cada muestra de afecto estas son las razas ideales

Una persona abraza a un perro cavalier king charles spaniel de pelaje blanco y marrón sobre un sofá con cojines y mantas tejidas de varios colores.
Una persona abraza a un perro cavalier king charles spaniel que descansa sobre un sofá con mantas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En muchos hogares de México, los perros no solo ocupan un lugar como mascotas, sino que se convierten en integrantes clave de la familia.

Para quienes buscan un compañero que responda con lealtad y cariño a cada muestra de afecto, existen razas que destacan por su carácter fiel y su necesidad de convivir estrechamente con las personas.

Esta nota explora cuáles son las razas de perro más reconocidas por su apego y su capacidad para brindar compañía afectuosa, ideales para quienes valoran la cercanía y las muestras de cariño en la vida diaria.

Una familia con diez perros de diversas razas en una sala de estar moderna con grandes ventanales, sofás y alfombra clara.
Una familia intergeneracional comparte un momento feliz con diez perros de diversas razas en el salón luminoso de una casa moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las razas de perro más fieles y cariñosas, ideales para quienes aman las muestras de afecto

Algunas razas de perro son conocidas por su fidelidad y su carácter especialmente cariñoso, lo que las hace ideales para personas que buscan mascotas afectuosas y compañeras. A continuación, te comparto algunas de las razas más reconocidas por estas cualidades:

PUBLICIDAD

1. Labrador Retriever: El labrador es famoso por su lealtad, inteligencia y facilidad para mostrar afecto. Se lleva bien con niños y adultos, y suele buscar la compañía de su familia.

2. Golden Retriever: Similar al labrador, el golden es muy cariñoso, sociable y paciente. Disfruta de las caricias y suele ser muy apegado a su entorno familiar.

3. Cavalier King Charles Spaniel: Esta raza es pequeña y extremadamente dulce. Busca el contacto físico y suele ser muy fiel a su dueño. Es ideal para quienes aman abrazar y estar cerca de su perro.

4. Pastor Alemán: Además de su inteligencia y capacidad de entrenamiento, el pastor alemán es leal y protector. Suele crear un vínculo muy fuerte con su familia.

PUBLICIDAD

5. Pug: El pug es juguetón, sociable y muy cercano a las personas. Le gusta estar siempre acompañado y es común que busque el contacto físico.

6. Border Collie: Conocido por su energía y agilidad, el border collie también destaca por su lealtad y su necesidad de interactuar y complacer a su dueño.

7. Bichón Frisé: Esta raza de tamaño pequeño es alegre, afectuosa y le encanta estar en brazos. Es ideal para hogares donde buscan un perro cariñoso y fácil de manejar.

8. Boxer: El boxer es protector, fiel y muy juguetón. Suele ser cariñoso tanto con adultos como con niños.

9. Schnauzer miniatura: Son perros muy leales, atentos y disfrutan mucho de convivir con su familia. Además, suelen ser muy protectores.

10. Shih Tzu: De origen asiático, el shih tzu es una raza de compañía por excelencia. Es cariñoso, tranquilo y busca constantemente el afecto de sus dueños.

Diez perros de diferentes razas, incluyendo golden retriever, labrador, pug, schnauzer, boxer, pastor alemán y shih tzu, en una sala con sofás y alfombra.
Diez perros de diferentes razas, como golden retriever y labrador, comparten una sala de estar moderna y luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter de cada perro también depende de su socialización y el trato que recibe, no sólo de su raza. Adoptar un perro implica responsabilidad y compromiso a largo plazo.

Temas Relacionados

perrosmascotasanimalesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Franja aguacatera de Michoacán: Profepa desmantela centro forestal clandestino en San Miguel del Monte

La alerta de seguridad Nivel 4 se mantiene en el estado gobernador por Alfredo Bedolla

Franja aguacatera de Michoacán: Profepa desmantela centro forestal clandestino en San Miguel del Monte

Quién es el habitante que tiene 0% de apoyo en La Casa de los Famosos México 2026

Él es el participante que los fans no quieren en las encuestas

Quién es el habitante que tiene 0% de apoyo en La Casa de los Famosos México 2026

Marichelo Puente aconseja a Jorge D’Alessio tras anunciar su nueva relación

El cantante reveló que su ex pareja y su hija le aconsejaron hacer pública su nueva relación

Marichelo Puente aconseja a Jorge D’Alessio tras anunciar su nueva relación

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia tóxica

La actriz agradeció el apoyo de la comunidad del cantante y asegura estar muy enamorada

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia tóxica

Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038

El dueño del Club América plantea retomar la candidatura ante la FIFA y pide iniciar ya el plan, con más sedes y encuentros desarrollados en territorio nacional

Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Desarmar a los cárteles es prioridad para Donald Trump, afirma el embajador Ronald Johnson

México mantiene activas 155 órdenes de captura con fines de extradición a EEUU, destaca Harfuch

Defensa del contralmirante Fernando Farías revira a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto

Detienen a dos integrantes de “Los Rusos” por el asesinato de Ronald NotiExpress, reportero de nota roja de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

La disciplina olímpica que se adelantó a las batallas virales de farmear aura

La disciplina olímpica que se adelantó a las batallas virales de farmear aura

Quién es el habitante que tiene 0% de apoyo en La Casa de los Famosos México 2026

Marichelo Puente aconseja a Jorge D’Alessio tras anunciar su nueva relación

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia tóxica

Ella es la novia de Rosalía con quien pasea por Guadalajara antes de sus conciertos en el Palacio de los Deportes

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco es la inspiración de Edwin Cerrillo, refuerzo mexicoamericano del club América

Cuauhtémoc Blanco es la inspiración de Edwin Cerrillo, refuerzo mexicoamericano del club América

Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora en Liga MX

Emilio Azcárraga anticipa el futuro de Santiago Baños, directivo del América

Omar Chávez regresa al boxeo mientras afronta denuncia por violencia familiar