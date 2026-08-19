Una persona abraza a un perro cavalier king charles spaniel que descansa sobre un sofá con mantas suaves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En muchos hogares de México, los perros no solo ocupan un lugar como mascotas, sino que se convierten en integrantes clave de la familia.

Para quienes buscan un compañero que responda con lealtad y cariño a cada muestra de afecto, existen razas que destacan por su carácter fiel y su necesidad de convivir estrechamente con las personas.

Esta nota explora cuáles son las razas de perro más reconocidas por su apego y su capacidad para brindar compañía afectuosa, ideales para quienes valoran la cercanía y las muestras de cariño en la vida diaria.

Una familia intergeneracional comparte un momento feliz con diez perros de diversas razas en el salón luminoso de una casa moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las razas de perro más fieles y cariñosas, ideales para quienes aman las muestras de afecto

Algunas razas de perro son conocidas por su fidelidad y su carácter especialmente cariñoso, lo que las hace ideales para personas que buscan mascotas afectuosas y compañeras. A continuación, te comparto algunas de las razas más reconocidas por estas cualidades:

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1. Labrador Retriever: El labrador es famoso por su lealtad, inteligencia y facilidad para mostrar afecto. Se lleva bien con niños y adultos, y suele buscar la compañía de su familia.

2. Golden Retriever: Similar al labrador, el golden es muy cariñoso, sociable y paciente. Disfruta de las caricias y suele ser muy apegado a su entorno familiar.

3. Cavalier King Charles Spaniel: Esta raza es pequeña y extremadamente dulce. Busca el contacto físico y suele ser muy fiel a su dueño. Es ideal para quienes aman abrazar y estar cerca de su perro.

4. Pastor Alemán: Además de su inteligencia y capacidad de entrenamiento, el pastor alemán es leal y protector. Suele crear un vínculo muy fuerte con su familia.

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5. Pug: El pug es juguetón, sociable y muy cercano a las personas. Le gusta estar siempre acompañado y es común que busque el contacto físico.

6. Border Collie: Conocido por su energía y agilidad, el border collie también destaca por su lealtad y su necesidad de interactuar y complacer a su dueño.

7. Bichón Frisé: Esta raza de tamaño pequeño es alegre, afectuosa y le encanta estar en brazos. Es ideal para hogares donde buscan un perro cariñoso y fácil de manejar.

8. Boxer: El boxer es protector, fiel y muy juguetón. Suele ser cariñoso tanto con adultos como con niños.

9. Schnauzer miniatura: Son perros muy leales, atentos y disfrutan mucho de convivir con su familia. Además, suelen ser muy protectores.

10. Shih Tzu: De origen asiático, el shih tzu es una raza de compañía por excelencia. Es cariñoso, tranquilo y busca constantemente el afecto de sus dueños.

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Diez perros de diferentes razas, como golden retriever y labrador, comparten una sala de estar moderna y luminosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carácter de cada perro también depende de su socialización y el trato que recibe, no sólo de su raza. Adoptar un perro implica responsabilidad y compromiso a largo plazo.