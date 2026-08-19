La disciplina olímpica que se adelantó a las batallas virales de farmear aura

La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.

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Las batallas de farmear aura siguen aumentando su popularidad, pero también han crecido las críticas.

Ciertas personas critican a los adolescentes y jóvenes que se reúnen a farmear aura en plazas públicas de México, pero esta costumbre podría ser menos irracional de lo que se cree.

El karate kata es una discplina que se desarrolla con movimientos marciales ante un oponente imaginario, los cuales se componen de gesticulaciones y técnicas, incluso ha sido parte de los Juegos Olímpicos.

Ambos conceptos —kata y farmear aura— comparten la idea de práctica repetitiva para perfeccionar habilidades y acumular “energía” o poder, ya sea físico (en karate) o virtual (en juegos y las recientes batallas callejeras).

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Qué es el karate kata

El karate kata es una serie de movimientos preestablecidos que simulan situaciones de combate contra uno o varios oponentes imaginarios.

Cada kata combina técnicas de defensa, ataque, desplazamientos y posiciones, y sigue un orden específico.

Los practicantes de karate ejecutan los katas para perfeccionar su técnica, mejorar su concentración, disciplina y memoria corporal.

karateka estadounidense Ariel Torres EFE/Miguel Gutiérrez

Los katas forman parte esencial del entrenamiento tradicional y también son evaluados en exámenes de grado y competencias.

Cada escuela de karate tiene sus propios katas, pero todos buscan transmitir los principios fundamentales del arte marcial, como la precisión, el control y la correcta aplicación de la fuerza.

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Karate Kata en los Juegos Olímpicos

El karate kata debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En esta edición, se incluyeron pruebas tanto femeniles como varoniles, donde los atletas ejecutaron una serie de movimientos coreografiados que son evaluados por jueces en función de la técnica, fuerza, sincronización y dificultad.

Un caso emblemático es el de Sandra Sánchez, quien ganó oro en kata femenil en Tokio 2020.

Sandra Sánchez en el podio, tras ganar la medalla de oro en Kata femenino de karate durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. EFE/ Lavandeira Jr

Este logro se considera histórico, ya que fue la primera vez que el karate formó parte del programa olímpico.

Los atletas participantes seleccionan uno de los katas reconocidos oficialmente y lo presentan ante un panel de jueces, quienes otorgan calificaciones individuales.

Qué es farmear aura y cómo surgió el término

El concepto fusiona dos elementos: el verbo “farmear”, originado del inglés “to farm” y popularizado en videojuegos como League of Legends o Pokémon Unite, refiere a la repetición constante de tareas para obtener experiencia o recursos; y “aura”, que en el lenguaje digital representa el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta, como carisma, seguridad, energía y estilo.

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Así, “farmear aura” describe la acción de sumar carisma y admiración mediante actitudes, gestos o poses, como si se acumularan puntos de prestigio ante los demás.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

No implica una competencia física, sino la habilidad de sostener una imagen atractiva para el entorno.

En resumen, farmear aura significa realizar movimientos, respuestas ingeniosas o mantener posturas que incrementan simbólicamente el carisma y la reputación de una persona, tanto en la realidad como en las plataformas digitales.

El término surgió de la combinación entre la lógica de los videojuegos y la necesidad de destacar en redes sociales.

Viralización y lógica en redes sociales

La infografía explica el concepto de "farmear aura" como competencia de presencia social y detalla cinco trucos de lenguaje corporal para desarrollarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia se extendió con rapidez en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde los usuarios emplean frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” para celebrar o ridiculizar comportamientos. Cada acción puede sumar o restar “aura”, según la reacción del público o la comunidad virtual, replicando la dinámica de puntuación de los videojuegos.

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