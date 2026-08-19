Marichelo Puente aconseja a Jorge D’Alessio tras anunciar su nueva relación

El cantante reveló que su ex pareja y su hija le aconsejaron hacer pública su nueva relación

Guardar

Jorge D’Alessio confirmó en Instagram que inició una nueva relación sentimental tras su separación de Marichelo Puente. El músico sostuvo que su actual pareja no tuvo relación con el fin de su matrimonio, luego de que el tema reactivó versiones sobre infidelidades que circularon desde meses atrás.

La actualización pública ocurrió el pasado 13 de agosto a través de historias en redes sociales, donde D’Alessio respondió a las preguntas sobre si su nueva pareja habría sido un factor en el divorcio. En su mensaje también colocó en el centro la comunicación con sus hijos como parte del proceso.

“Sí, conocí a alguien especial y me estoy dando la oportunidad de vivir algo nuevo y bonito”, escribió Jorge D’Alessio en sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

Ahora, el músico reveló que tanto su hija como su ex pareja le aconsejaron que debía hacer pública su nueva relación, demostrando el apoyo que tiene de su familia y de Marichelo, a quien ahora la considera una amiga.

Jorge D'Alessio confirmó su nueva relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Jorge D’Alessio sobre su nueva relación y el divorcio

D’Alessio publicó su postura después de que en meses anteriores se especuló sobre los motivos de la separación. En su aclaración, el foco estuvo en descartar que la nueva relación se vinculó con el cierre de su matrimonio.

Además de negar esa versión, pidió que el tema no escalara hacia su entorno familiar. Sostuvo que no hacía daño a nadie y solicitó que la conversación pública no involucrara a sus hijos.

PUBLICIDAD

El consejo de Marichelo para Jorge D’Alessio sobre su nueva relación

El cantante reveló que su hija fue la primera en aconsejarle que hiciera pública su relación, subiendo algo relacionado a sus redes sociales: “Me dijo: ‘Papus, no estás escondiendo nada y estás feliz, pon algo (en las redes sociales)’”.

Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Además, Jorge D’Alessio señaló que la propia Marichelo Puente está de acuerdo con su nueva relación, y también le aconsejó que no lo mantuviera oculto, pensando también en la paz de su actual pareja: “Recibí un mensaje de Marichelo y me dijo: ‘Te doy un consejo como amiga, pon algo, porque está feo para ella’”

Marichelo Puente respaldó que la nueva pareja no influyó en la separación

Marichelo Puente también recurrió a Instagram para fijar postura con un comunicado dirigido a la opinión pública. En ese texto, coincidió con la línea principal de D’Alessio sobre el origen del rompimiento.

PUBLICIDAD

“Su actual pareja no tuvo absolutamente nada que ver con nuestra separación ni con nuestro proceso de divorcio”, afirmó Marichelo Puente en su comunicado en Instagram.

Puente explicó que ella y Jorge compartieron años de vida y, “sobre todo, lo más importante: sus hijos”. Añadió que tanto sus hijos como ella conocieron la nueva etapa de vida de D’Alessio y dijo que se sintió contenta por él, además de pedir que terminara la especulación.

Ambos reaccionaron en redes sociales (IG)

La separación se formalizó en abril de este año, cuando ambos confirmaron en redes sociales que atravesaban un momento complicado. En ese anuncio señalaron que la decisión se tomó por mutuo acuerdo y que su prioridad sería el bienestar de sus hijos, sin detallar las causas específicas del distanciamiento.

PUBLICIDAD

En agosto, Puente concedió una entrevista a Caras en la que relató cómo descubrió las infidelidades de su entonces esposo. “Esto viene de muchas cosas atrás como pareja”, dijo, y agregó: “No fue algo específico, fue mucho” y “Que yo sepa, no había una persona en específico”.

¿Cuántos hijos tiene Marichelo Puente?

Marichelo Puente tiene tres hijos: Ana Paula, Santiago y Patricio. Ana Paula es su primogénita, nacida el 5 de septiembre de 2003. Es fruto de su primer matrimonio con Eduardo Allende.

Santiago y Patricio son sus hijos menores, a quienes tuvo durante su matrimonio con Jorge D’Alessio. Santiago nació el 23 de enero de 2012 y Patricio el 24 de septiembre de 2014.

PUBLICIDAD