Este es el costo de los boletos para ver a Cruz Azul Femenil vs Tigres: busca superar polémica con Pláticas del Mal

La delantera marcó ante Atlas Femenil en la fecha 1 celebrado en el Centenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cruz Azul Femenil quiere olvidar el mal momento que pasaron sus futbolistas, al enfrentar una ola de expresiones discriminatorias realizadas por presuntos influencers que conducen el pódcast, Pláticas del Mal, a causa de la goliza de 10 goles a cero que sufrieron las celestes en su visita al Club América.

La Máquina Femenil lleva a cabo su semana de trabajo para hacer frente a Tigres Femenil el próximo sábado 22 de agosto desde la Unidad Deportiva Centenario, en Cuernavaca, Morelos, anhelando su mejor entrada en lo que va del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA,

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Tras la controversia con Pláticas del Mal, la afición azul ha mostrado total respaldo a las futbolistas de la Máquina que su apoyo se vería reflejado en la tribuna del estadio, pues el club anunció boletos con un costo económico para su duelo ante Tigres Femenil.

Revelan el valor de los boletos vs Tigres (X / CRUZ AZUL FEMENIL)

De acuerdo a su vigente publicación de redes sociales, la venta al público irá de los $50, en zona general, hasta los $100 en platea techado. La adquisición será exclusivamente por la boletera Ticketmaster y la afición podrá comprar máximo seis tickets.

Cabe aclarar que los precios estarán sujetos a cargos por servicio del operador de boletos y las zonas estarán sujetas a disponibilidad para el duelo correspondiente a la jornada 4, el cual comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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¿Cómo le ha ido a Cruz Azul en el Apertura 2026?

Se encuentra en la cancha del estadio Centenario (X / CRUZ AZUL FEMENIL)

En la nueva era de la Liga Femenil BBVA, la Máquina de Cruz Azul Femenil se sitúa en el Grupo A junto a: Tigres Femenil, Rayadas de Monterey, Toluca Femenil, Club León Femenil, Querétaro Femenil, FC Juárez Femenil, Atlante Femenil y Santos Femenil.

Después de tres semanas de actividad, las celestes ocupan la cuarta posición con seis puntos, producto de sus dos victorias en condición de local frente a Atlas Femenil y Atlante Femenil con marcador de 3-1 en ambos cotejos disputados en el Centenario.

La única derrota que registra el club de Guadalupe Worbis fue justamente contra las Águilas del Club América Femenil, con marcador de 10-0 en el regreso al estadio Azteca, lo cual trajo como consecuencia la destitución del técnico, Israel del Real, además de las faltas de respeto de los integrantes del pódcast Pláticas del Mal.

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En su siguiente compromiso, el objetivo de las escuadra cementera es mantener el paso invicto en casa ante las Amazonas, que llevan paso perfecto en el Apertura 2026 luego de sus victorias contra Club Puebla (5-0), Club León (1-2) y FC Juárez (1-0).

Cruz Azul Femenil emprenderá acciones legales contra Pláticas del Mal

Condenan los comentarios hacia sus futbolistas (X/@AzulFemenil)

La institución de La Noria informó en un reporte de prensa que tomará acciones legales correspondientes (tanto civiles como penales), en contra de Pláticas del Mal por sus comentarios en las que se hace referencia a las jugadoras de Cruz Azul Femenil, así como de su directora deportiva María Fernanda Pons.

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La Máquina pronunció su absoluto respaldo a sus futbolistas al igual que a María Fernanda Pons, quien ha recibido amenazas de varios usuarios. Por tanto, el club ha desplegado “una serie de medidas de protección y ofrecerá total respaldo jurídico, en caso de que decida proceder legalmente en contra de los probables responsables de conductas delictivas y generadores de violencia”.

“El club siempre estará abierto a la crítica y al diálogo en términos deportivos. No obstante, rechazamos categóricamente todas las expresiones misoginia, homofobia, y violencia de género en contra de cualquier mujer”, sentenció Cruz Azul Femenil.

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Liga Femenil BBVA condena la violencia digital hacia sus futbolistas

Tres esféricos listos para rodar en el estadio de Cruz Azul (X / CRUZ AZUL FEMENIL )

El circuito para mujeres, encabezado por la presidenta, Mariana Gutiérrez, reprobó los ataques en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil y, por medio de un comunicado, manifestaron lo siguiente:

“En la Liga Femenil BBVA creemos que el futbol puede generar pasión, debate y opiniones distintas. Lo que no puede generar ni justificar es violencia, discriminación o expresiones que denigren a las mujeres”, dicen sus líneas.

“La crítica deportiva tiene un lugar en el futbol. La violencia y la denigración, no. Por eso, todos los que formamos parte de esta Liga, rechazamos cualquier manifestación de violencia verbal, machismo, sexualización o descalificación hacia nuestras jugadoras”.

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“Porque detrás de cada camiseta hay mujeres que trabajan, compiten y han dedicado años de esfuerzo para construir su lugar en el futbol”, proclamó la Liga Femenil BBVA que seguirá en colaboración con sus equipos para trabajar, de manera conjunta, con el Comité de Género.

Asimismo, exhortaron a las autoridades competentes “para prevenir, atender y combatir este tipo de expresiones y contenidos digitales, así como para fortalecer los mecanismos que permitan proteger a nuestras futbolistas”.