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Omar Chávez regresa al boxeo mientras afronta denuncia por violencia familiar

El hijo de Julio César Chávez retomó su vida pública, presentó su siguiente pelea en Puebla

Omar Chávez
Omar Chávez regresa al boxeo mientras afronta denuncia por violencia familiar (Foto: Instagram/@omarchavezzbu)
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Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresarán al boxeo el próximo sábado 19 de septiembre en Puebla, los hijos de Julio César Chávez protagonizarán una función con causa que buscará vincular el deporte con la prevención de las adicciones y la atención a la salud mental. El evento se realizará en un contexto donde ambos pugilistas han enfrentado recientemente escándalos y problemas legales.

Omar volverá a pelear en medio del caso de violencia familiar que afronta. Fue en mayo cuando el Businessman estuvo preso, policía estatal de Culiacán detuvo al boxeador y fue ingresado al Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, Sinaloa. El hijo de la leyenda viviente del boxeo pasó un día en el reclusorio, posteriormente salió para seguir su proceso en libertad.

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El segundo hijo de Julio César Chávez es investigado por el delito de violencia familiar; en semanas recientes se dio a conocer que su ex pareja sufrió de violencia física, además, fue privada de su libertad, razón por la que inició el proceso penal contra Omar Chávez.

Qué se sabe del caso de Omar Chávez y su investigación por violencia familiar

(@equis727/Instagram)
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Omar Chávez habría mantenido privada de la libertad a su expareja 13 días en Sinaloa y, pese a que ella asegura que nunca le otorgó el perdón, hoy enfrenta el proceso en libertad bajo suspensión condicional, de acuerdo con el testimonio que Denys Chantal Corona Rodríguez dio a Reforma.

La denunciante, de 27 años, sostuvo que los cargos conocidos públicamente en mayo de 2026 por violencia familiar y lesiones no abarcan todo lo que reportó contra el hijo de Julio César Chávez. También afirmó que teme por su vida y que salió de México por amenazas para que desistiera.

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Corona Rodríguez presentó la primera denuncia por violencia familiar equiparada el 4 de marzo de 2025. En ese expediente declaró que sufrió golpes en el rostro y en el cuerpo. Según contó al diario, Omar Chávez fue citado en repetidas ocasiones por un juez de control, pero no acudió. La acumulación de esos desacatos derivó en un cambio de medidas cautelares.

Hasta el momento, el caso seguiría en curso pero sin alguna restricción mayor para Chávez Carrasco. Y es que, a pesar de tener una denuncia ante las autoridades, el peleador ya firmó un contrato para participar en una pelea de beneficencia en Puebla, recaudarán fondos para ayudar a la prevención de adicciones en Puebla.

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez volverán al ring en una función de beneficencia en Puebla, junto a su padre anunciaron una pelea para el 19 de septiembre, el dinero recaudado será donado para la construcción de un centro contra las adicciones (X/ @Gob_Puebla)

Omar Chávez y Julio César Chávez Jr. pelearán en Puebla

La cartelera se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre a las 18:00 horas en el Gimnasio Miguel Hidalgo. El gobierno estatal no destinará recursos para la organización y su participación se limitará al préstamo del inmueble y la difusión del evento.

Roberto “El Capi” Ruiz Esparza, asesor deportivo de la Secretaría de Deporte y Juventud del Gobierno del Estado de Puebla, presentó la función y señaló que Julio César Chávez Jr. será la figura principal. El gobernador Alejandro Armenta indicó que los boletos tendrán precios accesibles para facilitar la asistencia de los aficionados poblanos.

El regreso del hijo de la leyenda del boxeo mexicano incluirá una pelea ante el colombiano Jeison Troncoso. Chávez Jr., de 40 años, llegará con una marca de 56 victorias, siete derrotas y un empate, mientras que su rival suma 14 triunfos y tres derrotas.

La cartelera incluirá a boxeadores poblanos y una pelea de Omar Chávez. Además del combate estelar, el programa contemplará una pelea de Omar Chávez y presentaciones de los poblanos Alan Cuatecatl, Fernanda Corona, Matías Botello y José Luis Alonso Meza. Omar, de 36 años, registra 42 triunfos, 29 de ellos por nocaut, y nueve derrotas.

Durante la conferencia de prensa, Omar Chávez también expresó entusiasmo por pelear en Puebla y aseguró que llegará preparado para ofrecer un combate de fuerza y contundencia. La función se planteará como un escaparate deportivo y, al mismo tiempo, como parte de un mensaje público sobre rehabilitación y prevención.

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