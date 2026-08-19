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Quién es el habitante que tiene 0% de apoyo en La Casa de los Famosos México 2026

Él es el participante que los fans no quieren en las encuestas

Once personas, hombres y mujeres, posan flexionando sus músculos. Un cartel con el logo de América y el texto Tu lugar favorito se ve al fondo.
La Casa de los Famosos 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La semana 4 de La Casa de los Famosos México 2026 arroja un dato contundente en las mediciones de popularidad del público: Hay un habitante que cierra el listado de la encuesta de Vaya Vaya —medio dirigido por Gerardo Escareño y referencia habitual entre los seguidores del reality de Televisa— con 0% de las preferencias.

La encuesta, que no mide quién debe abandonar la competencia sino quién genera mayor afecto entre la audiencia, refleja que ningún porcentaje registrado se acumula a favor del participante en este corte de la temporada.

El mapa de popularidad de la semana 4

Ese Pérez asegura que Masad Altamimi está protegido por Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)
Ese Pérez asegura que Masad Altamimi está protegido por Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026 (Redes Sociales)

El panorama general de simpatías coloca a Karina Torres en el primer lugar con 20% de los votos, seguida por Memo Schutz con 18% y Aldo Rendón con 17%. Esos tres nombres concentran más de la mitad de todas las preferencias registradas. En cuarto lugar aparece Masad Altamimi con 11%, y Yahir completa el top 5 con 10%, pese a las polémicas que ha protagonizado en el interior de la casa por el control de la despensa y la administración de los alimentos.

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Fuera de ese grupo de cinco, Flor Vigna obtiene 6% y Gema Garoa acumula 5%. Yanet García registra 3%, mientras que Luis Chaparro, Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia se ubican en 2% cada uno. Ese Pérez y Brianda comparten el penúltimo lugar con 1% cada uno. La distancia entre el primer lugar y el último es de 20 puntos porcentuales, lo que evidencia una concentración del favoritismo en un grupo reducido mientras la mayoría de los participantes disputa fracciones mínimas del respaldo del público.

Moisés Peñaloza, el 0%

Moisés Peñaloza asegura que no escupió a Masad Altamimi durante la prueba
Moisés Peñaloza, tiene 0% de aprobación (Captura de pantalla )

El 0% es de Moisés Peñaloza en la encuesta de popularidad, y contrasta con su rendimiento estratégico dentro del juego. En la semana 3, el participante ganó el reto de salvación denominado ‘Tirachela’ —una dinámica en la que Brianda, Gema Garoa y él mismo compitieron tirando botellas de cerveza con pelotas rebotadas— y utilizó el beneficio obtenido para sacarse de la placa de nominados. Al explicar su decisión frente a sus compañeros, fue directo: “Rompí récord de votos, me sentí esta semana muy difícil, me sentí muy vulnerado porque mi forma de decir las cosas les pareció a varios duras. Es una gran responsabilidad salvar a alguien, es algo que no le deseo a nadie. Yo estoy nominado y me gustaría ocupar este beneficio para salvarme yo mismo”.

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La maniobra le permitió continuar en la competencia, pero no tradujo ese desempeño competitivo en respaldo afectivo del público.

La tensión interna que rodea la semana 4

Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)
Yahir - (Instagram/@lacasafamososmx)

El contexto dentro de la casa no es ajeno a la presión que reflejan las encuestas. Yahir, que figura en el top 5 de popularidad con 10%, advirtió en una conversación con Mariana Ochoa que podría abandonar voluntariamente el reality si la dinámica continúa vulnerando su bienestar emocional. “Le he estado dando vueltas al asunto y digo, ¿qué tanto nos tenemos que aferrar a la casa, valdrá la pena o no valdrá la pena?”, planteó el cantante sonorense, quien también ha protagonizado roces con Memo Schutz por la administración de los alimentos tras la reducción del presupuesto de comida a la mitad durante dos semanas consecutivas.

“No pienso cederle mi paz y mi calma a la casa”, sentenció Yahir, quien agregó que prefiere que su permanencia en el juego sea orgánica antes que estratégica a cualquier costo. Schutz, por su parte, le advirtió que el control sobre la despensa no puede derivar en una actitud autoritaria: “Sí, pero tampoco puede ser un sargento, güey. ¿Sí me entiendes?”.

La eliminación de Arantza Ruiz y el nuevo escenario

Arantza Ruiz
(Captura de pantalla YouTube)

La tercera expulsada de esta edición fue Arantza Ruiz, quien en la Gala de Eliminación del 16 de agosto quedó en el carrusel final junto a Flor Vigna. Las encuestas previas a esa gala ya apuntaban a Arantza como la participante con menor respaldo entre los nominados, con 12% frente al 23% que encabezaba Memo Schutz en esa misma medición. Con su salida, la competencia avanza hacia la semana 4 con Moisés Peñaloza como el habitante que, pese a mantenerse en pie gracias a sus propias maniobras de juego, no logra convertir esa supervivencia en afecto registrable entre la audiencia del reality de ViX y Canal 5.

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