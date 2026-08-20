El error que cometes al lavar tus tenis y que hace que queden amarillos

Una mano frota un zapato deportivo blanco sucio con un cepillo y agua jabonosa en un recipiente oscuro, destacando el proceso de limpieza manual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lavado de tenis es una tarea cotidiana que, si no se realiza de forma adecuada, puede arruinar la apariencia del calzado.

Muchos buscan mantener sus tenis limpios y en buen estado, pero algunos errores comunes durante el proceso de limpieza provocan que la tela adquiera un tono amarillo difícil de remover.

Identificar estas prácticas equivocadas ayuda a conservar el color original y prolongar la vida útil de los tenis.

Un par de tenis deportivos, uno notablemente manchado de amarillo y el otro parcialmente limpio, se presentan sobre una superficie clara, con productos de aseo desenfocados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los principales errores que cometes al lavar tus tenis y que hace que queden amarillos

Los principales errores al lavar tenis que pueden provocar que queden amarillos son:

Usar cloro o blanqueador: Muchas personas usan cloro para tratar de blanquear los tenis, pero este químico puede dañar la tela y dejar manchas amarillas difíciles de quitar. Exposición directa al sol: Secar los tenis al sol directo hace que la humedad y los residuos de detergente reaccionen con los rayos UV, provocando manchas amarillas en la tela, especialmente en tenis blancos. No enjuagar bien el detergente: Si quedan restos de jabón o detergente en los tenis, estos residuos pueden oxidarse o mezclarse con la suciedad, dejando marcas amarillas después del secado. Usar agua muy caliente: El agua caliente puede alterar los materiales y adhesivos de los tenis, provocando manchas o amarillamiento, sobre todo en textiles sintéticos. No limpiar antes de lavar: Si no retiras primero el exceso de tierra o lodo, la suciedad puede impregnar la tela durante el lavado y dejar manchas amarillas o marrones. Lavarlos en lavadora sin protección: Lavar los tenis directamente en la lavadora sin meterlos en una bolsa especial puede hacer que se dañen, y el roce con otras prendas o el tambor puede contribuir al amarillamiento. Dejar remojando demasiado tiempo: Remojar por mucho tiempo, especialmente en soluciones con detergente o productos abrasivos, puede causar que los materiales se degraden y tomen un tono amarillo.

Un par de tenis deportivos blancos y azules listos para ser limpiados con un cepillo suave, agua jabonosa, paños de microfibra y sus agujetas separadas, mostrando un proceso de higiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar los tenis de manera correcta

Aquí tienes una guía para lavar tus tenis de manera correcta y evitar que se dañen o queden amarillos:

1. Prepara los tenis

Quita las agujetas y las plantillas (si son removibles). Lávalas por separado con agua y jabón neutro.

Elimina el exceso de lodo o tierra con un cepillo seco o un paño.

2. Limpieza a mano (recomendada)

Mezcla agua tibia con un poco de jabón neutro (puede ser jabón de barra blanco o detergente suave).

Usa un cepillo de cerdas suaves o un cepillo de dientes viejo para frotar suavemente la superficie de los tenis.

Haz movimientos circulares para limpiar la tela, la suela y los bordes.

3. Enjuague

Utiliza un trapo limpio y húmedo para retirar el exceso de jabón.

Asegúrate de eliminar completamente el detergente, ya que los residuos pueden provocar manchas o amarillamiento.

4. Secado

No exprimas ni retuerzas los tenis.

Rellena el interior con papel absorbente blanco (evita el periódico, ya que puede manchar).

Seca los tenis a la sombra, en un lugar ventilado. Evita la luz solar directa para prevenir manchas amarillas.

5. Lavado ocasional en lavadora (solo si lo permite el fabricante)

Mete los tenis en una bolsa de lavado o funda de almohada para protegerlos.

Usa un ciclo suave, con agua fría y poco detergente.

Nunca uses cloro ni suavizante.

6. Cuidados adicionales

No uses secadora.

Limpia regularmente para evitar acumulación de suciedad.

Si los tenis son de cuero, gamuza o materiales delicados, utiliza productos especiales para ese tipo de material.

La guía de Infobae ilustra los pasos esenciales para limpiar tenis a mano, incluyendo la preparación, el enjuague y el secado, así como el lavado ocasional en lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siguiendo estos pasos, tus tenis se mantendrán limpios, sin maltratarse ni tomar colores indeseados.

Para un mejor resultado recuerda lavar los tenis a mano con jabón neutro, enjuaga perfectamente, sécalos a la sombra y nunca uses cloro.

Si quieres blanquearlos, busca productos específicos para calzado o mezclas suaves como bicarbonato con vinagre, pero siempre haz una prueba en una zona pequeña antes de aplicar a todo el zapato.

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