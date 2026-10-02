México

Abandonan cabeza humana con mensaje firmado por “Cabo 50” en una tortería de Tijuana

Una bolsa con restos humanos y una cartulina firmada con el nombre de “Cabo 50” fueron localizadas en un negocio de la colonia Nueva Tijuana

Una cinta amarilla con el texto POLICIA NO PASE atraviesa un callejón donde tres agentes policiales uniformados permanecen al fondo.
Una cabeza humana y una cartulina con amenazas fueron abandonadas en una tortería de la colonia Nueva Tijuana, en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una cabeza humana y una cartulina con un mensaje amenazante fueron abandonadas la tarde del jueves 1 de octubre en una tortería de la colonia Nueva Tijuana, en Tijuana, Baja California.

El hallazgo ocurrió en el establecimiento Tortas Tony, ubicado sobre la calle Josefina Rendón Parra, en las inmediaciones del bulevar Bellas Artes. De acuerdo con información publicada por ZETA, alrededor de las 18:09 horas una mujer alertó a agentes de la Policía Municipal que se encontraban en la zona sobre la presencia de una bolsa sospechosa y una cartulina colocada en la reja del negocio.

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Los policías acudieron al establecimiento y localizaron una bolsa de color azul que contenía restos humanos, correspondientes a una cabeza, así como una cartulina blanca con el mensaje: “Bienvenidos a Tijuana. ATT: CABO 50.

El área fue asegurada por los agentes mientras se solicitaba la intervención de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar.

Reportan amenaza previa contra la tortería

Además del hallazgo de los restos humanos, una fuente citada por ZETA señaló que alrededor de las 15:00 horas, aproximadamente tres horas antes de que fuera localizada la cabeza, tres hombres llegaron al establecimiento para exigir 10 mil pesos.

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Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Agentes municipales localizaron una bolsa con restos humanos y un mensaje firmado como “Cabo 50” en un negocio de Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese reporte, los responsables de la tortería manifestaron desconocer el motivo de la exigencia, por lo que posteriormente se resguardaron en un domicilio.

Hasta ahora no se ha informado oficialmente si la exigencia de dinero y el posterior abandono de los restos humanos están relacionados. Tampoco se ha dado a conocer la identidad de los hombres que presuntamente acudieron al negocio ni si existe alguna denuncia formal por el intento de cobro.

La Fiscalía estatal deberá determinar si se trató de un acto de intimidación dirigido específicamente contra los propietarios o trabajadores del establecimiento, o si el negocio fue utilizado únicamente como punto para abandonar los restos.

El mensaje localizado junto a la cabeza también será incorporado a la investigación para establecer quién lo colocó y cuál era el objetivo de la amenaza.

¿Quién es “Cabo 50”?

Reportes de la Mesa de Seguridad identificaron la firma “Cabo 50” con Israel Alejandro Vázquez, un hombre que ha sido relacionado con actividades del crimen organizado en Baja California.

Infografía con fondo oscuro, títulos en blanco y naranja, seis íconos con texto explicativo y el logotipo de Infobae en la parte inferior.
Una infografía de Infobae sintetiza la cronología del hallazgo de restos humanos en un negocio de Tijuana y señala que la ciudad registra 695 homicidios en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, existen antecedentes oficiales estadounidenses que muestran que la trayectoria atribuida a este individuo ha tenido distintas vinculaciones. En 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a Israel Alejandro Vázquez-Vázquez, alias “Cabo 50”, como uno de los presuntos dirigentes de Los Cabos, una célula de operadores violentos que, de acuerdo con una acusación federal, trabajaba para garantizar el control territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California.

Los documentos judiciales estadounidenses señalaron entonces que Los Cabos estaba integrado, entre otros, por Edgar Herrera Pardo, “El Caimán”; Carlos Lorenzo Hinojosa Guerrero, “Cabo 96”; Edgar Pérez Villa, “Cabo 89”, e Israel Alejandro Vázquez-Vázquez, “Cabo 50”. Las autoridades estadounidenses los acusaron de conspiración para distribuir e importar drogas.

Posteriormente, distintas investigaciones periodísticas han señalado cambios en las alianzas y fracturas de células criminales que operan en Tijuana.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también sostuvo en 2021 que Los Cabos habría utilizado violencia para mantener el control de rutas de tráfico de drogas entre Tijuana y San Diego y que sus integrantes habrían planeado más de 150 asesinatos durante el periodo investigado. Se trata de señalamientos contenidos en una acusación federal y no de una sentencia que establezca responsabilidad penal.

Tijuana acumula cientos de homicidios

El hallazgo ocurre en un contexto de violencia persistente en Tijuana, uno de los municipios de Baja California con mayor número de homicidios.

De acuerdo con el reporte citado sobre los registros de seguridad, Tijuana acumula 695 homicidios dolosos en lo que va de 2026. La cifra corresponde al corte referido en la información del caso y deberá actualizarse conforme las autoridades incorporen nuevas carpetas y registros.

La investigación por los restos humanos abandonados en la tortería continúa abierta. Las autoridades deberán identificar a la víctima, determinar dónde ocurrió el homicidio y establecer quiénes dejaron la cabeza y la cartulina en el establecimiento de Nueva Tijuana.

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