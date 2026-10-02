El FMI pide a México frenar el aumento de la deuda pública: recomienda una política fiscal “más ambiciosa”.

Guardar

Este 2 de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que la consolidación fiscal de México se ha mantenido durante el año, con una desaceleración del ritmo de ajuste respecto a 2025; sin embargo, advirtió que se necesitan mayores esfuerzos para colocar a la deuda pública en una trayectoria descendente y recomendó una política fiscal “más ambiciosa” y acelerada.

El organismo proyectó que el crecimiento económico mexicano alcance 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, impulsado por la aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos y el impacto limitado del alza mundial en los precios de la energía. La deuda bruta del sector público llegaría a 62.1% del Producto Interno Bruto (PBI) este año y a 62.9% en 2027, según las cifras del FMI.

PUBLICIDAD

La propuesta de presupuesto 2027 implica una consolidación más gradual

Tras una marcada reducción del déficit el año pasado, los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas continuaron en 2026 a un ritmo más lento. El FMI señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 contempla una consolidación más gradual que la anunciada previamente y una trayectoria ascendente para la deuda en los años siguientes.

El organismo planteó que se debería considerar una consolidación más ambiciosa para recuperar margen de maniobra en la política fiscal. Para ello, identificó un conjunto de medidas tanto del lado del gasto como del ingreso:

Mejor focalización de los programas sociales.

Eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles .

Fortalecimiento duradero de las finanzas de Pemex .

Aumento de los impuestos subnacionales sobre la propiedad y los vehículos.

Eliminación paulatina de los incentivos fiscales en zonas fronterizas.

Ampliación del impuesto al carbono.

Reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El FMI también valoró positivamente los planes para impulsar la inversión en infraestructura, aunque pidió salvaguardas adicionales que limiten diferimientos en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos.

PUBLICIDAD

Banxico debe mantener una postura “moderadamente restrictiva”

El proceso de desinflación continuó durante el año y la inflación general se ubica cerca de la meta del Banco de México (Banxico), aunque persisten presiones en los precios subyacentes. Las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo del 3% fijado por el banco central.

El FMI recomendó que Banxico mantenga una postura moderadamente restrictiva hasta que existan señales claras de que esas presiones subyacentes ceden. El organismo advirtió que podría ser necesario un endurecimiento monetario si la desinflación se estanca o si nuevos choques en los precios de la energía y los alimentos generan alzas generalizadas de precios.

PUBLICIDAD

Según las proyecciones del FMI, la inflación al consumidor cerraría 2026 en 3.6% y bajaría a 3.3% en 2027, aunque el retorno duradero a la meta se retrasaría hasta principios de 2028. El organismo pidió además mayor claridad en la comunicación del banco central sobre su función de reacción y el papel de las expectativas inflacionarias en la formación de precios.

El sistema bancario mexicano mantiene reservas sólidas de capital y liquidez

El FMI calificó de sólido al sistema financiero mexicano, con bajos índices de morosidad, provisiones adecuadas y fuerte rentabilidad en los bancos. Las pruebas de estrés de Banxico indicaron que las instituciones pueden resistir choques significativos, incluida una desaceleración fuerte de la demanda estadounidense.

PUBLICIDAD

El organismo pidió seguimiento continuo al vínculo entre el soberano y los bancos, en el contexto de los cambios recientes en la calificación crediticia y el aumento de tasas de interés globales. También destacó el avance en la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), cuya nueva edición se prevé para 2027.

El FMI subrayó la necesidad de una implementación efectiva del marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/LFT), ante la exposición de México a flujos financieros ilícitos vinculados a la economía informal y la delincuencia organizada transnacional. El organismo agradeció a las autoridades mexicanas por los diálogos sostenidos durante la revisión.

PUBLICIDAD

SHCP se compromete a continuar la consolidación fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la consolidación fiscal continuará en 2026 de manera gradual, tras la reducción significativa del déficit en 2025, con una estrategia “ordenada y compatible con el crecimiento económico”.

Señaló que el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual, con el fortalecimiento de ingresos y el ejercicio responsable del gasto como ejes centrales.

La SHCP afirmó que México mantiene reglas fiscales sólidas, adecuadas a su marco constitucional y legal, y dijo que continuará evaluando oportunidades para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo.

PUBLICIDAD

Retomó también la valoración positiva del FMI sobre la simplificación de procesos de inversión y la ampliación de la participación privada en infraestructura, y reiteró su compromiso con una conducción responsable de las finanzas públicas.