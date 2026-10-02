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Modificación a iniciativa de ley de bienestar animal pone en jaque su protección, alertan organizaciones

La ley será discutida en la Cámara de Diputados y es una de las reformas principales de la Semarnat durante la administración de Claudia Sheinbaum

REUTERS/Alessia Maccioni
REUTERS/Alessia Maccioni
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Observatorios de Jalisco, Puebla y Tlaxcala denunciaron que la minuta de la Ley General de Bienestar Animal, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados, eliminó referencias expresas al “cuidado” y la “protección” de los animales, pese a que esos conceptos formaban parte del dictamen aprobado previamente en Comisiones Unidas.

El proyecto fue avalado el pasado 29 de septiembre en el Senado, con 115 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. Tras esa votación, la minuta fue remitida a San Lázaro para continuar su trámite, aunque las disposiciones todavía no habían entrado en vigor.

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El comparativo fue elaborado por el Observatorio Animal Jalisco, el Observatorio Ciudadano de Protección Animal Puebla y el Observatorio Ciudadano de Protección Animal Tlaxcala. Las organizaciones confrontaron la versión previa del dictamen con el texto que los senadores aprobaron este 30 de septiembre.

El análisis identificó cambios que, a juicio de los observatorios, requerían revisión técnica antes de que la Cámara de Diputados discutiera el proyecto. También ubicó medidas nuevas para animales destinados al trabajo y sanciones administrativas contra personas infractoras.

La minuta eliminó condiciones ligadas al bienestar animal

Los observatorios señalaron que uno de los cambios que requería revisión técnica estuvo en la definición de “bienestar animal”. La versión remitida a San Lázaro eliminó la descripción de las condiciones que debían garantizarse para los animales.

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La redacción anterior incluía elementos como la salud, la comodidad, la alimentación y la seguridad. También contemplaba la ausencia de dolor, miedo o distrés, así como la posibilidad de que los animales expresaran comportamientos necesarios para su estado físico y mental.

La minuta suprimió esa enumeración. De acuerdo a los observatorios, el concepto de bienestar animal permaneció en los ordenamientos analizados, pero sin la explicación de las condiciones que permitían determinar si un animal se encontraba bajo un esquema adecuado de atención.

Observatorio Ciudadano de Protección Animal (@ObservaAnimal)
Observatorio Ciudadano de Protección Animal (@ObservaAnimal)

El comparativo de las organizaciones indicó que este cambio no se limitó a una sola norma. La eliminación apareció en la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley General de Vida Silvestre.

Las tres normas habían considerado una definición que vinculaba el bienestar con condiciones físicas y mentales de los animales. La minuta aprobada por el Senado retiró esas referencias expresas antes de que el proyecto llegara a la Cámara de Diputados.

El programa especial dejó fuera cuidado y protección animal

Otro de los cambios detectados estuvo en la denominación de la Sección Segunda y del Programa Especial previsto en la reforma. El dictamen anterior utilizaba el nombre “Programa Especial de Bienestar, Cuidado y Protección Animal”.

La minuta cambió esa denominación por “Programa Especial de Bienestar Animal”. Con ese ajuste desaparecieron de manera expresa los conceptos de “cuidado” y “protección” animal en el nombre del programa.

Los observatorios consideraron que la modificación debía revisarse durante la discusión en la Cámara de Diputados, debido a que los términos eliminados habían formado parte de la denominación general de la iniciativa.

El cambio también alcanzó el título de la ley general propuesta. La versión analizada mantuvo la referencia al bienestar, cuidado y protección de los animales en la denominación del ordenamiento, pero redujo esos conceptos en apartados específicos del proyecto.

Una mujer con anteojos inclinada en el suelo sirve comida en un recipiente pequeño frente a un perro de pelaje blanco y marrón
Una mujer sirve alimento a su perro en el suelo del hogar, una rutina clave para la salud y el bienestar nutricional de la mascota.

La minuta retiró una obligación para actualizar atribuciones federales

El comparativo también ubicó cambios en el artículo transitorio relacionado con las facultades institucionales. El dictamen aprobado previamente había incluido una obligación expresa para actualizar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esa actualización habría tenido el propósito de otorgar atribuciones en materia de bienestar, cuidado y protección animal a las secretarías competentes. La minuta enviada por el Senado eliminó esa previsión.

Los observatorios señalaron que la supresión retiró una disposición que buscaba definir responsabilidades dentro de la administración pública federal para atender la aplicación de la futura ley.

La ausencia de ese transitorio dejó sin una instrucción expresa el ajuste de facultades para las dependencias federales. El comparativo no precisó cuáles secretarías habrían recibido esas atribuciones ni el plazo que se habría previsto en la versión anterior.

Animales de trabajo tendrán valoración clínica al retirarse

La minuta también añadió disposiciones para los animales que fueran destinados al trabajo y que concluyeran su vida de servicio; ello es interpretado como un avance importante y beneficioso dentro del marco legal. El nuevo texto establece que el retiro podría ocurrir por la edad del animal o por un riesgo para su salud.

La reforma ordena una valoración clínica para determinar el destino del animal después de su etapa laboral. El análisis de los observatorios identificó tres elementos: el término del trabajo por edad, el retiro ante riesgos de salud y la evaluación veterinaria correspondiente.

Los cambios formaron parte de las diferencias detectadas entre el dictamen que había sido aprobado en Comisiones Unidas y la minuta que el Senado avaló antes de remitirla a la Cámara de Diputados.

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