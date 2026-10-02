Cazzu cuenta la historia detrás de la canción “Inti” y recuerda el llanto que vivió al grabarla

Cazzu organizó un viaje especial junto a su hija, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal. (cazzu / Instagram)

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Cazzu revela que lloró al grabar Inti, la canción dedicada a su hija con Christian Nodal, y admite que ha tenido que aprender a interpretarla en vivo sin quebrarse frente al público.

La artista argentina explica que el tema surgió de forma espontánea, cuando su hija era muy pequeña. La voz que abre la canción pertenece a la hija menor de La Joaqui, quien improvisó una melodía para consolar a Inti mientras lloraba.

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Cazzu admite que no podía cantar “Inti” durante la grabación

Durante una conferencia de prensa en Jujuy, Cazzu habla de la dificultad que enfrenta cada vez que interpreta “Inti”, uno de los temas más personales de Latinaje. La cantante señala que la canción le provoca recuerdos de la maternidad, de la relación con su hija y de las mujeres de su familia.

“He tenido que aprender a cantar Inti sin conmoverme. A mí no me gusta que me vean llorar, porque la gente hace unos inventos. Una lágrima de la Julieta, doscientas notas tergiversadas aparte”, dice la intérprete.

La cantante, cuyo nombre es Julieta Emilia Cazzuchelli, reconoce que le cuesta atravesar la canción frente a una audiencia. “Las lágrimas de esas canciones y de ver una mamá adelante, una abuela, una hija, es muy difícil. Es muy difícil atravesar esa canción”, sostiene.

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Cazzu recuerda que el proceso en el estudio también estuvo marcado por el llanto. La artista cuenta que Nico Cotto la vio llorar desconsoladamente mientras intentaba registrar la voz del tema.

“Fue muy difícil para mí grabarla. Fue muy difícil para mí escribirla. Probablemente fue la primera vez que Nico Cotto me vio llorar desconsoladamente en un estudio. Decía: ‘Mino, no puedo, no puedo cantar, no puedo grabar’”, relata.

Cazzu se prepara para dar su primer show en un estadio y eligió Jujuy, su tierra natal, para vivirlo

La cantante asegura que esa vulnerabilidad quedó plasmada en la toma final. “Está grabada así, toda cantadita así”, dice sobre la interpretación que forma parte de su cuarto álbum de estudio.

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“Inti” sale de un primer sentimiento de Cazzu como mamá

La artista explica que no siguió el método habitual de prueba y corrección que aplica al escribir otras canciones. En “Inti”, afirma, conservó la primera letra y la primera melodía que aparecieron durante la composición.

“Es una canción totalmente sin pretensiones. Es una canción que fui, la hice. ¿Qué dije? Lo primero que se me ocurrió. La melodía, lo primero que me salió. No hubo más que eso”, expresa Cazzu.

La intérprete señala que buscó conservar su primera emoción como madre. “Fue como tratar de capturar mi primer sentimiento. Mi hija era muy chiquita”, afirma durante la conferencia.

Según contó Cazzu, las canciones suelen pasar por varias etapas antes de llegar a una versión definitiva. En ese proceso, cambia versos, melodías o estructuras hasta encontrar el resultado que busca. “Inti” no tuvo ese recorrido.

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“Nosotros en los procesos de las canciones suele ser como: ‘Bueno, voy por acá, voy por allá, escribo esto, esto no queda bien, esta melodía no está tan buena’. Inti no. Inti fue lo que salió, quedó”, explica.

La hija menor de La Joaqui abre la canción con una frase para Inti

Uno de los elementos que Cazzu considera más especiales del tema es la voz de una niña que se escucha al inicio. La artista explica que se trata de la hija menor de su amiga La Joaqui, quien improvisó una melodía para consolar a Inti.

(Instagram)

La niña cantaba: “Inti, no llores más”. Cazzu señala que esa frase nació un día en que su hija lloraba y que decidió integrarla al tema con autorización de la madre de la menor.

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“Fue para mí como una cosa mágica. Con el permiso de su madre, por supuesto, pude regalarles esa vocecita y ese acto tan sincero de amor de una niñita pequeña hacia lo que sería su primita”, cuenta.

La artista agrega que la experiencia alrededor de esa grabación permanece ligada a recuerdos que valora. “Es una cosa que a mí me ha regalado experiencias muy increíbles, esa canción”, comenta.

La letra de Inti aborda la transformación de Cazzu con la llegada de su hija. En el tema, la cantante habla de sus miedos, del amor maternal y de la incertidumbre que acompaña la crianza.

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Cazzu también llora al cantar “Inti” frente a sus fans

La emoción de Cazzu con “Inti” también llega a sus presentaciones en vivo. El 14 de septiembre de 2025, la cantante lloró durante su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, en una fecha que coincidió con el segundo cumpleaños de su hija.

Antes de interpretar el tema, la artista dedicó la canción a las madres, padres y personas que cuidan a sus hijos. “Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor”, dijo,