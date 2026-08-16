Detienen en Chiapas a hombre con uniforme e insignias falsas de la Fuerza Pakal: le decomisan arma, cargadores y cartuchos útiles

Además del uniforme con insignias apócrifas, las autoridades aseguraron una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores, 32 cartuchos, 15 envoltorios con presunta droga, dinero en efectivo y un Volkswagen Jetta blanco. (Crédito: facebook | Secretaría de Seguridad del Pueblo)

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Un hombre fue detenido en Suchiapa, Chiapas, luego de que presuntamente se hiciera pasar por integrante de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) al portar prendas similares a las utilizadas por la corporación, pero con insignias señaladas como apócrifas. Durante el operativo también le aseguraron un arma de fuego, cartuchos, presunta droga y un vehículo.

La detención de Bulmaro “N” ocurrió en la colonia 3 de Marzo, donde elementos de seguridad y de investigación realizaban recorridos cuando detectaron al hombre. De acuerdo con la información difundida por autoridades de Chiapas, durante la intervención localizaron entre sus pertenencias y objetos relacionados con él un uniforme similar al de la Fuerza Pakal, además de un chaleco balístico y una funda para pistola.

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Las autoridades señalaron que las insignias del uniforme eran falsas, por lo que el detenido quedó bajo investigación para determinar si utilizaba la vestimenta para hacerse pasar por integrante de una corporación de seguridad.

Le encuentran una pistola, 32 cartuchos y 15 envoltorios

Durante la revisión también fue asegurada una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores y 32 cartuchos útiles. A ello se sumaron 15 envoltorios transparentes con una sustancia granulada con características similares a la denominada piedra.

Los agentes también aseguraron dinero en efectivo y un Volkswagen Jetta blanco, en el que presuntamente se desplazaba el detenido.

Bulmaro “N” y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que deberán determinar su situación jurídica y establecer qué delitos pueden configurarse a partir de los objetos encontrados durante el operativo.

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La investigación también tendrá que precisar si el hombre únicamente portaba las prendas apócrifas o si efectivamente realizó actos propios de un integrante de la Fuerza Pakal. La diferencia es relevante debido a que la legislación contempla sanciones distintas para la usurpación de funciones públicas y para el uso indebido de uniformes o insignias.

El uso de uniformes falsos puede ser castigado con hasta seis años de prisión

El Código Penal Federal contempla una sanción específica para quienes utilicen uniformes o insignias falsificadas de las Fuerzas Armadas o de instituciones de seguridad pública.

El artículo 250 Bis 1 establece una pena de uno a seis años de prisión y de 100 a 300 días multa para quien almacene, distribuya, posea, adquiera o utilice uniformes, divisas, balizaje, credenciales de identificación o insignias falsificadas de las instituciones señaladas.

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El detenido quedó a disposición de las autoridades ministeriales para determinar si utilizaba las prendas apócrifas para hacerse pasar por integrante de la Fuerza Pakal. (Crédito: facebook | Secretaría de Seguridad del Pueblo)

La misma disposición contempla el uso de uniformes, insignias o divisas que, aun cuando no sean una copia exacta de los originales, tengan una apariencia similar o puedan confundirse con los emitidos legalmente cuando sean utilizados con el objetivo de hacerse pasar por servidor público.

Por ello, esta legislación podría ser relevante para el caso de Suchiapa si durante la investigación se acredita que las prendas aseguradas fueron utilizadas para aparentar que Bulmaro “N” pertenecía a la Fuerza Pakal.

La pena concreta, sin embargo, no puede determinarse en esta etapa, ya que dependerá de la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, de los peritajes y de las conductas que eventualmente sean acreditadas ante un juez.

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El Código Penal para el Estado de Chiapas también contempla una conducta relacionada con el uso de uniformes oficiales, condecoraciones, grados jerárquicos o insignias a los que una persona no tenga derecho. El artículo 411 establece una pena de tres meses a cinco años de prisión y de 20 a 100 días de multa cuando se actualicen los supuestos previstos por esa disposición.

En consecuencia, será la autoridad ministerial la que determine si el caso se procesa bajo la legislación estatal, federal o por la posible concurrencia de otros delitos.

La pistola calibre 9 milímetros también será analizada

Otro elemento que podría aumentar la gravedad del caso es el arma asegurada. El hecho de que se trate de una pistola calibre 9 milímetros no permite por sí solo determinar qué delito de portación se configura, ya que la clasificación depende de las características específicas del arma.

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La legislación federal establece restricciones para determinadas armas de ese calibre, por lo que será necesario que los peritos determinen el modelo y sus características antes de establecer si corresponde a un arma reservada para el uso de las Fuerzas Armadas.

A esto se suma la sustancia localizada en los 15 envoltorios. Hasta que concluyan los análisis periciales, debe ser considerada presunta droga, sin afirmar que se trata de algún narcótico específico.