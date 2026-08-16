Qué significa que una mariposa se pare en tu hombro

Las mariposas no eligen a las personas al azar: responden a señales químicas, visuales y de temperatura que el cuerpo humano emite sin que nos demos cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando una mariposa se posa en el hombro de una persona, no la elige: detecta el sodio disuelto en su sudor y lo trata como un charco de minerales.

Este comportamiento, documentado científicamente como puddling, ocurre porque las mariposas adultas se alimentan de néctar —rico en azúcares pero pobre en sales— y buscan en la piel humana los micronutrientes que su dieta no les da.

México, con más de 23 mil especies de lepidópteros -mariposas y polillas- registradas, es uno de los países donde este encuentro es más probable.

México es uno de los países con mayor diversidad de mariposas en el mundo, lo que hace más probable este tipo de encuentros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mariposas tienen sensores de sabor en las patas y así detectan la sal de la piel

Una vez que la mariposa aterriza, no prueba con la boca. Los tarsos —la parte distal de las patas— contienen quimiorreceptores que analizan en décimas de segundo la composición química de la superficie.

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Si detectan sales o compuestos orgánicos, despliegan la espiritrompa —una especie de popote enrollado que usan como boca— para succionar el líquido directamente desde la piel.

Las mariposas adultas necesitan nutrientes que el néctar de las flores no les proporciona, y los buscan en fuentes poco convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso las mariposas a veces tamborilean con las patas antes de extender la espiritrompa: realizan un análisis químico rápido de la superficie.

Colores, aromas y quietud también atraen a las mariposas

El sudor no es el único imán. La ropa de tonos vivos puede confundir a las mariposas, que tienen visión orientada hacia flores.

Los perfumes y cremas con aromas dulces o florales imitan señales de fuentes de alimento. Una persona inmóvil puede parecer un lugar seguro para posarse, equivalente a una roca o un tronco.

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La quietud, los colores de la ropa y los aromas que una persona lleva pueden ser suficientes para atraer a una mariposa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temperatura corporal también cuenta. Las mariposas son ectotermas: no generan calor propio y dependen de fuentes externas para regular su temperatura.

La piel humana puede ofrecer un pequeño incremento térmico que reactiva su metabolismo en días fríos.

El sodio que buscan sirve para reproducirse

Este comportamiento es predominantemente masculino. Durante el apareamiento, los machos transfieren a la hembra los minerales acumulados a través de un paquete reproductivo llamado espermatóforo.

El comportamiento por el cual las mariposas buscan minerales en superficies húmedas —incluyendo la piel humana— se llama puddling y está documentado en regiones tropicales y templadas de todo el mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esos minerales mejoran la viabilidad de los huevos y la tasa de supervivencia de las crías.

El sodio y el nitrógeno son los principales impulsores de esta conducta, esenciales para el sistema nervioso, el crecimiento y los procesos reproductivos del insecto.

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Así lo confirma una publicación de la revista científica Annals of the Entomological Society of America.

Las mariposas tienen quimiorreceptores en las patas que analizan la composición química de cualquier superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México alberga 10% de las mariposas del mundo

Científicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevan más de 40 años estudiando a las mariposas mexicanas.

Gracias a este esfuerzo, crearon MARIPOSA, una base de datos que reúne más de 600 mil registros detallados sobre dónde viven y qué especies existen.

Esta colección de información es la más completa e importante que existe en todo el país.

Cada invierno, millones de mariposas monarca llegan a los bosques de Michoacán y Estado de México tras recorrer más de 4 mil 500 kilómetros. La UNAM estudia cómo el cambio climático podría alterar esa ruta. ( YouTube/@UNAMGlobalMX)

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) estima que México contiene entre 23 mil y 25 mil especies de lepidópteros, aproximadamente 10% del total mundial.

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Solo en mariposas diurnas se documentan más de 1,200 especies y 1,800 subespecies, de las cuales cerca de 210 únicamente existen en territorio mexicano y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

La CONABIO estima que México alberga entre 23 mil y 25 mil especies de lepidópteros —mariposas y polillas—. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mariposas como termómetro del ecosistema

Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Autónoma de Campeche, publicado en la revista JAINA, concluye que las mariposas son bioindicadores de la calidad ambiental en México.

Su alta sensibilidad a la fragmentación de hábitats, la contaminación y el cambio climático las convierte en termómetros ecológicos.

La presencia o ausencia refleja el estado de salud de un ecosistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Que una mariposa se acerque a una persona en un entorno urbano o natural también habla del estado de ese ecosistema.

Especies como Danaus plexippus —la mariposa monarca— y Papilio esperanza —la mariposa cometa oaxaqueña— son ejemplos estudiados en México como reflejo directo de la salud ambiental de las zonas donde habitan.

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