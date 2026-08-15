Ariadna Montiel acusa a Jorge Romero de “buscar tutela en el extranjero” tras cuestionamiento del PAN por visa de Andy López Beltrán

Ariadna Montiel acusa a Jorge Romero. (Fotos: redes sociales)

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Tras los cuestionamientos del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, por la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, volvió a salir en defensa del tabasqueño y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

PAN cuestiona a Sheinbaum y Morena sale a responder

La publicación de la líder nacional del guinda llega tras un video publicado por Romero Herrera donde cuestiona a la mandataria por calificar como tema “político” la decisión de Estados Unidos sobre el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador: “Presidenta Claudia Sheinbaum, díganos… ¿Qué va a hacer en el caso de Andy?, ¿Actuará como Jefa de Estado o protegerá al clan López Beltrán?”.

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La dirigente del partido oficialista aseguró que la frase “la patria es primero” le queda grande al dirigente del blanquiazul, destacando el actuar de la mandataria mexicana:

“La presidenta Claudia Sheinbaum no solo actúa como jefa de Estado; es una patriota que sabe defender nuestra soberanía y al pueblo de México frente a cualquier injerencia extranjera. Nuestro Proyecto de Nación obtiene su fuerza del pueblo, no de embajadas ni oficinas extranjeras”.

El PAN cuestiona posicionamiento de Sheinbaum frente al escándalo de Andy López Beltrán. (Foto: IG: Andy López Beltrán)

Incluso, lanzó señalamientos en contra de Jorge Romero, similares a los que Morena ha sostenido en contra del dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas:

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“Tú, como los conservadores del pasado, sigues usando la misma táctica: cuando no logran convencer al pueblo, buscan tutela en el extranjero. Ayer fueron por Maximiliano; hoy celebran cualquier presión externa que crean útil contra Morena. En tu proyecto, las autoridades extranjeras mandan, el PAN obedece y México queda al final. Eso es entreguismo”.

Acción Nacional exige posicionamiento a la presidenta

Lo anunciado por el aspirante a una diputación federal siguió generando presión sobre el gobierno de Sheinbaum, por lo que el dirigente del blanquiazul pidió a la presidenta de México que se posicionara sobre la revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán y explicara qué sabía su gobierno sobre la decisión de Washington.

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El propio López Beltrán confirmó que Estados Unidos le retiró el documento migratorio, a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump, calificó la medida como una “burda y perversa canallada” de carácter político, y responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau. Sheinbaum respaldó esa lectura y sostuvo que la cancelación de visas a “personas políticamente expuestas” respondía a una lógica de injerencia en la política mexicana.

Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’ tras la cancelación de su visa de EU

El panista señaló que el nombre de Andy López Beltrán apareció en un testimonio incorporado a una carpeta de investigación de la FGR sobre una red de huachicol fiscal que habría operado desde las aduanas. El PAN también apuntó a Jorge Amílcar Olán, a quien refieren como amigo personal de López Beltrán. Una empresa vinculada a Olán importaba combustible desde una firma cuyas oficinas en Houston habrían sido cateadas en el marco de una investigación criminal por contrabando de hidrocarburos.

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Con ese contexto, Romero Herrera exigió a la FGR y a la UIF que investigaran las cuentas, contratos, relaciones y el origen de la riqueza de López Beltrán con la misma celeridad con que, afirmó, actuaban contra opositores y periodistas.