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Pasajera acusa a aerolínea de discriminación al dejarla sin vuelo a Puerto Escondido: “Priorizaron a los extranjeros”

La viajera afirmó que recibió un trato diferente al de pasajeros extranjeros durante el proceso de abordaje y recurrió a Profeco para solicitar apoyo

Una viajera exhibió en redes un video donde acusa a una aerolínea de darle un trato desigual durante el abordaje y pidió la intervención de Profeco.

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Una pasajera denunció públicamente un presunto caso de discriminación y mal servicio por parte de una aerolínea luego de asegurar que se le impidió abordar su vuelo con destino a Puerto Escondido, mientras otras personas, particularmente extranjeras, sí habrían recibido prioridad para ingresar al avión.

El caso ocurrió el pasado lunes 10 de agosto de 2026 y quedó registrado en video en la zona de mostradores de la compañía aérea. La grabación posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde la afectada expresó su molestia y pidió la intervención de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el relato difundido en plataformas digitales, la pasajera aseguró que la empresa no habría respetado las condiciones establecidas para su viaje y terminó dejándola sin posibilidad de abordar, pese a contar con documentación relacionada con la reposición de un vuelo redondo.

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Pasajera acusa trato desigual durante el abordaje

La mujer (centro)fue discriminada y atacada (derecha) por el personal de la aerolínea.
La mujer (centro)fue discriminada y atacada (derecha) por el personal de la aerolínea.

En las imágenes que comenzaron a compartirse en redes sociales, la mujer expone su inconformidad ante la situación que presuntamente enfrentó en el aeropuerto.

Según su versión, durante el proceso de abordaje habría observado un trato diferente entre pasajeros mexicanos y extranjeros. La acusación provocó que la usuaria decidiera hacer público el caso y solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El caso ocurrió el 10 de agosto y quedó grabado en video; la afectada señaló un supuesto trato desigual y solicitó que Profeco investigue lo sucedido.

La pasajera también señaló presuntas irregularidades relacionadas con la atención que recibió por parte de trabajadores de la aerolínea y afirmó que habría sido objeto de agresiones durante el conflicto.

Otro de los puntos que generó molestia fue la supuesta falta de cumplimiento de los itinerarios establecidos. La mujer aseguró que terminó “varada”, pese a que contaba con un documento que, según explicó, respaldaba la reposición de su viaje redondo.

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Una de las mujeres apoyo a la afectada.
Una de las mujeres apoyo a la afectada.

Hasta ahora, la versión difundida públicamente corresponde al testimonio de la pasajera y no representa por sí misma una determinación oficial sobre la existencia de discriminación o alguna otra irregularidad.

Aerolínea responde tras la viralización del caso

Una de las pasajeras apoyo a la mujer agredida, acusando a la aerolínea de su mal servicio.
Una de las pasajeras apoyo a la mujer agredida, acusando a la aerolínea de su mal servicio.

La situación rápidamente llamó la atención de usuarios de redes sociales. Ante la difusión del video, la cuenta oficial de atención al cliente de Viva Aerobús respondió a la pasajera y le solicitó sus datos para poder revisar directamente el caso.

La compañía aérea manifestó su intención de dar seguimiento a lo ocurrido y conocer los detalles de la situación expuesta en redes.

Sin embargo, la respuesta no consiguió detener las críticas de algunos internautas. En la publicación comenzaron a aparecer testimonios de personas que aseguraron haber tenido experiencias similares al viajar con diferentes aerolíneas.

Entre los señalamientos realizados por usuarios aparecieron acusaciones relacionadas con sobreventa de boletos, cambios inesperados en itinerarios y problemas durante los procesos de abordaje.

Estos comentarios, no obstante, corresponden a experiencias compartidas por usuarios en redes sociales y no constituyen por sí mismos una confirmación de que las situaciones denunciadas sean prácticas generalizadas de la empresa.

¿Qué pueden hacer los pasajeros ante un problema?

La controversia también volvió a poner sobre la mesa los derechos de los viajeros cuando una aerolínea presenta problemas relacionados con vuelos, cambios de itinerario, cancelaciones o una eventual negativa de embarque.

En México, los pasajeros cuentan con mecanismos para presentar reclamaciones y buscar una solución cuando consideran que el servicio contratado no fue proporcionado conforme a las condiciones establecidas.

En este tipo de situaciones, Profeco puede intervenir mediante sus mecanismos de atención y conciliación, por lo que conservar documentos como boletos, reservaciones, comprobantes de pago, correos electrónicos y cualquier comunicación con la aerolínea puede resultar relevante al momento de presentar una reclamación.

En el caso que se volvió viral, la pasajera decidió recurrir precisamente a las redes sociales para hacer visible su inconformidad y solicitar la intervención de las autoridades.

Por ahora, la aerolínea ya pidió información para revisar lo sucedido, mientras el caso continúa generando comentarios en plataformas digitales. Será a partir de la revisión de los hechos y de la documentación correspondiente cuando pueda determinarse qué ocurrió realmente durante el proceso de abordaje del vuelo hacia Puerto Escondido.

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