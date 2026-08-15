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México aprueba la fusión de Paramount y Warner Bros. en medio de tensiones para concretar la compra

Países de la Unión Europea, así como Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil y China también autorizaron el acuerdo

Dos torres de agua. Una con logo amarillo y azul 'WB'. Otra con logo azul 'Paramount' con montaña y estrellas. Fondo de cielo azul
Warner Bros y Paramount .(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Paramount anunció el pasado viernes, la aprobación de México y otros 68 países, para la adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., propietaria de la plataforma HBO+, dejando únicamente a 12 estados de Estados Unidos como obstáculo para cerrar el acuerdo.

De acuerdo con información del medio Variety, la empresa informó que el proceso de evaluación tuvo una duración de ocho meses, consiguiendo la autorización de organismos reguladores de diversas naciones, incluidas Unión Europea, Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil y China.

El director ejecutivo, David Ellison, instó a los organismos faltantes a negociar un acuerdo que permita concretar la operación, en lugar de ir a un juicio federal el próximo mes de marzo. de 2027.

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“En lugar de apoyar a un Hollywood más fuerte y asumir compromisos tangibles de inversión en beneficio de los trabajadores, el talento y otros actores de la industria, la postura actual de los 12 fiscales generales estatales causa perjuicios sin aportar ningún beneficio a sus propios ciudadanos”, señaló la empresa estadounidense.

Hollywood presionan al fiscal general de California para que permita la fusión de Paramount y Warner Bros.

Esta negociación se encuentra en el centro de una intensa disputa en Hollywood, donde sindicatos como el de Directores de Estados Unidos (DGA) y la Alianza Internacional de Empleados de Escenario Teatral (IATSE) han solicitado al fiscal general de California, Rob Bonta, una resolución rápida del caso. Ambos gremios advierten que la incertidumbre sobre el futuro de la fusión está causando pausas y cancelaciones de producciones, afectando considerablemente el empleo en la industria del entretenimiento.

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En una carta conjunta, los trabajadores propusieron condiciones específicas para permitir el pacto, como la preservación de ambos estudios como entidades independientes, la garantía de un mínimo de estrenos cinematográficos anuales y el mantenimiento de la creación y compra de contenido de terceros en niveles históricos.

El conflicto ha intensificado el debate sobre el impacto de la concentración empresarial en Hollywood y la capacidad de los estados para regular a las grandes compañías mediáticas. REUTERS/Dado Ruvic
El conflicto ha intensificado el debate sobre el impacto de la concentración empresarial en Hollywood y la capacidad de los estados para regular a las grandes compañías mediáticas. REUTERS/Dado Ruvic

Sin embargo, la oficina de Rob Bonta, apoyada por una coalición de estados, mantiene la demanda antimonopolio alegando que la operación reduciría la competencia, implicaría recortes de empleos y menos opciones para el público.

La posición de la DGA y la IATSE contrasta con la de otros sindicatos como el de guionistas (WGA), que se opone frontalmente a la fusión. El debate ha generado divisiones dentro de Hollywood y amenaza con prolongar la incertidumbre en la industria hasta el juicio próximo.

CEO de Paramount amenaza con sacar la empresa de California por bloqueo a fusión

El CEO de Paramount amenazó con trasladar la empresa fuera de California si las autoridades estatales continúan bloqueando la fusión entre ambas compañías.

Ellison comunicó a altos ejecutivos que iniciaría el proceso para sacar su empresa del estado a partir del 1 de octubre, en caso de que no se alcance un acuerdo con el fiscal general de California, quien lidera una demanda antimonopolio para frenar la operación.

La advertencia fue calificada como “chantaje” por la autoridad Bonta, afirmando que no cederá ante presiones ni amenazas de las grandes corporaciones.

Permitir el acuerdo violaría la legislación antimonopolio, reduciría la competencia y perjudicaría tanto al empleo como a la oferta de contenidos en la industria audiovisual estadounidense. El funcionario sostuvo que el estado de California mantendrá su postura en defensa del mercado y de la protección de los empleados.

El conflicto ha intensificado el debate sobre el impacto de la concentración empresarial en Hollywood y la capacidad de los estados para regular a las grandes compañías mediáticas.

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