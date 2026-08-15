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Televisora dueña de Tigres, Puebla y Juárez arrastraría millonaria deuda por derechos de transmisión

Un proceso judicial habrpia destapado hasta 600 acreedores y un efectivo de apenas mil 125 millones de pesos

Tigres
Los reclamos procederían de clubes de la Liga MX, productoras internacionales y compañías mexicanas del sector. (Foto: Jesús Avilés)
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La crisis financiera de TV Azteca habría revelado un entramado de deudas que involucran a clubes como Tigres, Puebla y Juárez, cuyos derechos de transmisión forman parte de los activos más cotizados de la televisora.

El proceso de concurso mercantil, iniciado este año, expondría una deuda cercana a los 24 mil millones de pesos y coloca en la mira la viabilidad de los compromisos asumidos por la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

El concurso mercantil iniciado este año expondría una deuda cercana a los 24 mil millones de pesos para la empresa de Ricardo Salinas Pliego. REUTERS/Jose Cabezas
El concurso mercantil iniciado este año expondría una deuda cercana a los 24 mil millones de pesos para la empresa de Ricardo Salinas Pliego. REUTERS/Jose Cabezas

En la documentación judicial aparece un listado de hasta 600 acreedores, aunque la cifra definitiva depende del procedimiento legal de reconocimiento.

Deudas con equipos y empresas internacionales

El monto total de obligaciones vencidas y no vencidas se calcula en los 23 mil 961 millones 373 mil 218 pesos, mientras que el activo líquido disponible rondaría los mil 125 millones de pesos. Más de la mitad del pasivo corresponde a obligaciones con al menos 30 días de vencimiento.

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Entre los acreedores de TV Azteca figuran tanto clubes deportivos como empresas internacionales y mexicanas del sector de contenidos:

  • Tigres UANLPuebla y FC Juárez aparecen entre los equipos de la Liga MX con pagos pendientes por derechos de transmisión.
  • Entre las empresas internacionales están Buena Vista InternationalUniversal City Studios y Warner Bros. International Television Distribution.
  • Empresas mexicanas como Televisa y filiales del propio Grupo Salinas también formarían parte de la lista de acreedores.
Tigres UANL, Puebla y FC Juárez figuran entre los equipos de la Liga MX con pagos pendientes por derechos de transmisión. (Foto: Thomas Shea-USA TODAY Sports)
Tigres UANL, Puebla y FC Juárez figuran entre los equipos de la Liga MX con pagos pendientes por derechos de transmisión. (Foto: Thomas Shea-USA TODAY Sports)

La presencia de estos actores subraya la magnitud de los compromisos asumidos por la televisora y su impacto en distintos sectores.

Bonos impagos agravan panorama financiero

La deuda más grande registrada tendría su origen en una operación financiera internacional, con consecuencias directas para la estabilidad de la empresa.

  • The Bank of New York Mellon encabezaría la lista con un crédito exigible por 10 mil 399 millones de pesos, producto de bonos emitidos en 2017 y no cubiertos.
  • El adeudo original habría sido de 400 millones de dólares y, tras incumplir intereses y obligaciones, llegó a 532 millones de dólares.
  • Otros acreedores relevantes serían Alterbank Ltd y Numchi Servicios, S.A.P.I. de C.V., con montos que en conjunto representan el 68.6% del pasivo total.
FILE PHOTO: A person holds an umbrella with the logo of BNY Mellon near the offices of BNY Mellon investment banking company in New York City, U.S., July 10, 2024.REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
FILE PHOTO: A person holds an umbrella with the logo of BNY Mellon near the offices of BNY Mellon investment banking company in New York City, U.S., July 10, 2024.REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

De esta manera, las cifras y la concentración de la deuda reflejan el carácter estructural del problema financiero de TV Azteca.

Dependencias públicas y proveedores también reclamarían pagos

La crisis no sólo involucraría a los clubes y productoras internacionales. Entre los acreedores aparecerían también compañías de telecomunicaciones, promotoras de espectáculos, empresas de servicios y hasta dependencias como el SAT y la CFE.

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Buena Vista International, Universal City Studios y Warner Bros. International Television Distribution aparecerían entre los acreedores internacionales de TV Azteca. REUTERS/Henry Romero
Buena Vista International, Universal City Studios y Warner Bros. International Television Distribution aparecerían entre los acreedores internacionales de TV Azteca. REUTERS/Henry Romero

El concurso mercantil prevé que cada crédito pase por un proceso formal de reconocimiento antes de definir el pago, lo que podría modificar la lista final de beneficiarios.

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