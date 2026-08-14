Pay de nuez saludable sin horno: receta fácil y deliciosa

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Preparar un postre en casa no necesariamente implica encender el horno o utilizar una larga lista de ingredientes. El pay de nuez saludable sin horno es una alternativa sencilla para quienes buscan disfrutar una receta cremosa, práctica y elaborada con productos fáciles de conseguir.

La preparación incluye una base de avena molida con nuez, aceite de coco, leche y canela. El relleno, por su parte, se elabora con yogur griego natural sin azúcar, nuez picada, vainilla y el endulzante elegido. También puede incorporarse grenetina para conseguir una textura más firme.

Además de prepararse en un molde pequeño, este pay puede servirse en vasos individuales, una opción funcional para dividir las porciones y mejorar la presentación.

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Ingredientes para preparar pay de nuez saludable

Para elaborar la base se necesita media taza de avena molida, tres cucharadas de nuez picada, una cucharada de aceite de coco derretido, dos cucharadas de leche y media cucharadita de canela.

En el caso del relleno, los ingredientes son una taza de yogur griego natural sin azúcar, tres cucharadas de nuez picada, una cucharadita de vainilla, una o dos cucharadas de miel o endulzante al gusto y media cucharadita de canela.

La receta también contempla una cucharada de grenetina hidratada como ingrediente opcional. Su función es ayudar a que el relleno quede más firme después de refrigerarlo.

El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela

Cómo hacer pay de nuez sin horno paso a paso

El procedimiento comienza con la preparación de la base. En un recipiente se mezclan la avena molida, la nuez picada, la canela, el aceite de coco derretido y la leche. Todos los ingredientes deben integrarse hasta formar una mezcla compacta.

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Posteriormente, la preparación se coloca en un molde pequeño. Es importante presionarla muy bien contra el fondo para obtener una base uniforme y con suficiente consistencia para sostener el relleno.

El siguiente paso es mezclar el yogur griego natural con la vainilla, la canela, la nuez picada y la miel o el endulzante seleccionado. La cantidad de dulce puede ajustarse de acuerdo con las preferencias de cada persona.

Si se desea un resultado más firme, en este momento debe añadirse la grenetina previamente hidratada y disuelta. Debido a que este ingrediente es opcional, puede omitirse cuando se prefiera una consistencia más cremosa.

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Una vez listo, el relleno se vierte sobre la base de avena. El molde debe llevarse al refrigerador durante un periodo de tres a cuatro horas, tiempo necesario para que el pay adquiera consistencia.

Finalmente, el postre puede decorarse con nueces picadas y un poco de canela antes de llevarlo a la mesa.

Una receta práctica para servir en porciones individuales

Una característica de este pay de nuez con yogur griego es que puede adaptarse a diferentes presentaciones. Además del molde tradicional, la preparación puede distribuirse en vasos individuales para hacerla más práctica y visualmente atractiva.

En ese caso, solo es necesario colocar una porción de la mezcla de avena en el fondo de cada recipiente, presionarla para formar la base y cubrirla con el relleno de yogur. Después, los vasos deben refrigerarse durante el mismo periodo de tres a cuatro horas.

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Esta presentación también permite decorar cada porción por separado con nuez picada y canela.

El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela

¿Por qué se considera una alternativa saludable?

La receta incorpora ingredientes como avena, nueces y yogur griego natural sin azúcar. Asimismo, permite controlar la cantidad y el tipo de endulzante utilizado, pues puede prepararse con miel o con otra opción elegida al gusto.

Sin embargo, el aporte nutricional final dependerá de los productos utilizados, sus cantidades y el tamaño de las porciones. Por ello, la descripción de “saludable” debe entenderse dentro del contexto de una alimentación equilibrada y de las necesidades particulares de cada persona.

Con pocos pasos, sin necesidad de hornear y con un tiempo de refrigeración de hasta cuatro horas, este pay de nuez saludable sin horno se presenta como una receta fácil y deliciosa para preparar en casa.

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