México
Agregar Infobae enGoogle

Pay de nuez saludable sin horno: receta fácil y deliciosa

Su preparación solo necesita entre tres y cuatro horas de refrigeración para adquirir la consistencia adecuada

Imagen 4ZWGB6KZRNFRVKUFWSPYQ6VCS4
Guardar

Preparar un postre en casa no necesariamente implica encender el horno o utilizar una larga lista de ingredientes. El pay de nuez saludable sin horno es una alternativa sencilla para quienes buscan disfrutar una receta cremosa, práctica y elaborada con productos fáciles de conseguir.

La preparación incluye una base de avena molida con nuez, aceite de coco, leche y canela. El relleno, por su parte, se elabora con yogur griego natural sin azúcar, nuez picada, vainilla y el endulzante elegido. También puede incorporarse grenetina para conseguir una textura más firme.

Además de prepararse en un molde pequeño, este pay puede servirse en vasos individuales, una opción funcional para dividir las porciones y mejorar la presentación.

PUBLICIDAD

Ingredientes para preparar pay de nuez saludable

Para elaborar la base se necesita media taza de avena molida, tres cucharadas de nuez picada, una cucharada de aceite de coco derretido, dos cucharadas de leche y media cucharadita de canela.

En el caso del relleno, los ingredientes son una taza de yogur griego natural sin azúcar, tres cucharadas de nuez picada, una cucharadita de vainilla, una o dos cucharadas de miel o endulzante al gusto y media cucharadita de canela.

La receta también contempla una cucharada de grenetina hidratada como ingrediente opcional. Su función es ayudar a que el relleno quede más firme después de refrigerarlo.

El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela
El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela

Cómo hacer pay de nuez sin horno paso a paso

El procedimiento comienza con la preparación de la base. En un recipiente se mezclan la avena molida, la nuez picada, la canela, el aceite de coco derretido y la leche. Todos los ingredientes deben integrarse hasta formar una mezcla compacta.

PUBLICIDAD

Posteriormente, la preparación se coloca en un molde pequeño. Es importante presionarla muy bien contra el fondo para obtener una base uniforme y con suficiente consistencia para sostener el relleno.

El siguiente paso es mezclar el yogur griego natural con la vainilla, la canela, la nuez picada y la miel o el endulzante seleccionado. La cantidad de dulce puede ajustarse de acuerdo con las preferencias de cada persona.

Si se desea un resultado más firme, en este momento debe añadirse la grenetina previamente hidratada y disuelta. Debido a que este ingrediente es opcional, puede omitirse cuando se prefiera una consistencia más cremosa.

Una vez listo, el relleno se vierte sobre la base de avena. El molde debe llevarse al refrigerador durante un periodo de tres a cuatro horas, tiempo necesario para que el pay adquiera consistencia.

Finalmente, el postre puede decorarse con nueces picadas y un poco de canela antes de llevarlo a la mesa.

Una receta práctica para servir en porciones individuales

Una característica de este pay de nuez con yogur griego es que puede adaptarse a diferentes presentaciones. Además del molde tradicional, la preparación puede distribuirse en vasos individuales para hacerla más práctica y visualmente atractiva.

En ese caso, solo es necesario colocar una porción de la mezcla de avena en el fondo de cada recipiente, presionarla para formar la base y cubrirla con el relleno de yogur. Después, los vasos deben refrigerarse durante el mismo periodo de tres a cuatro horas.

Esta presentación también permite decorar cada porción por separado con nuez picada y canela.

El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela
El pay de nuez saludable se prepara sin horno con una base de avena y un relleno cremoso de yogur griego; se decora con nueces picadas y canela

¿Por qué se considera una alternativa saludable?

La receta incorpora ingredientes como avena, nueces y yogur griego natural sin azúcar. Asimismo, permite controlar la cantidad y el tipo de endulzante utilizado, pues puede prepararse con miel o con otra opción elegida al gusto.

Sin embargo, el aporte nutricional final dependerá de los productos utilizados, sus cantidades y el tamaño de las porciones. Por ello, la descripción de “saludable” debe entenderse dentro del contexto de una alimentación equilibrada y de las necesidades particulares de cada persona.

Con pocos pasos, sin necesidad de hornear y con un tiempo de refrigeración de hasta cuatro horas, este pay de nuez saludable sin horno se presenta como una receta fácil y deliciosa para preparar en casa.

Temas Relacionados

pay de nuezsin hornoreceta fácilavenasaludablemexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Escaparon por un hueco en la pared, pero un dron los esperaba: así detuvieron a dos sicarios de La Unión Tepito

Un operativo de la SSC en Iztapalapa expuso la infraestructura de seguridad con la que presuntos criminales blindaron su escondite en la calle Sabadell

Escaparon por un hueco en la pared, pero un dron los esperaba: así detuvieron a dos sicarios de La Unión Tepito

Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz llegan a “Animales”: ¿qué papel tendrán en la nueva cinta de Ben Affleck?

Los actores mexicanos aparecen como Ramón y Cecilia en el thriller de Ben Affleck para Netflix, una historia de poder, secuestro y angustia que se estrena en salas seleccionadas y streaming este 9 de octubre de 2026

Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz llegan a “Animales”: ¿qué papel tendrán en la nueva cinta de Ben Affleck?

México registra su nivel más bajo de homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad presume 20 casos registrados en todo el país

Se sumó a la reducción de 51% en el promedio diario desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum

México registra su nivel más bajo de homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad presume 20 casos registrados en todo el país

Sismos en Venezuela y Colombia reavivan la alerta en México tras los temblores registrados en los últimos días

El movimiento sísmico en Colombia fue provocado por el contacto entre placas bajo el continente, a una profundidad de 103 km

Sismos en Venezuela y Colombia reavivan la alerta en México tras los temblores registrados en los últimos días

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

Procesaron a tres integrantes del CJNG por ataque a regidora de Tecate y muerte de su esposo

Escaparon por un hueco en la pared, pero un dron los esperaba: así detuvieron a dos sicarios de La Unión Tepito

México registra su nivel más bajo de homicidios dolosos: Gabinete de Seguridad presume 20 casos registrados en todo el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de agosto

Iván Archivaldo Guzmán cumple 43 años mientras sigue prófugo, con una recompensa de EEUU por 10 mdd y Los Chapitos atravesando su peor momento

ENTRETENIMIENTO

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaparece en Jalisco tras polémica por el mundial: “México es un país que amo y respeto”

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo reaparece en Jalisco tras polémica por el mundial: “México es un país que amo y respeto”

Los Tigres del Norte recibirán reconocimiento en Los Ángeles: así puedes ver la transmisión gratis desde México

Cristian Castro confiesa mentira piadosa a la prensa tras su graduación de prepa

Los mexicanos Luis Gerardo Méndez y Adriana Paz llegan a “Animales”: ¿qué papel tendrán en la nueva cinta de Ben Affleck?

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: Gema y Moisés se enfrentarán contra Brianda por el robo de la salvación

DEPORTES

¡Vuelve El Señor de la Noche! Luis Ángel Malagón se recupera y está sería su fecha de su regreso a la portería del América

¡Vuelve El Señor de la Noche! Luis Ángel Malagón se recupera y está sería su fecha de su regreso a la portería del América

México obtiene su tercera victoria consecutiva tras vencer a Suiza en el Campeonato Mundial Football Flag 2026

Leagues Cup 2026: así quedaron definidos los Cuartos de Final

“Por la siguiente víctima”: La irónica respuesta de Marc Crosas tras ser vinculado con Valeria Marín

¿Dónde jugará el América los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026?