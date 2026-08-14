Colocarse junto a una lavadora o refri podría salvarte durante un temblor, señalan expertos en rescate

Una persona busca refugio junto a un refrigerador en su cocina, un lugar seguro recomendado por expertos, mientras un sismo provoca caída de objetos y grietas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el terremoto de 7.4 grados ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto, diversos rescatistas han realizado diversas recomendaciones que pueden ayudar a salvar vidas durante un terremoto, sobre todo en el caso de personas que no puedan salir de su hogar durante el sismo.

Entre estas recomendaciones ha llamado la atención la que señala que colocar a un costado de un refrigerador y lavadora podría salvar tu vida debido a que se trata de muebles que pueden llegar a resistir varios kilos de peso y donde es posible que se forme el llamado triángulo de la vida.

En redes circulan diversos videos de personas que han documentado los espacios que han quedado en los edificios colapsados de Colombia donde se puede observar espacios entre los muro caídos y refrigeradores y lavadoras.

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Además, durante la visita a Colombia de los topos Aztecas los rescatistas brindaron recomendaciones para saber cómo actuar ante y sismo y confirmaron que los refris y lavadores suelen ser opciones de muebles considerados como resistentes y que pueden llegar a resistir el peso del concreto.

Sin embargo, es importante recalcar que para que el rescatista señaló que la mejor manera de usar estos electrodomésticos como zona segura era colocarse a un costado en posición de estrella y viendo hacia arriba y no aun costado en posición fetal como se recomendaba antes.

Durante la conferencia explicó que esto se debía a que lo importante es abarcar el menor espacio posible ya que los huecos de vida que quedan en derrumbes suelen ser reducidos y abarcar menos espacio eleva las probabilidades de sobrevivir. También se señala que este espacio solo es apto para un adulto solo.

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El rescatista explicó que esta misma posición se puede replicar en otro mueble que se sepa es resistente, aunque en las casas estos suelen ser los más fuertes pues las mesas no resisten mucho peso.

El rescatista recordó la importancia de tener un plan de evacuación para poder reaccionar ante un fenómeno natural como lo es un sismo - crédito @yosoyscarkis/IG

El especialista aclaró que el triángulo de la vida o posición fetal no es una buena opción en caso de ser sorprendido por un sismo en una edificación - crédito @yosoyscarkis/IG

Consejos de qué hacer si no puedes salir de tu hogar durante un sismo, cita expertos de México

Aquí tienes recomendaciones de expertos y autoridades mexicanas sobre qué hacer si no puedes salir de tu hogar durante un sismo, con citas recientes de Protección Civil y rescatistas reconocidos:

1. Mantén la calma y evalúa tu posibilidad de salida

Si estás en un primer o segundo piso y el temblor lo permite, puede ser seguro evacuar después del movimiento. Si estás en un piso alto, no intentes bajar durante el sismo; quédate dentro y busca protección en una zona segura de tu departamento o casa. (Protección Civil CDMX, Topos México)

2. Aléjate de ventanas, muebles y objetos que puedan caer

Permanece lejos de ventanas, espejos, objetos colgantes y muebles que puedan volcarse. No te pongas debajo de lámparas ni cerca de estanterías o cuadros grandes.

3. Refúgiate en zonas seguras de la estructura

Colócate debajo de mesas o escritorios resistentes. También puedes replegarte junto a muros de carga, columnas o trabes.

El rescatista Héctor Méndez, “Topo Mayor”, recomienda acostarte junto a muebles pesados como refrigeradores, lavadoras, camas o escritorios resistentes, ya que a su lado se puede formar el llamado “triángulo de la vida” en caso de colapso parcial. Debes hacerlo acostado boca arriba y lo más pegado posible al objeto, no sentado ni hincado.

4. No uses elevadores ni escaleras durante el movimiento

Las autoridades insisten en que no se debe intentar evacuar por escaleras o elevadores mientras dura el sismo, ya que son zonas de riesgo por colapso y caída de escombros.

5. Ayuda a personas vulnerables

Si hay niños, personas adultas mayores o con discapacidad, ayúdalos a ubicarse en un sitio seguro y protégelos durante el movimiento.

6. Después del sismo

Revisa que no haya fugas de gas ni daños estructurales graves antes de moverte.

Utiliza el teléfono solo si es indispensable.

Mantente alerta a réplicas y sigue las indicaciones de autoridades.

La infografía ilustra pautas de expertos mexicanos para la protección personal en el hogar durante un sismo, incluyendo acciones inmediatas y pasos posteriores al movimiento telúrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)