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Dónde ver a Aurelio Voltaire en CDMX: concierto, boletos y funciones de su primera película “The Demonatrix”

El músico y compositor, figura de la escena gótica internacional, llega a la Ciudad de México con un concierto y la presentación de su primer largometraje de terror

Aurelio Voltaire
Voltaire llega a la Ciudad de México con un concierto en el Foro Cultural Hilvana y dos proyecciones de "The Demonatrix", su primera película. (Captura de pantalla @aureliovoltaire)
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Aurelio Voltaire llega a la Ciudad de México el fin de semana del 15 de agosto de 2026 con un concierto y la presentación de su primera película de terror, The Demonatrix, en dos foros distintos de la capital.

El músico cubano-estadounidense, conocido en la escena gótica internacional como Voltaire, se presenta este sábado en el Foro Cultural Hilvana a las 21:00 horas. El acceso general tiene un costo de 350 pesos y el evento es para mayores de 18 años. Para información adicional, el público puede consultar las redes sociales y la página de Facebook del foro.

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The Demonatrix es el primer largometraje que Voltaire dirige. El proyecto tardó aproximadamente una década en materializarse, desde la escritura del guion hasta el corte final. Voltaire ha relatado que desde los 10 años soñó con hacer películas de monstruos, pero que su trayectoria tomó otros caminos: animación stop-motion y comerciales para MTV, Sci-Fi Channel y Nickelodeon, hasta que la música se convirtió en su actividad principal.

La película, coescrita con Jeff Ferrell, se estrenó el 22 de octubre de 2025 y tuvo su premiere en el New York City Horror Film Festival el 5 de diciembre de ese año. Tiene 93 minutos de duración y fue producida por Black Sunday Productions.

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Aurelio Voltaire
Con un concierto el sábado 15 y proyecciones el viernes y el domingo, Voltaire concentra en un fin de semana su faceta de músico y su estreno como director de largometraje de terror en la capital. (Facebook Aurelio Voltaire)

La trama sigue a Lita, una dominatrix interpretada por Hannah Fierman, quien organiza una sesión de espiritismo falsa junto a su asistente Rhett (Jeff Ferrell) y al especialista en atracciones de terror Dino (Larry Fessenden). Sin quererlo, el trío invoca a un íncubo demoníaco interpretado por Nivek Ogre, conocido por su participación en Repo! The Genetic Opera.

Para enfrentar al demonio, aparecen el padre Alejandro Veto —interpretado por el propio Voltaire— y su mentor demonólogo, el padre MacGowan, a cargo de Doug Bradley, el actor que dio vida a Pinhead en la saga Hellraiser. Los efectos de maquillaje especiales estuvieron a cargo de Norman Cabrera, quien tiene en su haber trabajos en Hellboy y The Cabin in the Woods.

Proyecciones en el Circo Volador y la Cineteca Nacional

Además del concierto del sábado, The Demonatrix se proyecta en la CDMX en el marco de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México. La primera función es este viernes 14 de agosto en el Circo Volador; la segunda, el domingo 16 de agosto en la Cineteca Nacional.

Aurelio Voltaire
Aurelio Voltaire debuta como cineasta con "The Demonatrix", protagonizada por Doug Bradley de Hellraiser y Nivek Ogre de Repo! The Genetic Opera. (Aurelio Voltaire Facebook)

Músico, animador, profesor y ahora cineasta

Voltaire nació el 25 de enero de 1967 en La Habana, Cuba, y creció en Newark, Nueva Jersey. A sus 59 años acumula más de 12 álbumes de estudio en el género dark cabaret, una mezcla de cabaret, rock gótico y humor macabro. Entre sus discos se encuentran The Devil’s Bris (1998), Boo Hoo (2002), Ooky Spooky (2007) y Heart Shaped Wound (2017).

También compuso canciones para la serie animada de Cartoon Network The Grim Adventures of Billy & Mandy, incluyendo los temas “Brains!” y “Land of the Dead”. Fuera de la música, es escritor, artista de cómics y profesor de artes visuales en la School of Visual Arts de Nueva York.

Sus shows en vivo se distinguen por ser experiencias narrativas e interactivas, más cercanas a un espectáculo de cabaret que a un concierto convencional. El del Foro Hilvana este sábado no será la excepción.

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