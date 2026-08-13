¿Héctor Suárez era custodiado por el servicio secreto? Su hijo revela por qué lo protegían

"¿Cómo hago para dejar de sentir tanto dolor?", se preguntó Héctor Suárez Gomís sobre la muerte de su padre (IG: pelongomis)

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El comediante Héctor Suárez vivió los últimos años de su vida bajo protección de agentes del servicio secreto mexicano, luego de recibir amenazas relacionadas con sus críticas al Gobierno, según reveló su hijo, Héctor Suárez Gomís.

En una entrevista con el canal de YouTube de Melo Montoya, publicada el 10 de agosto, Suárez Gomís recordó que su padre denunció públicamente una amenaza de muerte en 2017 y que, posteriormente, recibió protección oficial.

El actor relató que su padre había sido seguido por vehículos sin placas y que, en abril de ese año, un hombre lo amenazó dentro de un baño de un centro comercial.

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“Siento una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima; me pregunta si conozco el nombre de mi hija (...) de mi hijo (...) de mi esposa (...) Me amenazó que dejara de hablar del Gobierno (...) Mi vida no es la misma desde ese día (...) Estoy muy asustado, no por mí, me importa mi hija, saben dónde está, mi hijo también. No puedo más”, declaró entonces Héctor Suárez ante Carmen Aristegui.

Suárez Gomís recordó que su padre denunció públicamente una amenaza de muerte en 2017 y que, posteriormente, recibió protección oficial. Archivo

¿Por qué fue amenazado el comediante?

De acuerdo con el relato de Suárez Gomís, las amenazas estuvieron relacionadas con las críticas políticas que su padre expresaba mediante la comedia y en sus intervenciones públicas.

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Después de hacer pública la agresión, Héctor Suárez recibió una llamada del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien lo habría citado para informarle que el Gobierno federal estaba al tanto de la situación.

Según Suárez Gomís, durante ese encuentro le comunicaron a su padre: “Enrique Peña Nieto y todo el Gobierno de México lo consideran a usted un patrimonio nacional y le piden que, por favor, lo siga criticando y que se meta con todos nosotros. Lo vamos a cuidar”.

El hijo del comediante afirmó que posteriormente le asignaron cuatro personas para protegerlo.

Héctor Suárez Gomís participa en una entrevista, sentado frente a un micrófono en un estudio con cortinas y escritorio. (YouTube)

¿Cómo era la protección que recibía?

La vigilancia se mantuvo durante los últimos años de vida de Héctor Suárez. En 2018, el propio comediante confirmó públicamente que contaba con escoltas debido a las amenazas.

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“Por seguridad ya no quiero decir una sola palabra, traigo escolta, estoy cuidando mi vida y la de mi familia”, declaró en el programa De primera mano.

Suárez Gomís aseguró que los agentes continuaron con la protección incluso después del cambio de administración federal y que dejaron de trabajar dos días después de la muerte de su padre, ocurrida el 2 de junio de 2020.

También destacó la profesionalidad de los elementos encargados de su seguridad.

¿Por qué la comedia de Héctor Suárez incomodaba a gobiernos?

Héctor Suárez convirtió la sátira política en una de las principales herramientas de su carrera. A través de programas como ¿Qué nos pasa?, utilizó personajes y situaciones cotidianas para cuestionar la corrupción, los abusos de autoridad, la burocracia y las contradicciones de la clase política.

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Su humor alcanzó a distintos gobiernos y figuras del poder. El propio comediante contó que en una ocasión se reunió con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien incluso elogió su trabajo porque, según su relato, la comedia permitía mostrar los errores de los gobernantes.

Héctor Suárez convirtió la sátira política en una de las principales herramientas de su carrera.

Suárez no limitó sus críticas a un partido o administración. Sus personajes representaban a funcionarios prepotentes, policías corruptos, políticos cínicos y ciudadanos afectados por decisiones del poder.

Para Suárez Gomís, esa postura explica parte del riesgo que enfrentó su padre. Pese a las amenazas, el comediante continuó haciendo crítica política hasta sus últimos años y nunca consideró abandonar México por temor a su seguridad.

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