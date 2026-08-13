Aseguran tráiler repleto de madera de pino presuntamente de origen ilegal en Tlalpan. Crédito: SSC

Guardar

Personal de la SSC y la SEDEMA aseguraron un tráiler con madera de pino al parecer obtenida de forma ilegal durante un operativo interinstitucional en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. El conductor, un hombre de 49 años, fue detenido tras presentar documentación con irregularidades que no acreditaba la procedencia legal del cargamento, el cual consistía en 57.84 metros cúbicos de tabla aserrada de pino transportados bajo una lona azul.

El operativo se desarrolló en el kilómetro 19 de la Carretera Federal México-Cuernavaca, a la altura de la colonia Chimalcoyotl, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y el gobierno de la alcaldía de Tlalpan, instalaron un filtro carretero como parte de las acciones conjuntas contra la tala ilegal.

PUBLICIDAD

Lona azul y documentos incompletos

En ese punto de revisión, el personal detectó un tráiler que cubría su carga con una lona de color azul. Al solicitar al conductor una inspección de la unidad, los agentes hallaron tablas de madera verde moto-aserrada en su interior.

El chofer presentó documentación para acreditar el origen del material, pero la revisión reveló irregularidades: los papeles no contaban con especificaciones completas en sus datos de llenado y, por tanto, no acreditaban la legal procedencia de la madera.

Aseguran tráiler repleto de madera de pino presuntamente de origen ilegal en Tlalpan. Crédito: SSC

Los papeles no contaban con especificaciones completas en sus datos de llenado y, por tanto, no acreditaban la legal procedencia de la madera.

Ante esas inconsistencias, las autoridades procedieron a la detención del conductor y al aseguramiento del vehículo y su cargamento.

La ruta declarada: de Guerrero al Estado de México

El conductor declaró ante las autoridades que la madera provenía de la zona Acapulco-Zihuatanejo, específicamente del municipio de Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero.

PUBLICIDAD

El destino declarado era Granjas de Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, lo que implicaba un traslado de cientos de kilómetros a través de distintas entidades del país.

La ruta atravesaba la Ciudad de México, donde el filtro carretero en Tlalpan interceptó el vehículo antes de que completara el trayecto.

El cargamento: casi 58 metros cúbicos de pino

El material asegurado consistió en 57.84 metros cúbicos de tabla aserrada en diferentes dimensiones, todos de la especie pino.

Aseguran tráiler repleto de madera de pino presuntamente de origen ilegal en Tlalpan. Crédito: SSC

Ese volumen equivale a una cantidad que, de haber sido talada sin autorización, representaría un daño considerable para las áreas forestales de la región de origen. La madera verde motoaserrada, es decir, recién cortada y procesada con motosierra, es uno de los materiales más frecuentemente vinculados al comercio ilícito de recursos forestales en México.

PUBLICIDAD

Tanto el cargamento como el tráiler en que eran transportadas las tablas quedaron asegurados por las autoridades.

Situación jurídica del detenido

El hombre de 49 años fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determinara su situación jurídica conforme a la legislación aplicable en materia ambiental y penal.

La SSC no informó sobre antecedentes del detenido ni sobre otros implicados en el traslado del material.

Operativos contra la tala clandestina en Tlalpan

El filtro carretero forma parte de una estrategia interinstitucional más amplia que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa para combatir los delitos ambientales y reducir la tala clandestina en los suelos de conservación de la capital.

PUBLICIDAD

Aseguran tráiler repleto de madera de pino presuntamente de origen ilegal en Tlalpan. Crédito: SSC

Tlalpan concentra una porción significativa del suelo de conservación de la Ciudad de México, lo que la convierte en una zona de atención prioritaria frente al avance de actividades ilegales que afectan los recursos naturales.

La SSC y la SEDEMA señalaron que estas acciones buscan garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano, así como proteger y recuperar los recursos forestales de la ciudad mediante la coordinación entre instancias locales y federales.