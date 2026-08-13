Ricardo Monreal asegura que en el Congreso “las pasiones suben de tono” tras agresiones entre Arturo Ávila y diputado del PRI

El diputado Ricardo Monreal se pronunció a través de sus redes sociales sobre la pelea en el patio del Senado de la República entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla. (Video: @RicardoMonrealA)

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El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que en el Congreso de la Unión “las pasiones suben de tono”, sin mencionar el caso, el legislador se refirió a la pelea que sostuvieron Arturo Ávila y el diputado federal del PRI, Carlos Mancilla, en el patio del Senado de la República frente a medios de comunicación el pasado 12 de agosto.

El zacatecano aseguró que la conformación de ambas Cámaras genera tensión, sobre todo al momento de debatir las iniciativas presentadas, sin embargo, subrayó que la escalada de violencia verbal y física no es normal en el ámbito legislativo:

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“México está en un proceso de transformación y vivimos etapas complejas, difíciles, incluso de enfrentamientos entre pares. Pero en congresos como el nuestro, aunque no es normal, siempre las pasiones suben de tono”.

Monreal exhorta a honrar la política en México

Como una de las figuras mediadoras entre los grupos parlamentarios de la Cámara Baja y uno de los operadores principales del gobierno federal para que la mayoría de las iniciativas planteadas por el oficialismo sean aprobadas, el legislador hizo un exhorto a todos los integrantes de los Grupos Parlamentarios “para que asumamos una conducta que México se sienta orgulloso y que se honre la política”.

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Tras varios tropiezos en el Congreso de la Unión, donde la disputa política ha subido de tono al grado de enfrascarse en agresiones verbales, Monreal Ávila hizo un llamado para que “no entre en una decadencia la política, porque si nosotros nos alejamos del quehacer político, inicia la irracionalidad, el caos, la confrontación, el insulto, el odio, el pleito y eso no lo quiere México”.

Ricardo Monreal se pronuncia tras pelea entre Arturo Ávila y Carlos Mancilla en el Senado de la República. (Foto: @RicardoMonrealA)

El coordinador de Morena instó a sumar esfuerzos y generar un ambiente de “tolerancia y del cuidado”, argumentando que los propios políticos son quienes deben mantener la cordura ante las diferencias:

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“Por eso hay que hacer un gran esfuerzo de respeto, de tolerancia y del cuidado de formas para que la política sea una actividad confiable, reconocible y respetable. Si los políticos la degradamos, si los políticos la trivializamos, entonces no estamos cumpliendo con nuestra tarea”.

PRI justifica mientras Morena condena la violencia y se lanza contra Alito Moreno

Luego de que el diputado del PRI, Carlos Mancilla, increpara a Arturo Ávila y el encuentro derivara en jalones, empujones y reclamos “subidos de tono”, ambos han salido a dar explicaciones sobre su actuar.

Por su parte, el priista justificó su actuar acusando al morenista de “amenazarlo”, además, comentó que los videos viralizados “están manipulados”:

“Publican un video recortado y manipulado para inventar un ‘escándalo’ y luego se hacen las víctimas. Eso no es periodismo. Eso es montaje. Y editar un video para distorsionar la realidad y difamar es un delito. Se rasgan las vestiduras porque un diputado de oposición se atrevió a no bajar la cabeza frente a un vocero de Morena, pero callan ante la violencia real que este gobierno ha normalizado en todo el país”.

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La confrontación ocurre cuando el priista Carlos Eduardo Mancilla exige explicaciones por dichos atribuidos a Alejandro Murat y Ariadna Montiel, en medio de acusaciones cruzadas no verificadas y sin postura oficial por escrito

Por el lado morenista, Arturo Ávila reconoció como “un error” la respuesta que tuvo hacia Carlos Mancilla, adicionalmente, ha hecho múltiples publicaciones donde asegura que Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, habría mandado al legislador, tras posicionarse en tribuna y tacharlo de “traidor a la patria”.

Durante una entrevista con Azucena Uresti, Moreno Cárdenas dijo respaldar el actuar de Carlos Mancilla, sin reconocer la violencia física ejercida por el legislador. En tanto, Ariadna Montiel, dirigente de Morena, condenó los hechos y recriminó a los priistas recurrir a la violencia.