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Explora el cenote más profundo del planeta, joya oculta en el norte de México

Con sus 339 metros de profundidad, El Zacatón ha sido explorado incluso por la NASA

En el norte de México se encuentra El Zacatón, la caverna subacuática natural más profunda del planeta. Un destino que asombra a visitantes y científicos. (Gobierno de Tamaulipas)
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En el norte de México, el cenote más profundo del planeta, conocido como El Zacatón, se impone como una maravilla natural en el municipio de Aldama, Tamaulipas.

Este sitio, cuya profundidad alcanza los 339 metros, ha atraído tanto a científicos como a turistas de todo el mundo desde hace décadas.

El Zacatón debe su nombre a la vegetación de zacate que flota en su superficie y representa un reto para buzos profesionales, investigadores e incluso para la NASA, que lo exploró con un submarino robótico en 2007 para desentrañar sus misterios.

El carácter único de El Zacatón surge no solo de su profundidad, sino también de su entorno: un paisaje cubierto de espeso follaje, rodeado por otras formaciones naturales que conforman un sistema hídrico excepcional en México.

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Quienes buscan una experiencia diferente al sur del litoral tamaulipeco encuentran aquí un destino donde la ciencia, la aventura y la contemplación convergen.

El Zacatón: Tamaulipas, cuna de la caverna subacuática más profunda

Ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Tampico, El Zacatón se localiza en el municipio de Aldama, en el estado de Tamaulipas.

Esta cavidad natural, considerada la más profunda no solo de México sino del mundo, se distingue por su diámetro de aproximadamente 140 metros y la presencia de zacate flotante que da nombre al sitio.

El sistema de El Zacatón incluye otras pozas y formaciones como Poza Verde, El Caracol, La Pilita y Poza Azufrada, que conforman un conjunto de atractivos únicos dentro de la región.

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Este destino, lejos de los circuitos turísticos más tradicionales de la península de Yucatán, ofrece un entorno que mezcla misterio y belleza natural.

La profundidad de El Zacatón supera los 300 metros y, según autoridades locales y expertos, alcanza los 339 metros si se consideran los 20 metros del acantilado.

Este dato le ha valido el reconocimiento internacional y la atención de organismos científicos.

Vista aérea de un cenote circular con paredes rocosas y vegetación. El agua oscura contiene varias islas flotantes de pasto verde. Cielo nublado
Ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Tampico, El Zacatón se localiza en el municipio de Aldama, en el estado de Tamaulipas. (SECTUR)

Interés científico y exploración: la NASA y la búsqueda de respuestas

El Zacatón ha sido objeto de estudios científicos de alto nivel. En 2007, la NASA introdujo un submarino robótico para descender en sus aguas y medir su profundidad con precisión.

El interés de la agencia espacial residía en la posibilidad de realizar pruebas para futuras misiones de exploración planetaria, especialmente en ambientes extremos similares a los que se podrían encontrar en otros cuerpos celestes, como Júpiter.

El agua del cenote contiene altos niveles de azufre, lo cual dificulta la inmersión humana prolongada y limita las actividades de buceo recreativo.

Este hecho ha convertido el sitio en un laboratorio natural para el desarrollo de tecnologías de exploración subacuática.

La aventura científica tuvo un episodio trágico en 1994, cuando el buzo Sheck Exley intentó romper el récord mundial de profundidad.

Acompañado por Jim Bowden, Exley descendió hasta 276 metros antes de fallecer, lo que evidenció los enormes riesgos que implica la exploración de este tipo de cuevas.

Vista aérea de un gran cenote circular rodeado de vegetación tropical, con agua oscura y varias islas de vegetación flotantes en su superficie
En 2007, la NASA introdujo un submarino robótico para descender en sus aguas y medir su profundidad con precisión. (SECTUR)

Características únicas de El Zacatón y su entorno natural

La apariencia circular de El Zacatón y su diámetro de 140 metros lo hacen inconfundible dentro del paisaje.

A diferencia de otros cenotes, la superficie se encuentra cubierta de vegetación flotante y el agua adquiere tonalidades que varían según la luz y la concentración de azufre.

Bajo la aparente quietud de la superficie, existe un túnel natural de 180 metros de largo que conecta el cenote con el nacimiento de un río subterráneo.

Este rasgo, poco común en otros cenotes del país, añade un elemento de interés tanto para la ciencia como para la exploración recreativa.

El acceso a El Zacatón está rodeado de vegetación exuberante, lo que contribuye a la atmósfera enigmática del lugar.

Por su composición y profundidad, el cenote ha sido clasificado como un ecosistema aislado que alberga especies adaptadas a condiciones extremas.

Vista aérea de un cuerpo de agua azul y verde, orilla rocosa, vegetación abundante, palmeras, un quiosco de techo de paja, plataformas de madera, escaleras y dos personas
Bajo la aparente quietud de la superficie, existe un túnel natural de 180 metros de largo que conecta el cenote con el nacimiento de un río subterráneo. (SECTUR)

Relevancia turística y cultural para Tamaulipas

El Zacatón se ha posicionado como un punto de referencia para el turismo alternativo en el norte de México.

La llegada de visitantes nacionales e internacionales ha incrementado la oferta de actividades en la zona, con opciones que van desde la contemplación paisajística hasta rituales de baño y recorridos guiados.

Autoridades estatales consideran a El Zacatón como una de las joyas naturales de Tamaulipas.

La promoción del cenote busca diversificar el turismo y mostrar una faceta poco conocida del estado, alejada de la imagen tradicional de playa o ciudad.

El atractivo de El Zacatón reside no solo en su profundidad, sino en la experiencia integral que ofrece: contacto con la naturaleza, aprendizaje científico y la oportunidad de descubrir un rincón singular del territorio mexicano.

Para quienes buscan una escapada diferente, El Zacatón representa una invitación a aventurarse, aprender y maravillarse frente a uno de los tesoros geológicos más impresionantes del planeta.

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