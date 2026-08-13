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Detienen en EEUU a Jorge Octavio Cortés, empresario inmobiliario investigado por tentativa de feminicidio contra recepcionista

Autoridades migratorias detuvieron en San Diego al empresario sinaloense tras una ficha roja de la Interpol y alertas gestionadas por la Fiscalía capitalina

Actualmente permanece en custodia de las autoridades estadounidenses. Crédito: FGJCDMX
Actualmente permanece en custodia de las autoridades estadounidenses. Crédito: FGJCDMX
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Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Jorge Octavio Cortés Jiménez, empresario inmobiliario de Mazatlán, Sinaloa, en San Diego, California, luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuviera una orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La víctima es una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, a quien el imputado habría agredido física y verbalmente el pasado 29 de junio de 2026.

Mujer con teléfono, dos hombres, mostrador, monitor de computadora, silla de oficina en espacio interior con piso claro.
Momentos antes de ocurrir los ataques físicos hacia la recepcionista de un hotel de lujo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJCDMX solicitó una ficha roja a la Interpol y mantuvo intercambio directo de información con autoridades migratorias estadounidenses. Esas gestiones derivaron en la detención de Cortés Jiménez, quien permanece bajo custodia de Estados Unidos mientras se tramita su deportación a México.

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Bertha Alcalde, fiscal general de la Ciudad de México, confirmó con un mensaje en sus redes sociales que las gestiones para traer al agresor a México están en curso y que, una vez deportado, quedará a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía solicitó ficha roja de Interpol

Según datos de la investigación revelados, ante indicios de que el imputado había cruzado la frontera, la Fiscalía amplió la búsqueda al exterior. Solicitó la emisión de una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal y pidió la activación de alertas migratorias en coordinación con autoridades federales de ambos países. Esas alertas fueron las que permitieron identificarlo cuando intentaba moverse por territorio estadounidense.

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Una vez confirmada su identidad, las autoridades migratorias de Estados Unidos procedieron a la detención. Hasta el momento no se conoce el sitio exacto donde se encuentra resguardado.

La FGJCDMX señaló que la coordinación con autoridades nacionales e internacionales forma parte de su política para fortalecer la investigación de violencias contra las mujeres y evitar que imputados por delitos graves eludan la acción de la justicia.

El altercado en el hotel quedó registrado en cámaras de seguridad

Las cámaras del hotel Park Life Paradox captaron a Cortés Jiménez golpeando el mostrador de recepción, arrojando teléfonos y tratando de arrebatarle el celular a la trabajadora mientras ella grababa. Después vino la agresión física, acompañada de insultos. Un segundo video difundido días después permitió identificar con claridad el rostro del presunto agresor.

La recepcionista presentó su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió la carpeta de investigación y reunió los datos de prueba necesarios para obtener la orden de aprehensión.

Cortés Jiménez acumulaba señalamientos previos en Sinaloa

El empresario figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa.

El empresario inmobilliario fue acusado de fraude por varias personas que dieron adelanto para departamentos que no fueron construidos Foto: Facebook
El empresario inmobilliario fue acusado de fraude por varias personas que dieron adelanto para departamentos que no fueron construidos Foto: Facebook

En 2025 se reportó un arresto contra Jorge Octavio en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar, sin que existiera resolución condenatoria. Cortés Jiménez no ha emitido postura pública sobre ninguno de los señalamientos en su contra.

Su nombre apareció en narcovolantes que lo señalaban como presunto socio inmobiliario de Los Chapitos

El 27 de septiembre de 2024, miles de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, Cortés Jiménez apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que se disputa el control con Los Mayos en la entidad.

Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la DEA de Estados Unidos, como si se tratara de un material oficial. Sin embargo, fue identificado como una estrategia de los grupos del crimen organizado.

Lanzan volantes contra Los Chapitos en Sinaloa
Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

El material anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos” y, en el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios. Entre los nombres que acompañaban al de Cortés Jiménez figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

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