Inician en septiembre acciones de limpieza en el Río Sonora tras derrame de 2014

El 6 de agosto de 2014, se produjo un derrame tóxico en la mina de Cananea, considerado uno de los peores desastres ecológicos en la historia de la minería. (FOTO: JESUS BALLESTERO/ EXPRESO/CUARTOSCURO.COM)

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El gobierno de México anunció la inversión de 654 millones de pesos para la remediación de suelos y sedimentos del Río Sonora, contaminado desde el derrame de sulfato de cobre de 2014. Los trabajos arrancan en septiembre y se proyectan concluir en diciembre, como parte del Plan de Justicia de Cananea impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto forma parte de un compromiso que incluye la construcción de un hospital y la garantía de agua limpia para las comunidades afectadas. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, presentó la segunda etapa del programa en Ures, Sonora, acompañada del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

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“Todo proceso serio de remediación comienza con evidencia”, afirmó Bárcena Ibarra. Con los resultados de los estudios realizados a lo largo de toda la cuenca, el gobierno pasa del diagnóstico a la acción.

Gobierno invierte más de 600 millones de pesos

Los recursos provienen de Grupo México -quien subsidiaba a la empresa minera Buenavista del Cobre, causante del daño ambiental- que aportará el financiamiento íntegro de esta etapa, Las intervenciones se realizarán en tres secciones territoriales de forma progresiva, con base en evidencia técnica y muestreos de campo.

Entre febrero y abril de 2026, la Semarnat realizó dos recorridos de muestreo en la cuenca:

El 11 y 12 de febrero, técnicos recorrieron la cuenca y obtuvieron 31 muestras de suelo y sedimentos para evaluar 33 parámetros.

Del 28 al 30 de abril, un segundo muestreo en las presas El Molinito y Abelardo L. Rodríguez arrojó 33 muestras adicionales.

En total, desde el derrame se han evaluado más de 5 mil muestras.

CANANEA, SONORA., 29AGOSTO2014.- Brigadas de limpieza del gobierno federal y estatal continuan los trabajos en el Río Sonora. El pasado 8 de agosto se registró una fuga en las tuberìas de las instalaciones de Grupo México, que derivo en la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi con 40 mil metros cúbicos de contaminantes altamente tóxicos. FOTO: JESÚS BALLESTEROS /EXPRESSO DE SONORA /CUARTOSCURO.COM

El director general de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, Arturo Gavilán García, explicó que el diseño esquemático del programa ya está listo. Las acciones incluirán remoción, confinamiento y estabilización de materiales contaminados, seguidas de obras de infraestructura para garantizar sitios seguros a lo largo del río. La fase final será de monitoreo y cierre con reportes respaldados por laboratorios acreditados ante la Semarnat y la Profepa.

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Las acciones se aplican en tres fases técnicas con verificación en campo

Cada intervención ocurrirá con base en decisiones técnicas: muestreos de suelo y sedimentos, delimitación horizontal y vertical de los polígonos contaminados, excavación y tratamiento o disposición de materiales. Pruebas físicas comprobarán el cumplimiento de los objetivos.

“No habrá atajos, ni tampoco improvisaciones”, estableció Bárcena Ibarra. La coordinación involucra a autoridades estatales, municipales, instituciones académicas y comunidades.

La subsecretaria de Regulación Ambiental, Ileana Villalobos Estrada, subrayó que lo anunciado representa el paso de los acuerdos a la acción. La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, señaló que existe certeza sobre la atención a una deuda histórica con las comunidades de la cuenca.

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Comunidades afectadas exigen seguimiento al alcance de la remediación

En la Reunión Informativa de Acciones de Remediación en el Río Sonora, integrantes de los Comités de Cuenca expusieron inquietudes sobre el alcance de los trabajos, la selección de sitios, la profundidad de los muestreos y el seguimiento ambiental de las zonas intervenidas.

Tobillas Durón señaló que el derrame también ha provocado el acaparamiento de agua por parte de la mina. (Cuartoscuro)

La representante de los Comités de Cuenca, Martha Carlota Aguirre, reconoció que el anuncio es un paso necesario para responder a una demanda histórica de justicia ambiental en la región.

Durazo Montaño recordó que desde diciembre de 2024 la presidenta Sheinbaum instruyó establecer un programa con tiempos, recursos y responsables para atender el problema del Río Sonora, que durante 12 años permaneció sin una solución integral.

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Esto fue lo que sucedió en el Río Sonora en 2014

El derrame en el Río Sonora ocurrió en 2014 y se convirtió en uno de los mayores desastres ecológicos en la historia de México, la empresa minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, lo provocó.

Una falla en una tubería de la represa Tinajas 2 liberó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en el Arroyo Tinajas, en el municipio de Cananea, Sonora. La contaminación alcanzó los ríos Bacanuchi y Sonora, que alimentan la presa El Molinito, la cual distribuye agua a Hermosillo.

Más de 22 mil personas en siete municipios quedaron expuestas al agua contaminada: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures. Las autoridades ordenaron la clausura de la minera y constituyeron un fideicomiso para reparar los daños al río.

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