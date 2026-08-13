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Marcelo Ebrard afirma que México es líder en biotecnología

El secretario de Economía destacó los avances que México está teniendo en el desarrollo de químicos y pesticidas más sustentables

Marcelo Ebrard presentó el primer biofungicida desarrollado en México un hito en la biotecnología. Crédito: X / @ivan_escalante
Marcelo Ebrard presentó el primer biofungicida desarrollado en México un hito en la biotecnología. Crédito: X / @ivan_escalante
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Este miércoles, el secretario de Economía Marcelo Ebrard aseguró que México se ha colocado a la vanguardia de la biotecnología al aprobar el primer biofungicida de ácido ribonucleico (RNA) del mundo.

Desde el punto de vista del funcionario, lo anterior, es un logro significativo que promete impulsar el crecimiento económico y la innovación en el país.

De acuerdo con Ebrard Casaubon, el biofungicida de RNA, desarrollado por Green Light Biosciences, una empresa fundada y dirigida por el mexicano Andrey Zarur, significa un avance importante en la sustitución de químicos y pesticidas tradicionales por tecnologías más sustentables.

Destacó que Zarur, quien ha desarrollado su trabajo tanto en México como en Estados Unidos, optó por llevar a cabo este proceso de producción biotecnológica a gran escala en nuestro país, apostando por el potencial en este rubro.

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Ebrard presentó el primer biofungicida mexicano. Crédito: X/ @SE_mx
Ebrard presentó el primer biofungicida mexicano. Crédito: X/ @SE_mx

Ebrard destaca la importancia de este logro en biotecnología

El funcionario federal destacó la importancia de este logro, apuntando a la biodiversidad biológica de México y a la decisión de Green Light Biosciences de realizar el desarrollo en su país de origen.

“Esto es lo que México tiene que hacer”, dijo Ebrard, al poner énfasis en la necesidad de que nuestro país participe en rubros que generen mayor riqueza y valor agregado a la economía.

Asimismo, informó que el biofungicida ya recibió autorización de las autoridades competentes, luego de cumplir con todas las normas establecidas.

Inversión inicial ronda los 100 mdd

También afirma que el desarrollo apunta a detonar una cadena de valor en México centrada en conocimiento e innovación, con una proyección de 500 empleos directos especializados y un soporte equivalente.

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El funcionario agregó que la inversión inicial ronda los 100 millones de dólares y prevé que ese monto aumente con el avance del proyecto.

Producto está disponible en pequeña proporciones

Marcelo Ebrard elogió la decisión de Green Light Biosciences de enfocar su producción en México, ya que es lo que necesita para crecer económicamente, sin depender de factores externos como el nearshoring o los aranceles.

“Estas ideas, estos conocimientos van a producir riqueza mexicana”, agregó Ebrard Casaubón.

El producto es un hito para la biotecnología mexicana. Crédito: X/ @SE_mx
El producto es un hito para la biotecnología mexicana. Crédito: X/ @SE_mx

Por su parte, el director general Andrey Zarur detalló que el producto de la empresa, ya disponible en pequeñas proporciones, sustituye pesticidas químicos de alto riesgo y permite controlar plagas de forma específica.

Según Zarur, esa alternativa reduce la dependencia de agroquímicos derivados del petróleo y mitiga el efecto ambiental de su uso.

Biofungicida tomó más de 10 años de investigación

Tras más de 10 años de investigación y ensayos en México y otros 20 países, Zarur explicó que el biofungicida obtuvo autorización de autoridades nacionales en un plazo de nueve meses.

Mientras que el titular de la Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto, sostuvo que el producto combate hongos sin dañar el medio ambiente ni a los trabajadores. Señala que el registro avanzó en un periodo corto por la simplificación de trámites y por prórrogas de 10 años.

Se proyecta una inversión millonaria para producir el producto a gran escala. Crédito: X/ @SE_mx
Se proyecta una inversión millonaria para producir el producto a gran escala. Crédito: X/ @SE_mx

Borja Aburto agregó que la comisión revoca 197 registros de plaguicidas y prepara otro decreto de prohibición, en respuesta a la demanda de alimentos con menos residuos químicos.

Por último, el funcionario afirmó que el resultado muestra la capacidad del Estado mexicano para coordinarse y agilizar procesos, con una evaluación rápida y rigurosa de bioinsumos.

También indicó que se habilita la construcción de una planta de manufactura en la Ciudad de México, con el objetivo de impulsar la inversión y el desarrollo del campo mexicano.

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