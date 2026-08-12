Trevor Bauer brilla en su regreso a playoffs con los Diablos Rojos de México y los lleva a la victoria

El ex CY Young de la MLB volvió a lanzar un juego de postemporada en la Liga Mexicana de Beisbol y brilló con 10 ponches. (Instagram: Diablos Rojos Mx)

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Los Diablos Rojos del México se pusieron con ventaja de 2-1 en su serie de playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol contra los Guerreros de Oaxaca tras una gran actuación de Trevor Bauer, quien brilló en la lomita con 10 ponches.

Con este triunfo, los escarlatas aseguraron por lo menos su regreso a casa, pero buscarán sellar su pase a la siguiente ronda este miércoles, ya que por la regla del mejor perdedor, su rendimiento en la fase regular prácticamente les garantizaría la clasificación.

Trevor Bauer luce en la lomita

Trevor Bauer anuló a la ofensiva de los Guerreros de Oaxaca (Instagram: Diablos Rojos Mx)

Después de una temporada ausente en la Liga Mexicana de Beisbol, Trevor Bauer regresó al montículo para enfrentar un juego de playoffs, donde el lanzador volvió a mostrar un alto nivel, tal y como ocurrió en 2024.

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En aquella campaña, el ex CY Young de la MLB fue pieza clave en la remontada de los Diablos Rojos del México ante los Guerreros de Oaxaca en la final de la Zona Sur cuando el equipo capitalino logró revertir una desventaja de tres juegos, con el estadounidense como principal protagonista.

Dicho desempeño fue determinante para que los Diablos obtuvieran su pase a la Serie del Rey y posteriormente conquistaran el campeonato.

Para la serie actual, Bauer estaba programado para abrir el primer partido. Sin embargo, una lesión en el cuello durante el calentamiento llevó tanto al lanzador como al club a tomar la decisión de no arriesgarse a que la molestia se agravara y pospusieron su aparición hasta el tercer duelo en Oaxaca.

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Durante el encuentro de este martes, Trevor Bauer tuvo una destacada actuación al lanzar siete entradas, en las que realizó 115 pitcheos, permitió tres hits y solamente admitió una carrera, la cual llegó por la vía del cuadrangular.

Su labor fue crucial para que los Diablos Rojos del México vencieran 3-1 a los Guerreros de Oaxaca.

Despertó la ofensiva escarlata

Julián Ornelas le dio a Diablos su primera carrera del encuentro frente a Guerreros. (Instagram: Julián Ornelas)

Después de un segundo juego en el que la ofensiva de los Diablos Rojos del México fue completamente contenida por el conjunto bélico, los bates capitalinos reaccionaron en el tercer encuentro.

Aunque el pitcheo volvió a dominar en ambos lados, los peloteros escarlatas supieron responder cuando más se les necesitaba con hombres en base.

El marcador se movió desde la primera entrada cuando Julián Ornelas, con dos corredores en base, conectó un sencillo que impulsó a Jon Singleton para anotar la primera carrera del juego y poner a los Diablos arriba en la pizarra.

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Tras un par de episodios sin anotaciones, los Diablos ampliaron la ventaja a 2-0 en la cuarta entrada. Franklin Barreto se estrenó en la postemporada con un cuadrangular que salió a 107 millas por hora y terminó detrás de la barda del jardín central.

En la séptima entrada, los Diablos sumaron una carrera más cuando el relevista Thyago Vieira cometió un balk con Carlos Sepúlveda en tercera base, quien anotó el 3-0.

En la parte baja de ese mismo capítulo, Mel Rojas Jr. conectó un jonrón ante Bauer para acercar a los Guerreros, pero el daño quedó limitado a una sola carrera.

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