Detienen en Ensenada a “El G1”, integrante de una célula del Cártel de Sinaloa

Gerardo Humberto Piña, alias “El Gera” o “G1”, fue detenido en Valle de Guadalupe, Ensenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tarde del pasado martes 11 de agosto, autoridades de Baja California detuvieron en Ensenada a Gerardo Humberto Piña, alias “El Gera” o “G1”, señalado como presunto segundo al mando de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa con operaciones en Maneadero.

De acuerdo con información citada por el semanario Zeta, la captura ocurrió en el Valle de Guadalupe y, posteriormente, Piña fue trasladado a la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

El detenido cuenta con un antecedente relevante: en septiembre de 2022 fue asegurado en posesión de un arma de fuego y aproximadamente 70 kilogramos de metanfetamina, conocida como “cristal”.

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“El G1” habría intentado evadir a agentes estatales

La intervención que derivó en su detención se registró en la delegación Maneadero, donde agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detectaron un vehículo Volkswagen sedán rojo, modelo 2021, con placas de circulación nacionales.

Según la información difundida, el conductor circulaba a exceso de velocidad, por lo que los agentes le marcaron el alto. Sin embargo, habría hecho caso omiso a las indicaciones, lo que derivó en una intervención sobre la calle Artículo 27, entre Plan de Ayala y Sebastián Ruiz, en la parte alta de Maneadero.

En 2022, el detenido fue asegurado en posesión de un arma de fuego y aproximadamente 70 kilogramos de metanfetamina, conocida como “cristal”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el aseguramiento, Piña fue llevado ante la autoridad ministerial, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar o continuar un proceso penal en su contra.

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La captura ocurre en un contexto de operativos contra grupos delictivos que mantienen presencia en distintas zonas de Baja California, particularmente en áreas fronterizas y del Valle de Mexicali.

También detienen a “El Canelo”, presunto integrante de “Los Rusos”

Un día antes, el 10 de agosto, autoridades estatales y federales detuvieron en el Kilómetro 57, comunidad ubicada en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y San Luis Río Colorado, Sonora, a Luis Felipe de Jesús Cortés Escobedo, alias “El Canelo” o “El Rojo”, señalado como presunto mando medio de “Los Rusos”.

El operativo fue desplegado alrededor de las 17:00 horas por elementos de la FESC, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal.

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Cortés Escobedo viajaba en un vehículo junto con quien sería su escolta. Ambos fueron interceptados y, tras una breve persecución, quedaron detenidos. Durante la intervención fueron aseguradas dos armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15.

“El Canelo” fue detenido en un operativo conjunto entre autoridades estatales y federales en el Kilómetro 57. (Cortesía)

Las autoridades ubican a “El Canelo” como un presunto objetivo relevante dentro de la estructura criminal que opera en el Valle de Mexicali y como posible sucesor de Javier Gabriel Mora Pino, “La Piruja”, detenido en diciembre pasado.

De acuerdo con información citada por Zeta, Cortés Escobedo, de 29 años, acumula diversos registros por delitos y faltas, entre ellos robo de vehículo, robo a casa habitación, robo con violencia, posesión de enervantes y portación de arma prohibida. También se le atribuyen 39 detenciones realizadas por corporaciones policiales de Mexicali y San Luis Río Colorado.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente mayores detalles sobre la situación jurídica de ninguno de los dos detenidos.