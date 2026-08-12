Graduación de Cristian Castro será transmitida en vivo: así puedes verla en tiempo real

El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.

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La graduación de Cristian Castro como estudiante de preparatoria será transmitida en vivo, en un evento que marca un hito tanto para la institución como para el propio cantante.

La ceremonia, que tiene la expectativa de reunir a seguidores y alumnos, podrá seguirse en tiempo real por redes sociales, según lo anunció la institución educativa en sus canales oficiales.

El nombramiento de Castro como Graduado de Honor suma interés al evento, en un contexto donde el propio artista ha compartido que su trayecto académico implicó retos importantes y decisiones personales de fondo.

Cristian Castro será Graduado de Honor en la ceremonia

PrepaW informó mediante su página de Facebook:

“Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

Una composición digital fusiona la imagen de un cantante en un traje blanco con el mural de la Biblioteca Central de la UNAM y elementos de álbum de recortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje, acompañado de una invitación abierta a la comunidad, enfatiza el carácter especial de esta generación para la preparatoria y para el propio cantante.

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La escuela compartió que Castro participará activamente en la ceremonia, que representa la culminación de su esfuerzo académico.

En publicaciones recientes, la institución ha resaltado el compromiso del intérprete para concluir sus estudios, incluso enfrentando la dificultad de compaginar su carrera artística internacional con la vida académica.

El anuncio destaca el ambiente de celebración y orgullo para la comunidad estudiantil: “No te pierdas este momento tan especial y sigue la transmisión en vivo a través de nuestro Instagram. ¡Te esperamos!”, señala el comunicado oficial de PrepaW.

Cuándo y dónde ver la graduación de Cristian Castro en vivo

La ceremonia de graduación de Cristian Castro se transmitirá en vivo el 12 de agosto a las 17:30 horas, a través de la cuenta oficial de Instagram de PrepaW: @PREPAW_EDU. El evento estará abierto para todo público que desee sumarse virtualmente, sin necesidad de registro previo.

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El famoso se graduará este 12 de agosto (Facebook)

Esta opción permitirá que seguidores y familiares del cantante, así como estudiantes y público general, puedan atestiguar la entrega del diploma y la participación especial del artista como Graduado de Honor.

La escuela invita a conectarse puntualmente para vivir el evento en tiempo real y compartir el cierre de ciclo de la primera generación de egresados.

El pase directo a la UNAM y el contexto académico de Cristian Castro

Cristian Castro ha compartido que la escuela tendría un ‘pase directo’ para ingresar a la UNAM, lo que implica que, tras concluir la preparatoria en una escuela afiliada-

Cristian Castro

Durante un reciente encuentro con la prensa, el cantante expresó:

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”. Castro destacó la importancia del apoyo familiar y docente en este proceso, mencionando que su madre, Verónica Castro, será su madrina de graduación y que celebrarán en familia.

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El trayecto de Castro combina su actividad artística internacional con la constancia académica.

“He hecho exámenes desde Londres, desde España, desde distintos lugares”, relató en una entrevista, subrayando la dificultad de cumplir ambas agendas.