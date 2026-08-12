México
Agregar Infobae enGoogle

Graduación de Cristian Castro será transmitida en vivo: así puedes verla en tiempo real

Te decimos todos los detalles para que puedas ver como el cantante de ‘Azul’ sigue sus sueños profesionales

El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.
El concierto de Cristian Castro es este 24 de octubre en Costa 21.
Guardar

La graduación de Cristian Castro como estudiante de preparatoria será transmitida en vivo, en un evento que marca un hito tanto para la institución como para el propio cantante.

La ceremonia, que tiene la expectativa de reunir a seguidores y alumnos, podrá seguirse en tiempo real por redes sociales, según lo anunció la institución educativa en sus canales oficiales.

El nombramiento de Castro como Graduado de Honor suma interés al evento, en un contexto donde el propio artista ha compartido que su trayecto académico implicó retos importantes y decisiones personales de fondo.

Cristian Castro será Graduado de Honor en la ceremonia

PrepaW informó mediante su página de Facebook:

“Nos honra anunciar que Cristian Castro será nuestro Graduado de Honor y nos acompañará durante la Ceremonia de Graduación de PrepaW”.

Cantante de traje blanco con micrófono, peluche de león, mural de edificio, cuadros y botones de estilo álbum de recortes, fondo de edificios.
Una composición digital fusiona la imagen de un cantante en un traje blanco con el mural de la Biblioteca Central de la UNAM y elementos de álbum de recortes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje, acompañado de una invitación abierta a la comunidad, enfatiza el carácter especial de esta generación para la preparatoria y para el propio cantante.

PUBLICIDAD

La escuela compartió que Castro participará activamente en la ceremonia, que representa la culminación de su esfuerzo académico.

En publicaciones recientes, la institución ha resaltado el compromiso del intérprete para concluir sus estudios, incluso enfrentando la dificultad de compaginar su carrera artística internacional con la vida académica.

El anuncio destaca el ambiente de celebración y orgullo para la comunidad estudiantil: “No te pierdas este momento tan especial y sigue la transmisión en vivo a través de nuestro Instagram. ¡Te esperamos!”, señala el comunicado oficial de PrepaW.

Cuándo y dónde ver la graduación de Cristian Castro en vivo

La ceremonia de graduación de Cristian Castro se transmitirá en vivo el 12 de agosto a las 17:30 horas, a través de la cuenta oficial de Instagram de PrepaW: @PREPAW_EDU. El evento estará abierto para todo público que desee sumarse virtualmente, sin necesidad de registro previo.

PUBLICIDAD

cristian castro graduación -México- 12 agosto
El famoso se graduará este 12 de agosto (Facebook)

Esta opción permitirá que seguidores y familiares del cantante, así como estudiantes y público general, puedan atestiguar la entrega del diploma y la participación especial del artista como Graduado de Honor.

La escuela invita a conectarse puntualmente para vivir el evento en tiempo real y compartir el cierre de ciclo de la primera generación de egresados.

El pase directo a la UNAM y el contexto académico de Cristian Castro

Cristian Castro ha compartido que la escuela tendría un ‘pase directo’ para ingresar a la UNAM, lo que implica que, tras concluir la preparatoria en una escuela afiliada-

Cristian Castro
Cristian Castro

Durante un reciente encuentro con la prensa, el cantante expresó:

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM”. Castro destacó la importancia del apoyo familiar y docente en este proceso, mencionando que su madre, Verónica Castro, será su madrina de graduación y que celebrarán en familia.

El trayecto de Castro combina su actividad artística internacional con la constancia académica.

“He hecho exámenes desde Londres, desde España, desde distintos lugares”, relató en una entrevista, subrayando la dificultad de cumplir ambas agendas.

Temas Relacionados

Cristian CastroPreparatoriaGraduaciónUNAMmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el ejercicio chino que practica Claudia Sheinbaum para ejercitar la memoria, buscaría crear Federación

La presidenta narró que inicialmente buscó praticar Taichí y que antes de ser mandataria ocasionalmente salía a correr

Este es el ejercicio chino que practica Claudia Sheinbaum para ejercitar la memoria, buscaría crear Federación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos del país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

El futbolista argentino abrió su corazón en redes sociales con un mensaje que rápidamente generó reacciones en el mundo del deporte

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

Mujer se enoja con repartidora por no tener cambio para su pizza, la golpea y se vuelve viral como ‘Lady Súbeme’

La repartidora aseguró que caminó varias calles para conseguir cambio y ofreció una transferencia, pero la clienta habría rechazado la alternativa y el conflicto terminó en una presunta agresión

Mujer se enoja con repartidora por no tener cambio para su pizza, la golpea y se vuelve viral como ‘Lady Súbeme’

Desde ballet hasta remo en la UNAM: Claudia Sheinbaum revela cuáles son los deportes que ha practicado

Debido a su agenda, la presidenta actualmente practica el deporte chino ‘chi kung’, que ayuda a la concentración mental

Desde ballet hasta remo en la UNAM: Claudia Sheinbaum revela cuáles son los deportes que ha practicado
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Nayarit asegura 23 inmuebles vinculados a “Carnes Selectas de Nayarit” por lavado de dinero

Fiscalía de Nayarit asegura 23 inmuebles vinculados a “Carnes Selectas de Nayarit” por lavado de dinero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de agosto: procesan a Ángel Aguirre por caso Ayotzinapa

Detenido en República Checa es ahijado de “El Jardinero”: buscaba hacer trueque de armas por droga para el CJNG

Grupos armados incendian camiones y asesinan a un conductor en carreteras de Veracruz

Disputa por un terreno provocó el secuestro de 13 trabajadores en Bacalar, confirma la FGE

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México décima temporada: ellos son los 8 nuevos aspirantes que buscarán destronar a las leyendas

Exatlón México décima temporada: ellos son los 8 nuevos aspirantes que buscarán destronar a las leyendas

Eugenio Derbéz protagoniza serie basada en un caso real que aborda la desigualdad y la violencia de género

Feria del Amaranto 2026 ya tiene nuevas fechas: dulces artesanales, teatro y cancha de fútbol gratis en CDMX

Cristian Castro no tiene pase directo a la UNAM, confirma su preparatoria

Eduin Caz lanza fuerte mensaje a favor de Ese Pérez en medio de su cancelación por Masad: “Que nadie le humille”

DEPORTES

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

Checo Pérez le da el pésame a Messi tras la muerte de su padre

Santos Laguna vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 4 en Liga Mx

Cruz Azul en la Leagues Cup 2026: qué necesita la Máquina para avanzar a la siguiente ronda del torneo

NFL: canales confirmados para ver todos los partidos de la temporada 2026 en México

Checo Pérez cambia de jefe a mitad de temporada: ¿Quién es Marcin Budkowski, nuevo director de Cadillac?