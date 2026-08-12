Topos Azteca, sin volver a México: de los sismos de Venezuela directo al terremoto de Colombia

Topos Aztecas está integrado por voluntarios especializados en misiones de emergencia y rescate - crédito toposazteca/IG

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Los Topos Azteca, brigada internacional de rescate originaria de México, confirmaron su arribo a Colombia para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroccidente del país el lunes 10 de agosto. El grupo compartió un video en sus redes sociales oficiales con el mensaje: “ya estamos aquí, Colombia”, acompañado de la bandera del país y un emoji de corazón, según información difundida por Noticias RCN y retomada por medios como Infobae y LaPatilla.

De acuerdo con el comunicado publicado por la organización, previo a su llegada los rescatistas habían anunciado: “Los Topos Azteca ya estamos en vuelo, listos para poner nuestras manos, nuestro conocimiento y el corazón al servicio de nuestros hermanos colombianos. Fuerza, Colombia. Estamos en camino”.

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Dos emergencias sísmicas mayores en menos de dos meses

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un doblete sísmico: un primer terremoto de magnitud 7,2 seguido, segundos después, por uno de magnitud 7,5, con epicentro en Yaracuy. El estado de La Guaira resultó el más afectado y fue declarado zona de desastre natural. La cifra de fallecidos en Venezuela llegó a 2,295 personas, de acuerdo con un reporte citado por CNN en Español a principios de julio.

Menos de siete semanas después, el 10 de agosto, un terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió el suroccidente de Colombia, dejando hasta el momento más de 230 personas fallecidas, según reportes de autoridades locales.

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Los Topos Azteca, que ya llevaban un mes trabajando en territorio venezolano, se convirtieron así en una de las brigadas con mayor tiempo consecutivo de operación en la región durante 2026.

El video muestra una operación de rescate nocturna con numerosos equipos de emergencia y civiles. Rescatistas con cascos de seguridad y chalecos reflectantes de varios colores, como naranja y rojo, trabajan en un entorno con escombros. Se observa una ambulancia y personas celebrando mientras registran el evento con teléfonos móviles. La escena corresponde al rescate de Aarón Levi Cantillo, con la participación de Protección Civil Venezuela y equipos de Topos de México, Chile y Argentina.

El contexto del sismo

El terremoto tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y afectó principalmente a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Caldas y el propio Chocó. Según reportes de autoridades locales retomados por El Tiempo y CNN en Español, el saldo hasta el momento supera las 230 personas fallecidas y centenares de heridos, cifra que las autoridades han señalado que podría seguir actualizándose conforme avanzan las labores entre los escombros.

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Ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó reportaron edificaciones colapsadas. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, decretó duelo nacional de tres días en honor a las víctimas.

El sismo registrado el lunes 10 de agosto en San José del Palmar deja, hasta el momento, 181 personas fallecidas, 1.595 heridas y 195 desaparecidas. Las autoridades mantienen los operativos en los seis departamentos más afectados, junto a Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, luego de que una nueva réplica se registró la mañana del martes 11 de agosto, y que provocó evacuaciones preventivas en algunas edificaciones de Cali y Bogotá.

Tecnología nueva para la misión en Colombia

El Topo Mayor, Héctor Méndez, presidente y fundador de la organización, señaló que la misión en Colombia tendrá un componente tecnológico particular. “Vamos a dar un hito histórico porque llevamos a gente que está utilizando, además de este tipo de herramienta neumática, avances tecnológicos como la pistola térmica y el sistema de wifi que nos permite buscar víctimas más allá de las paredes, más abajo de los suelos”, afirmó.

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Méndez calificó a Colombia como una “hermana república” y explicó que el equipo aplicará estas herramientas de innovación para reforzar las labores de búsqueda en las zonas más afectadas.

Members of Mexican Topos Azteca rescue team pose for a photo as they wait for access to the site of a partially collapsed residential building as the emergency crews continue the search and rescue operations for survivors, in Surfside, near Miami Beach, Florida, U.S. June 30, 2021. REUTERS/Marco Bello

Refuerzo de la respuesta mexicana

La llegada de los Topos Azteca se suma a otras acciones del gobierno mexicano ante la emergencia. Según Cinco Radio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) activó el Agrupamiento “Cali”, integrado por 255 militares especializados, binomios canófilos y personal médico, además de medicamentos, equipo de rescate, herramientas y alimentos.

Una organización nacida de una tragedia

Los Topos Azteca surgieron tras el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, cuando civiles sin entrenamiento formal se organizaron para rescatar a personas atrapadas entre los escombros. Desde entonces, la brigada ha participado en misiones de rescate dentro y fuera de México, entre ellas su apoyo tras las inundaciones provocadas por la DANA en Valencia, España, en noviembre de 2024.

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Labores en curso

Con su arribo a la capital del Valle del Cauca, los rescatistas mexicanos se unen a otros equipos internacionales, personal médico, expertos estructurales y organismos de socorro colombianos que continúan desplegados en las zonas más afectadas. Hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente el número exacto de personas que permanecen bajo los escombros, mientras las autoridades colombianas mantienen las operaciones de búsqueda como prioridad ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.