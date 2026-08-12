Procesan a 2 jóvenes por multihomicidio de 10 empresarios y funcionarios en Zacatecas

Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la fiscalía estatal, durante un mensaje oficial la noche del martes 11 de agosto. (Crédito: Fiscalía de Zacatecas)

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Dos jóvenes fueron vinculados a proceso por su probable participación en el multihomicidio de 10 empresarios, funcionarios y exfuncionarios cuyos cuerpos fueron localizados el 18 de julio en distintos puntos de Zacatecas, informó Cristian Paul Camacho Osnaya, titular de la fiscalía estatal.

Los imputados fueron identificados como Osvaldo “N”, de 22 años y originario de Durango, y Leonel “N”, de 23 años y procedente de Sinaloa. Ambos enfrentan cargos por el delito de homicidio calificado y permanecen en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Los dos jóvenes fueron detenidos el 21 de julio durante el Operativo Rastrillo, desplegado por autoridades estatales y federales después del hallazgo de los cuerpos en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

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Camacho Osnaya explicó que las diligencias realizadas por distintas áreas de la FGJE, particularmente por la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, permitieron reunir datos que apuntan a la probable participación de ambos en los hechos.

Una muestra genética los relacionó con una de las víctimas

La investigación incluyó 18 técnicas de investigación autorizadas por jueces, entre ellas cateos, búsquedas de vehículos y recorridos en diferentes zonas a partir del análisis de cámaras de videovigilancia ubicadas en las inmediaciones donde fueron encontrados los cuerpos.

Como parte de estas acciones, el 21 de julio fueron detenidos Leonel “N”, Osvaldo “N” y Dulce “N”, una adolescente de 16 años originaria de Zacatecas. Los tres fueron localizados en un camino de terracería entre las comunidades Montemariana y San José de Lourdes, en Fresnillo.

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Los jóvenes y la adolescente viajaban en una camioneta tipo pick up con placas de Durango. Tras la detención, la Fiscalía solicitó analizar el vehículo y obtuvo muestras de la batea.

El material genético fue confrontado con los perfiles de las 10 víctimas y arrojó una coincidencia de 99.99% con Fidel “N”, exsecretario municipal de Desarrollo Social de Fresnillo, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

Además, un juez federal autorizó la extracción de información de los teléfonos celulares asegurados a los tres detenidos. Los datos obtenidos fueron incorporados a la investigación y permitieron a los fiscales solicitar órdenes de aprehensión por el homicidio calificado de una de las víctimas.

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(Crédito: Fiscalía de Zacatecas)

Dos detenidos enfrentan proceso y una adolescente sigue bajo investigación

El 10 de agosto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto consiguió que un juez vinculara a proceso a Leonel “N” y Osvaldo “N” por homicidio calificado, derivado de los hechos ocurridos el 18 de julio.

Ambos permanecen internados en un centro penitenciario de Zacatecas bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación a Dulce “N”, de 16 años, quien fue detenida junto con los dos jóvenes. Debido a su edad, su situación jurídica es atendida por la Unidad de Justicia para Adolescentes.

Camacho Osnaya señaló que Osvaldo “N” y Leonel “N” también son investigados por otros delitos, algunos de los cuales podrían corresponder a autoridades federales.

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El fiscal aseguró que las indagatorias continuarán para esclarecer el multihomicidio y determinar las responsabilidades que correspondan. También destacó que el Operativo Rastrillo ha permitido detener a otras personas relacionadas con hechos delictivos y asegurar vehículos, narcóticos, precursores químicos y diversos objetos bélicos.

La Fiscalía estatal reiteró que mantendrá las investigaciones en coordinación con las autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y del Gabinete de Seguridad Nacional para avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos de violencia que ha generado mayor atención en Zacatecas durante las últimas semanas.

Las personas que fueron asesinadas fueron plenamente identificadas por la fiscalía:

Ignacio Castrejón Valdez (empresario y expresidente municipal de Sombrerete).

Armando Ledesma Aguirre (empresario de Fresnillo).

José Armando Ledesma Campos (empresario de Fresnillo, hijo de Ledesma Aguirre).

Fidel Alvarado de la Torre (secretario de Desarrollo Social de Fresnillo).

José Ángel Valdez Rivera (líder ganadero de Jiménez del Teúl).

Jesús Rivera Sandoval (empresario de Fresnillo).

Fernando Robles De la Torre (empresario de Fresnillo).

Juan Carlos Berumen Guerrero (empresario de Fresnillo).

Andrés Vázquez Gurrola (exregidor del municipio de Canatlán, Durango).

Jesús Gerardo Muñetón Hernández (bombero de Fresnillo).