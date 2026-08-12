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Beca Rita Cetina 2026: quiénes reciben su apoyo para útiles y uniformes mañana jueves 13 de agosto

Familias con estudiantes beneficiarios podrán disponer del recurso mediante su tarjeta del Banco del Bienestar

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El calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina contempla durante agosto la entrega de un apoyo económico destinado a estudiantes beneficiarios. El recurso es depositado directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las familias pueden disponer de él sin intermediarios.

El monto señalado es de 2 mil 500 pesos, destinado como ayuda para cubrir gastos relacionados con útiles y uniformes escolares de niñas y niños de primaria que forman parte del programa y realizaron su registro correspondiente.

De acuerdo con el calendario proporcionado, los depósitos comenzaron el lunes 3 de agosto y se distribuyen de manera escalonada tomando como referencia la primera letra de la CURP de cada beneficiario. Por ello, conocer la inicial correspondiente permite identificar el día asignado para el depósito.

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¿Quién recibe el depósito de la Beca Rita Cetina durante agosto?

Ilustración de una madre mexicana y su hija frente a un cajero rosa. La madre sujeta una tarjeta con el logo "Beca Universal Rita Cetina" y ambas muestran inquietud. La niña lleva uniforme escolar.
Una madre mexicana y su hija de unos 11 años muestran una sutil expresión de preocupación mientras la madre sostiene una tarjeta de la Beca Universal Rita Cetina Educación Básica frente a un cajero automático con la pantalla en blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entrega del recurso se realiza de manera organizada para evitar que todos los beneficiarios intenten disponer del dinero al mismo tiempo. El calendario divide las fechas de acuerdo con la primera letra de la CURP, una medida que permite distribuir los depósitos durante varios días.

Para quienes reciben el apoyo, contar con la tarjeta del Banco del Bienestar activa es fundamental, ya que el dinero se entrega directamente mediante este medio. Una vez disponible, cada familia puede administrar el recurso de acuerdo con sus necesidades y prioridades relacionadas con los gastos del hogar y escolares.

El saldo puede consultarse mediante los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o a través de la aplicación móvil de la institución bancaria. Así, los beneficiarios cuentan con alternativas para verificar si el depósito ya fue reflejado en su cuenta antes de acudir a disponer del dinero.

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Calendario de pagos Beca Rita Cetina

Foto-ilustración editorial con fondo borgoña. Una niña mexicana sonriente sostiene una tarjeta de débito Banco del Bienestar junto al texto 'Beca Rita Cetina'.
Una niña mexicana sonríe mientras muestra una tarjeta de débito del Banco del Bienestar, representando el apoyo del programa Beca Rita Cetina para la educación de las estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recursos se distribuirán de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario:

  • Lunes 3 de agosto | letras A, B
  • Martes 4 de agosto | letra C
  • Miércoles 5 de agosto | letras D, E, F
  • Jueves 6 de agosto | letra G
  • Viernes 7 de agosto | Letras H, I, J, K, L
  • Lunes 10 de agosto | Letra M
  • Martes 11 de agosto | Letras N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles 12 de agosto | Letra R
  • Jueves 13 de agosto | Letra S
  • Viernes 14 de agosto | Letras T, U, V, W, X, Y, Z

Esta distribución permite que los depósitos se realicen de manera escalonada y facilita que las personas identifiquen con anticipación el día que corresponde a cada beneficiario. En el calendario proporcionado, la letra R tiene asignado el miércoles 12 de agosto, mientras que la S corresponde al jueves 13 de agosto.

Requisitos y recomendaciones para disponer del apoyo

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Para utilizar el recurso, es importante que la tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre activa y que los datos del beneficiario estén actualizados. También conviene revisar con anticipación la primera letra de la CURP para ubicar correctamente la fecha asignada dentro del calendario de pagos y evitar confusiones al momento de consultar el depósito.

La Beca Rita Cetina busca contribuir a la continuidad escolar mediante un respaldo económico para las familias beneficiarias. En el caso del apoyo señalado para útiles y uniformes, los 2 mil 500 pesos representan un recurso que puede destinarse a cubrir parte de los gastos que implica el regreso a las actividades escolares, de acuerdo con las prioridades de cada familia.

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