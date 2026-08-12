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CONADE impulsa el boxeo con la Clase Nacional “Puños de Transformación”

La iniciativa busca acercar la actividad física a distintos sectores de la población y fortalecer la convivencia a través del deporte

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La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) presentó este martes 11 de agosto la Clase Nacional de Boxeo “Puños de Transformación”, una iniciativa que busca llevar la activación física a distintos sectores de la población y utilizar el deporte como una vía para fortalecer la convivencia y el tejido social.

La estrategia contempla actividades simultáneas en más de 275 sedes de las 32 entidades federativas, con la participación de autoridades, representantes del deporte organizado y figuras del boxeo mexicano. El Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) fue sede de la presentación.

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Boxeo para fortalecer el tejido social

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Durante el evento, el director general de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, destacó que el proyecto busca ir más allá de la formación deportiva y generar espacios que contribuyan al desarrollo integral de las personas.

“El deporte no solamente forma atletas; forma personas, transforma comunidades y construye un mejor país”, señaló Pacheco.

El funcionario también resaltó que la práctica deportiva puede contribuir a fortalecer los vínculos entre las comunidades mediante la convivencia, el respeto a las reglas y el trabajo en equipo.

Como parte de esta visión, la CONADE dará continuidad a la estrategia durante el resto del año a través de los eventos Ponte Pila, con la intención de fomentar que la actividad física se convierta en un hábito permanente.

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Además, “Puños de Transformación” pretende servir como un primer acercamiento al boxeo para niñas, niños y jóvenes que posteriormente podrían continuar su preparación y llegar a procesos competitivos, desde los Juegos Escolares y la Olimpiada Nacional hasta competencias nacionales y procesos selectivos.

Más de 28 mil jóvenes se han interesado en el programa

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Durante la presentación, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, informó que desde el inicio de “Boxeando por la Paz”, el pasado 4 de marzo de 2026, se han registrado más de 28 mil 280 jóvenes interesados en participar.

El programa cuenta actualmente con mil 90 gimnasios activos en los 32 estados y 256 municipios, donde 2 mil 207 boxeadores profesionales participan como instructores y ofrecen clases gratuitas.

La iniciativa también alcanzó al sistema penitenciario. La Red VIRAL y los sistemas estatales sumaron a más de 15 mil personas privadas de la libertad en más de 90 centros del país.

Guanajuato concentró la mayor participación, con siete mil personas en 11 centros, seguido de Nuevo León, con dos mil 600; Querétaro, con mil 51, y Oaxaca, con 635.

Durante el acto también participaron representantes del deporte organizado, entre ellos Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Óscar Contreras, presidente de la Federación Mexicana de Boxeo, además de los pugilistas Guadalupe “Lupita Dinamita” Torres y William “Camarón” Zepeda.

La jornada concluyó con una exhibición de boxeo y la fotografía oficial de una iniciativa que busca ampliar el acceso a la actividad física y utilizar el deporte como una herramienta de prevención, formación, convivencia y reinserción social.

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