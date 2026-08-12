El truco del limón para dejar como nueva tu cafetera y quitar el sarro del agua hervida

El sarro que se acumula en las cafeteras no es suciedad: son minerales del agua que se cristalizan con el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El jugo de limón puede ayudar a reducir el sarro acumulado dentro de la cafetera sin necesidad de productos químicos ni desarmado.

El truco circula ampliamente en redes sociales y tiene una explicación científica: el ácido cítrico presente en el limón reacciona con los depósitos minerales que deja el agua al calentarse, y podría convertirlos en una sustancia más fácil de eliminar con un enjuague.

El sarro no es suciedad ordinaria. Es la acumulación de minerales —principalmente calcio y magnesio— que el agua contiene de forma natural y que se cristalizan sobre las superficies internas del aparato cuando la temperatura sube.

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Un electrodoméstico con sarro puede alterar el sabor del café y reducir su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el tiempo, esa costra blanca puede obstruir el mecanismo, alterar el sabor del café y reducir la vida útil del electrodoméstico.

Cómo aplicar el truco casero de jugo de limón para quitar el sarro

Para la cafetera se exprimen de dos a tres limones, se mezcla el jugo con cuatro tazas de agua y esa solución se vierte en el depósito del aparato como si fuera agua normal. Después se deja correr el ciclo completo.

Antes de aplicar cualquier remedio casero en una cafetera, conviene revisar el manual del fabricante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al terminar, se vacía lo que quedó y se llena el depósito con agua limpia.

Se repite el ciclo una vez más para eliminar los posibles residuos dentro del mecanismo y evitar que el siguiente café tenga sabor a limón.

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Antes de probar cualquier solución casera, vale la pena abrir el manual de la cafetera.

No todas las cafeteras funcionan igual ni toleran los mismos métodos de limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos modelos traen un programa de descalcificación propio con instrucciones del fabricante, y el ácido cítrico en contacto prolongado con ciertos metales o recubrimientos internos podría causar daño.

Por qué el jugo de limón actúa con la acumulación de sarro

El ácido cítrico es el compuesto al que se atribuye el efecto.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) lo incluye, a su vez, en su lista oficial de ingredientes más seguros para productos de limpieza, donde lo reconoce como alternativa de bajo riesgo frente a solventes de origen petroquímico.

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Existen alternativas caseras para reducir el sarro sin recurrir a productos químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el ácido cítrico entra en contacto con el carbonato de calcio del sarro, se produce lo que la química describe como una reacción de neutralización ácido-base: los depósitos duros e insolubles se transformarían en citrato de calcio, una sal que sí se disuelve en agua y podría eliminarse con un enjuague, sin necesidad de frotar.

El limón verde, el más común en México, contiene ácido cítrico tanto en el jugo como en la cáscara. Para este uso se aprovecha el jugo exprimido, que es el que puede circular por el mecanismo interno del aparato.

El ácido cítrico del limón reacciona con el carbonato de calcio del sarro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la EPA no respaldan el jugo de limón como agente capaz de eliminar virus o bacterias en superficies del hogar.

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Lo que podría hacer es actuar sobre el sarro mineral. Limpiar y desinfectar son procesos distintos, y este truco casero correspondería al primero.

No todas las cafeteras toleran el limón: revisar el manual de uso es un paso importante

No todas las cafeteras responden igual. Algunos modelos tienen un programa de descalcificación propio indicado por el fabricante, con instrucciones específicas sobre frecuencia y método recomendado.

Conviene revisar el manual antes de usar cualquier solución casera, incluida la de limón.

El ácido cítrico en concentraciones altas o en contacto prolongado podría dañar ciertos metales o recubrimientos internos de las cafeteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido cítrico en concentraciones altas o en contacto prolongado podría afectar ciertos metales o recubrimientos internos.

Por eso el enjuague posterior con agua limpia no es opcional: dos ciclos completos con agua sola serían suficientes para que no quede ningún residuo ácido dentro del aparato.

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Dos ciclos completos con agua limpia son suficientes para eliminar residuos ácidos del interior del aparato tras aplicar el truco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agua dura en México: qué son los minerales que deja el agua al calentarse

El agua que llega a los hogares mexicanos puede contener concentraciones considerables de minerales.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que regula la calidad del agua para consumo humano en el país, establece un límite permisible de hasta 500 miligramos por litro de dureza total medida como carbonato de calcio.

La infografía explica los minerales del agua dura, el límite oficial de 500 miligramos por litro en México y la acumulación de sarro en electrodomésticos, especialmente en el centro y norte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese rango, el agua puede dejar depósitos visibles en cafeteras, hervidores y cualquier electrodoméstico que caliente agua con frecuencia.

Cuanto más dura es el agua de la zona, más rápido podría acumularse el sarro. En muchas ciudades del centro y norte del país, donde el agua proviene de acuíferos con alta concentración mineral, el problema puede aparecer en cuestión de semanas.

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