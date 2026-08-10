Mujeres con Bienestar Edomex 2026: lanzan aviso importante a las beneficiarias sobre el pago de agosto

Mujeres con Bienestar opera en los 125 municipios del Edomex y está destinado a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos

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La Secretaría de Bienestar del Estado de México lanzó un aviso importante a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar sobre el pago de agosto.

Cabe recordar que la iniciativa opera en los 125 municipios del Edomex y está destinado a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

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Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

El aviso sobre el pago de agosto a las beneficiarias de Mujeres con Bienestar

La Secretaría de Bienestar del Estado de México advirtió a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar que es falsa la información que circula sobre el inicio de los pagos correspondientes a agosto. La dependencia señaló que algunos de estos mensajes y publicaciones afirman, sin fundamento, que ya está disponible el apoyo económico, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México advirtió a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar que es falsa la información que circula sobre el inicio de los pagos correspondientes a agosto (X@BienestarEdoMx)

La dependencia aclaró que cualquier anuncio sobre depósitos o calendarios de pago se daría únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Bienestar. Mientras tanto, recomendó a las beneficiarias no dejarse llevar por rumores ni publicaciones no oficiales para evitar confusiones y posibles fraudes.

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¿Cómo se entregan los depósitos de Mujeres con Bienestar?

A diferencia de otros programas sociales, Mujeres con Bienestar distribuye los recursos en cinco grupos distintos, pero no publica un calendario oficial anticipado, aunque la entrega se realiza de manera organizada.

Calendario de pagos

Grupo 1: A, B, C, D

Grupo 2: E, F, G, H

Grupo 3: I, J, K, L, M

Grupo 4: N, Ñ, O, P, Q, R

Grupo 5: S, T, U, V, W, X, Y, Z

Las beneficiarias de Mujeres con Bienestar recibirán su último pago del año este mes (Secretaría del Bienestar Edomex)

Aunque todavía no se han confirmado fechas, se prevé que los depósitos inicien durante la segunda semana de agosto, una vez concluyan los pagos correspondientes a la Beca Rita Cetina.

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Mientras tanto, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago del programa?

Las participantes del programa tienen la posibilidad de verificar su saldo gratuitamente en la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx utilizando su usuario y contraseña, consultando la app oficial o enviando la palabra “Saldo” por WhatsApp al 525593372498. Además, pueden revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco; no obstante, algunas entidades financieras cobran comisión por esta operación.

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La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número de teléfono 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Además de la transferencia bimestral de $2.500 pesos, Mujeres con Bienestar proporciona acceso a una amplia gama de servicios de salud, asistencia médica y protección social.

El Secretario del Binstar Edomex, Juan Carlos Gonzalez, anunció el primer pago del Programa Mujeres con Bienestar Edomex 2026. (Juan Carlos Gonzalez Romero/FB)

En el ámbito de la salud, el programa ofrece consultas médicas primarias, orientación médica, psicológica, nutricional y legal a distancia, así como extensión de servicios preventivos para hasta tres hijos menores de edad. También se incluye asistencia veterinaria, tanto presencial como telefónica, para mascotas.

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Respecto a la protección, las beneficiarias cuentan con un seguro de vida con cobertura de hasta $35.000 pesos por fallecimiento y servicios funerarios integrales. En el área educativa, el Centro de Capacitación Digital brinda cursos, talleres y herramientas para el desarrollo de habilidades digitales y el autoempleo, junto con asesoría para concluir estudios en distintos niveles.