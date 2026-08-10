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Sheinbaum reacciona al fuerte sismo en Colombia y ofrece apoyo de México

Medios locales mencionan desalojos en Medellín y Manizales, además de posibles daños en techos y estructuras en Cali

En su conferencia matutina, la mandataria señala que el Ejecutivo federal se enteró minutos antes de iniciar y aún no tiene datos del saldo, pero mantiene comunicación por la vía diplomática
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este lunes sobre el fuerte sismo registrado en Colombia, aseverando que el gobierno mexicano se encuentra “muy atento” a la situación y disponible para brindar apoyo al país sudamericano en caso de ser requerido.

¿Qué dijo la presidenta sobre el sismo en Colombia?

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que su gobierno se enteró del sismo momentos antes de iniciar la rueda de prensa, por lo que aún no contaban con información detallada sobre el saldo del movimiento telúrico.

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“Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos”, señaló Sheinbaum.

La presidenta detalló que el seguimiento se está realizando a través de dos canales diplomáticos:

  • La embajada de México en Colombia
  • El embajador colombiano en territorio mexicano

Además, adelantó que todo el apoyo que requiera el pueblo colombiano será brindado por México, en caso de que las autoridades colombianas lo soliciten formalmente. La mandataria también dejó abierta la posibilidad de ampliar la información conforme avanzara la conferencia, si es que surgían más datos sobre la emergencia.

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El movimiento sísmico afectó gravemente algunas de las sedes de la Universidad de Caldas, en Manizales - crédito X

Los detalles del sismo en Colombia

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico se registró la mañana de este lunes 10 de agosto, alrededor de las 7:34 horas (hora local). Según reportes del organismo, el sismo tuvo una magnitud de 7.4, con una profundidad de 96 kilómetros, aunque en un primer reporte preliminar se había informado una magnitud de 6.6, cifra que fue actualizada minutos después.

El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, aunque el movimiento se sintió con fuerza en distintas regiones del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio, de acuerdo con reportes ciudadanos en redes sociales.

Medios locales colombianos informaron sobre evacuaciones en Medellín y Manizales, así como afectaciones en algunas edificaciones de Cali, donde presuntamente se registraron daños en techos y estructuras, según imágenes difundidas en plataformas digitales que, hasta el momento, no han sido verificadas de manera independiente. Hasta el corte de esta nota, no se han reportado oficialmente personas lesionadas ni fallecidas a causa del sismo.

La Embajada de México en Colombia emite recomendaciones tras el sismo (Captura)
La Embajada de México en Colombia emite recomendaciones tras el sismo (Captura)

Contexto sísmico de la región

Colombia se ubica en una de las zonas de mayor complejidad tectónica del continente, debido a la confluencia de tres placas: la Nazca, la Suramericana y la Caribe. Esta interacción constante genera fallas geológicas activas a lo largo de todo el territorio, lo que explica la frecuencia de movimientos telúricos que registra el país.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el territorio nacional cuenta con cuatro zonas catalogadas como de alto riesgo sísmico: Nariño, Chocó —donde se ubicó el epicentro del sismo de este lunes—, Caldas y Santander. En este último departamento se encuentra el municipio de Los Santos, considerado por especialistas como una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo.

Según registros históricos del propio organismo, en Colombia se presentan en promedio:

  • Siete sismos al año con magnitud entre 5.0 y 5.9
  • Un sismo anual entre 6.0 y 6.9
  • Un sismo cada cinco años con magnitud entre 7.0 y 7.9
  • Un sismo mayor a magnitud 8.0 cada treinta años

El país ha registrado al menos 17 terremotos superiores a magnitud 7 desde 1900, lo que confirma que eventos de esta magnitud, aunque poco frecuentes, forman parte del comportamiento sísmico histórico de la región. El SGC opera actualmente 339 estaciones sísmicas distribuidas en el territorio nacional, 206 de ellas integradas a la Red Sísmica Nacional y 133 instaladas en volcanes activos monitoreados de forma permanente.

Para monitoreo en tiempo real, el SGC dispone de un sistema en el que la ciudadanía puede reportar si sintió el sismo, herramienta que utiliza para complementar sus boletines técnicos oficiales.

Las imágenes muestran el colapso o demolición de una estructura en una zona urbana de Medellín, generando una gran nube de polvo que cubre el área. Se observa un poste de servicios con cables en primer plano, vehículos en una calle adyacente y edificios comerciales cercanos, incluyendo una tienda de arepas. Este evento resultó en la evacuación de áreas públicas circundantes - crédito X

Lo que sigue

Se espera que en las próximas horas las autoridades colombianas, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ofrezcan un balance oficial sobre posibles afectaciones. Por su parte, el gobierno mexicano indicó que mantendrá comunicación con sus contrapartes diplomáticas y que informará cualquier actualización relevante conforme se tenga disponible.

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